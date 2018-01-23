 Резолюция о региональных языках принята без упоминания Украины и есть резолюция об ответственности РФ за гуманитарную катастрофу на Донбассе, - Геращенко о работе ПАСЕ

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Подытоживая день. Наша делегация - молодцы. Во-первых, резолюция о поддержке языков региональных меньшинств принята без упоминаний без Украины, нам удалось донести залу спекулятивность заявлений некоторых политиков соседних стран по закону об образовании.

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Во-вторых, со всеми нашими поправками принята резолюция о гуманитарных последствиях войны в Украине, которая еще раз напоминает об ответственности РФ за гуманитарную катастрофу и системные нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе.

Да, сегодня в кулуарах ПАСЕ блуждало два эмиссара Госдумы, вели себя нагло с журналистами, но в комитете ad hoc кавалерийского наступления не получилось, блиц не прошел.

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Все коллеги имели прекрасные выступления в зале ПАСЕ. Мы четко стоим на позиции - если делегация РФ вернется в ПАСЕ без предусловий и выполнения резолюций, значит, европейские коллеги должны разделить ответственность за нарушение Россией фундаментальных прав человека, за пытки и насилие. Это неприятно слышать европейцам, но это действенно. Это будет политически тяжелый год, но мы не сдадимся без боя".

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