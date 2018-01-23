 Резолюция о региональных языках принята без упоминания Украины и есть резолюция об ответственности РФ за гуманитарную катастрофу на Донбассе, - Геращенко о работе ПАСЕ

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Подытоживая день. Наша делегация - молодцы. Во-первых, резолюция о поддержке языков региональных меньшинств принята без упоминаний без Украины, нам удалось донести залу спекулятивность заявлений некоторых политиков соседних стран по закону об образовании.
Во-вторых, со всеми нашими поправками принята резолюция о гуманитарных последствиях войны в Украине, которая еще раз напоминает об ответственности РФ за гуманитарную катастрофу и системные нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе.
Да, сегодня в кулуарах ПАСЕ блуждало два эмиссара Госдумы, вели себя нагло с журналистами, но в комитете ad hoc кавалерийского наступления не получилось, блиц не прошел.
Все коллеги имели прекрасные выступления в зале ПАСЕ. Мы четко стоим на позиции - если делегация РФ вернется в ПАСЕ без предусловий и выполнения резолюций, значит, европейские коллеги должны разделить ответственность за нарушение Россией фундаментальных прав человека, за пытки и насилие. Это неприятно слышать европейцам, но это действенно. Это будет политически тяжелый год, но мы не сдадимся без боя".
"Байден поділився своїм досвідом переговорів у Києві.«Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві. Ось вам один конкретний приклад. Мені дали завдання щодо України. То ж я пам'ятаю, як відбув туди, щоб переконати нашу команду, що ми повинні надати Україні довготривалі кредитні гарантії. Я їздив в Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили.Я пішов на прес-конференцію і сказав: ми вам не даємо мільярда доларів. Вони мені кажуть: Ви не маєте таких повноважень, ви - не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярда доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли.То ж вони зробили деякі дуже важливі необхідні інституційні і кадрові зміни. Але одна з трьох необхідних інституцій зараз відходить назад. Антикорупційний суд. Але вони обіцяли, що цього не станеться», - зазначив розчарований діями України колишній віце-президент США Джозеф Байден ."
Це для них іміджеві втрати, але не тільки. ООН блокує рф постійно!
А от в ОБСЄ можна щось зробить
п'ятниця, 6 січень 2017, 9:34
Українська дитяча письменниця поскаржилася, що всі її засудили, хоча за законом вона була права.
Лариса Ніцой: "Скільки ще років присідати в реверансах?"
Українська дитяча письменниця Лариса Ніцой, яка нещодавно влаштувала скандал через те, що продавщиця київського магазину відмовилася обслужити її українською мовою, прокоментувала свої дії. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці, передають Патріоти України.
"Мене засудила вся країна. Плювати, що я поскаржилася, що мене довели. Плювати, що мене ґвалтували. Посміхайся і будь чемною, "бандерівське бидло". Які ще закони? Скільки років присідала в реверансах? Тридцять? І ще "поприсідай" стільки ж "вишиватниця дебілоідна". На мене накинулися журналісти, редактори і ведучі телебачення, із закликами не купувати мої книжки, так як "мене в дурку здати, істеричку тупу!". Друзі телефонують і підтримують. Тримайся, пухнаста...", - написала Ніцой.http://patrioty.org.ua/society/mene-zasudyla-vsia-kraina-larysa-nitsoi-prokomentuvala-svoiu-pozytsiiu-u-movnomu-skandali-150515.html
паперэдники
новинский, с*ка православная, да эту тварь надо было еще удушить в европейском туалете! Или на крайняк, у трапа самолета должен встречать воронок с ментами, и суд без суда и следствия. И придушить в камере. Что он нес!! У меня слов нет. Кто его туда пустил??? Где СБУ если депутат ВР проводит откровенно антиукраинскую деятельность?? Почему нет дела, почему не сидит??
Ну а Ляшко порадовал. Красава! После него меня немного попустило. Уделал кацапов. Респект!
Успіхи є. Главу української делегації Ар'єва щойно обрали віце-президентом ПАРЄ.