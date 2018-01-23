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 Политика Украины
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 Резолюция о региональных языках принята без упоминания Украины и есть резолюция об ответственности РФ за гуманитарную катастрофу на Донбассе, - Геращенко о работе ПАСЕ

Первый вице-спикер ВР, член парламентской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко обнародовала информацию о сегодняшней работе делегации в Страсбурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Подытоживая день. Наша делегация - молодцы. Во-первых, резолюция о поддержке языков региональных меньшинств принята без упоминаний без Украины, нам удалось донести залу спекулятивность заявлений некоторых политиков соседних стран по закону об образовании.

Также читайте: Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины и там не знают о расстрелах в ОРДЛО, - Ирина Геращенко о возможном возвращении РФ в ПАСЕ

Во-вторых, со всеми нашими поправками принята резолюция о гуманитарных последствиях войны в Украине, которая еще раз напоминает об ответственности РФ за гуманитарную катастрофу и системные нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе.

Да, сегодня в кулуарах ПАСЕ блуждало два эмиссара Госдумы, вели себя нагло с журналистами, но в комитете ad hoc кавалерийского наступления не получилось, блиц не прошел.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Если РФ вернется в ПАСЕ, европейские политики должны разделить ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях, - Ирина Геращенко

Все коллеги имели прекрасные выступления в зале ПАСЕ. Мы четко стоим на позиции - если делегация РФ вернется в ПАСЕ без предусловий и выполнения резолюций, значит, европейские коллеги должны разделить ответственность за нарушение Россией фундаментальных прав человека, за пытки и насилие. Это неприятно слышать европейцам, но это действенно. Это будет политически тяжелый год, но мы не сдадимся без боя".

Также читайте: Украинская делегация сейчас защищает ПАСЕ от самоуничтожения, - Арьев

Источник: https://censor.net.ua/n3046189
 
 
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Це добре. Але хай би про це сказав хтось інший...
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пустомеля
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Не то, что оратор путлер, который тебя восхищает ?
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я немножько не в понятие, чего кипетится о однои резолюции, ведь можно её утвердить с оговоркой, как например Латвия - всё одобрила но сказала - мы сами определяем кто в стране нацменьшинство и руске окупант ну не как не могут называтса нацменьшинством - нет нацменьшинства, то нет и проблемы языка нацменьшинства.
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А сепарский оппоблок чё па этаму поваду думаеть ? Ась ?
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Не надо особо надеяться на Евроколхоз; это барыги, они мать родную продадут, если это будет выгодно.
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От бариги з баригами й хочуть знайти спільну мову...
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Питерских троллей сюда не звали. Брысь.
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Ти тут хто такий, аби звати..?
"Байден поділився своїм досвідом переговорів у Києві.«Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві. Ось вам один конкретний приклад. Мені дали завдання щодо України. То ж я пам'ятаю, як відбув туди, щоб переконати нашу команду, що ми повинні надати Україні довготривалі кредитні гарантії. Я їздив в Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили.Я пішов на прес-конференцію і сказав: ми вам не даємо мільярда доларів. Вони мені кажуть: Ви не маєте таких повноважень, ви - не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярда доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли.То ж вони зробили деякі дуже важливі необхідні інституційні і кадрові зміни. Але одна з трьох необхідних інституцій зараз відходить назад. Антикорупційний суд. Але вони обіцяли, що цього не станеться», - зазначив розчарований діями України колишній віце-президент США Джозеф Байден ."
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То его кураторы никак не успокоятся. Не удалось свергнуть Пороха - решили альтернативную столицу организовать. У них богатая фантазия.
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Це, часом, не ті, що зібрались посольство з Тель-авіва переносити..? Резолюция о региональных языках принята без упоминания Украины и есть резолюция об ответственности РФ за гуманитарную катастрофу на Донбассе, - Геращенко о работе ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4104
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Позитив в тім, що рашистів виключили!
Це для них іміджеві втрати, але не тільки. ООН блокує рф постійно!
А от в ОБСЄ можна щось зробить
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"Мене засудила вся країна": Лариса Ніцой прокоментувала свою позицію у "мовному скандалі"
п'ятниця, 6 січень 2017, 9:34
Українська дитяча письменниця поскаржилася, що всі її засудили, хоча за законом вона була права.
Лариса Ніцой: "Скільки ще років присідати в реверансах?"
Українська дитяча письменниця Лариса Ніцой, яка нещодавно влаштувала скандал через те, що продавщиця київського магазину відмовилася обслужити її українською мовою, прокоментувала свої дії. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці, передають Патріоти України.
"Мене засудила вся країна. Плювати, що я поскаржилася, що мене довели. Плювати, що мене ґвалтували. Посміхайся і будь чемною, "бандерівське бидло". Які ще закони? Скільки років присідала в реверансах? Тридцять? І ще "поприсідай" стільки ж "вишиватниця дебілоідна". На мене накинулися журналісти, редактори і ведучі телебачення, із закликами не купувати мої книжки, так як "мене в дурку здати, істеричку тупу!". Друзі телефонують і підтримують. Тримайся, пухнаста...", - написала Ніцой.http://patrioty.org.ua/society/mene-zasudyla-vsia-kraina-larysa-nitsoi-prokomentuvala-svoiu-pozytsiiu-u-movnomu-skandali-150515.html
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Це, часом, не ті, що зібрались посольство з Тель-авіва переносити..?

паперэдники
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Кто-то смотрел речь новинского и Ляшко на ПАСЭ?? А в а*уе!
новинский, с*ка православная, да эту тварь надо было еще удушить в европейском туалете! Или на крайняк, у трапа самолета должен встречать воронок с ментами, и суд без суда и следствия. И придушить в камере. Что он нес!! У меня слов нет. Кто его туда пустил??? Где СБУ если депутат ВР проводит откровенно антиукраинскую деятельность?? Почему нет дела, почему не сидит??
Ну а Ляшко порадовал. Красава! После него меня немного попустило. Уделал кацапов. Респект!
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"мы не сдадимся без боя" т.е. "мы сдадимся с боем"
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українську делегацію на засідання не пустили, про що ота стаття?
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В ПАРЄ теж йде війна. Тому нашій делегації треба і надалі боротися і не здаватися.
Успіхи є. Главу української делегації Ар'єва щойно обрали віце-президентом ПАРЄ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезолюция о региональных языках принята без упоминания Украины и есть резолюция об ответственности РФ за гуманитарную катастрофу на Донбассе, - Геращенко о работе ПАСЕ
 
 
 
 
 
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