 У Совета Европы нет инструментов влияния на Россию, в том числе и по Украине, - замминистра Зеркаль. ВИДЕО

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что вся ситуация, которая складывается сейчас в международной политике, в которой участвует Россия, она свидетельствует об определенной "импотенции" международных организаций. И больше всего поражен этой "импотенцией" именно Совет Европы. Они не были созданы для того, чтобы защищать права человека. Они исключительно действуют в пределах рекомендаций. У них нет каких-то инструментов, которые можно применить для того, чтобы заставить какую-либо страну быть в пределах и рамках международного права и правил, которые устанавливает именно Совет Европы", - сказала она.

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По ее словам, все рассматривают Совет Европы в рамках тех полномочий, которые у него есть: защита прав человека, установление единых норм поведения. "Мы все понимаем, что Россия понимает только язык какой-то силы, применение каких-то ограничений. Даже ограничения, которые касаются каких-то санкций, также имеют определенное влияние, но я бы не сказала, что они так уж их пугают. Их пугают действительно сейчас санкции, которые американцы будут вводить в феврале, и новый список лиц, которые могут там оказаться", - подчеркнула Зеркаль.