 У Совета Европы нет инструментов влияния на Россию, в том числе и по Украине, - замминистра Зеркаль. ВИДЕО

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, что вся ситуация, которая складывается сейчас в международной политике, в которой участвует Россия, она свидетельствует об определенной "импотенции" международных организаций. И больше всего поражен этой "импотенцией" именно Совет Европы. Они не были созданы для того, чтобы защищать права человека. Они исключительно действуют в пределах рекомендаций. У них нет каких-то инструментов, которые можно применить для того, чтобы заставить какую-либо страну быть в пределах и рамках международного права и правил, которые устанавливает именно Совет Европы", - сказала она.
По ее словам, все рассматривают Совет Европы в рамках тех полномочий, которые у него есть: защита прав человека, установление единых норм поведения. "Мы все понимаем, что Россия понимает только язык какой-то силы, применение каких-то ограничений. Даже ограничения, которые касаются каких-то санкций, также имеют определенное влияние, но я бы не сказала, что они так уж их пугают. Их пугают действительно сейчас санкции, которые американцы будут вводить в феврале, и новый список лиц, которые могут там оказаться", - подчеркнула Зеркаль.
новинский, с*ка православная, да эту тварь надо было еще удушить в европейском туалете! Или на крайняк, у трапа самолета должен встречать воронок с ментами, и суд без суда и следствия. И придушить в камере. Что он нес!! У меня слов нет. Кто его туда пустил??? Где СБУ если депутат ВР проводит откровенно антиукраинскую деятельность?? Почему нет дела, почему не сидит??
Ну а Ляшко порадовал. Красава! После него меня немного попустило. Уделал кацапов. Респект!
Новинский в ПАСЕ https://www.youtube.com/watch?v=wW3L25HNm28
Вместо пети.
Здрадноботныые это его лахтурат.
Что не понятного ?
ПАРЄ закликала Україну ратифікувати Римський статут Це дозволить провести ефективне розслідування злочинів, скоєних під час війни в Україні.
Бо Кремль відстоює свою позицію, вважає, що зможе!
А нам треба, довести, що ні!
Бо ніколи Україна не була такою сильною як зараз
У ніх інше сприйняття
"Инструменты" сдали за ненадобностью.