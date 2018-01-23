 Преступления против Майдана расследует прокурор-антимайдановец Головко, - Наші гроші. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование проекта Наші гроші.
По данным журналистов, Головко выступал против активистов Романа Тысивского и Эдуарда Крыжановского. Жена прокурора Алина Головко также выступала в суде против активистов революции. Еще под девичьей фамилией Минчук - хлопотала о содержании под стражей 72-летнего пенсионера Николая Пасечника. Его задержали в Киеве 22 января и сильно избили. Кроме того, Минчук-Головко 25 января просила суд заключить под стражу другого активиста - Василия Сливинского.
Все перечисленные решения, как выяснили журналисты, отсутствуют в открытом Едином реестре судебных решений.
Сейчас Павел Головко работает старшим следователем в Департаменте специальных расследований ГПУ, который занимается именно расследованиями преступлений против Майдана и Революции.
При этом в своей "анкете добропорядочности" этот прокурор отметил, что не совершал действий, компрометирующих бы его или прокуратуру в целом и могущих заставить сомневаться в его объективности и независимости. Так же анкету заполнила и Алина Головко, которая сейчас работает в Киевской местной прокуратуре №6 (Печерский район).
При этом Сергей Горбатюк отметил, что берет на себя ответственность за прием в штат Павла Головко. "В этом случае мы приняли такое решение. Ну, и ожидаем определенную порцию критики. Но это - наша ответственность", - пояснил начальник Департамента специальных расследований.
Журналисты программы обнаружили парадоксальную ситуацию и в имущественных декларациях Павла Головко и его жены. Но супруги отказались комментировать как декларации, так и дела об активистах Революции.
Деньги
Деньги, отправляйтесь (в оборот).
Ты нашел хорошую работу с приличной оплатой и у тебя всё отлично.
Деньги,
это - топливо (жизни).
Греби наличку обеими руками и набивай кубышку.
Новыя машина, черная икра, Наполеоновские мечты,
Думаю, а не купить ли мне футбольный клуб ?
Деньги, вернитесь (ко мне).
Я - парень в полном порядке.
Руки прочь от моих денег!
Деньги,
это попадание "в десятку".
Только не надо мне баек о том, что деньги портят людей.
Я летаю в ХайФай-ном кресле Первого класса,
и думаю, мне уже нужен личный самолет марки Лир.
Деньги - это преступление.
Подели их по-честному,
но не посягай на мою долю.
Деньги, как говорят,
это корень всех зол наших дней.
Но если ты попросишь прибавки (к зарплате),
не удивляйся тому, что они не дадут тебе ничего.
И было - бы совсем странным если - бы кучерявенькая тварь, которая любит отдыхать на Мальдивах назначила кого-то другого ! Вы посмотрите какие скоты возглавляют последние четыре года нациковатую укрпокурватуру .Махницкого,Реву,Шокина,Луцика- людьми называть язык не поворачивается.ИХ УЖЕ ДАВНО ЖДЕТ КРЕПКАЯ ВЕРЕВКА И КУСОК МЫЛА !!!
А воно: - я з Траєщіни, я з Траєщіни... і співати починає.
29.06.17Порошенко наградил орденами двух депутатов,
голосовавших за диктаторские законы 16 января
https://censor.net.ua/news/445822/poroshenko_nagradil_ordenami_dvuh_deputatov_golosovavshih_za_diktatorskie_zakony_16_yanvarya
09.09.17Президент
Украины подчиняет себе судебную систему,- Sueddeutsche Zeitung
https://censor.net.ua/forum/944975/prezident_ukrainy_podchinyaet_sebe_sudebnuyu_sistemu_sueddeutsche_zeitung/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_65001123
Спільника
Януковича екс-губернатора Черкащини Тулуба виправдано: йому повернули все майно
та зняли з розшуку https://antikor.com.ua/articles/182769-spiljnika_janukovicha_eks-gubernatora_cherkashchini_tuluba_vipravdano_jomu_povernuli_vse_majno_ta_zn02.10.17 Горбатюк
заявив про спробу керівництва Нацполіції і МВС перешкоджати розслідуванню
"справ Євромайдану" щодо чинних правоохоронців https://ua.censor.net.ua/news/457757/gorbatyuk_zayavyv_pro_sprobu_kerivnytstva_natspolitsiyi_i_mvs_pereshkodjaty_rozsliduvannyu_sprav_yevromayidanu
02.10.17 Чинні голови департаментів
Нацгвардії і Нацполіції координували дії "Беркуту" під час штурму
Євромайдану, - Горбатюк https://ua.censor.net.ua/news/457760/chynni_golovy_departamentiv_natsgvardiyi_i_natspolitsiyi_koordynuvaly_diyi_berkutu_pid_chas_shturmu
13.11.17
Міліціонера, обвинуваченого в затриманні майданівців у Запоріжжі в 2014 році,
звільнили від кримінальної відповідальності
https://ua.censor.net.ua/news/462634/militsionera_obvynuvachenogo_v_zatrymanni_mayidanivtsiv_u_zaporijji_v_2014_rotsi_zvilnyly_vid_kryminalnoyi#commentform
"Атошника" Сыроида приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения
свободы.
http://censor.net.ua/forum/911842/atoshnika_syroida_prigovorili_k_2_godam_i_7_mesyatsam_lisheniya_svobody_foto/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63440387
09.10.17 Волонтера Козюберду осудили на
10 лет тюрьмы за покушение на людей, которых он считал сепаратистами
09.10.17 Волонтера Козюберду осудили на
10 лет тюрьмы за покушение на людей, которых он считал сепаратистами
https://censor.net.ua/forum/946727/volontera_kozyuberdu_osudili_na_10_let_tyurmy_za_pokushenie_na_lyudeyi_kotoryh_on_schital_separatistami/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_65091305
Суд приговорил к четырем годам тюрьмы участника АТО
http://censor.net.ua/news/389143/sud_prigovoril_k_chetyrem_godam_tyurmy_uchastnika_ato_pytavshegosya_privezti_domoyi_arsenal_orujiya#commentform
20.12.17 17:04
Суд
отпустил из-под стражи одного из лидеров харьковских сепаратистов Апухтина. Тот
вышел на свободу с криком "Смерть украм!". ВИДЕО https://censor.net.ua/news/3040576/sud_otpustil_izpod_straji_odnogo_iz_liderov_harkovskih_separatistov_apuhtina_tot_vyshel_na_svobodu_s
13.11.17 Міліціонера, обвинуваченого
в затриманні майданівців у Запоріжжі в 2014 році, звільнили від кримінальної
відповідальності
https://ua.censor.net.ua/news/462634/militsionera_obvynuvachenogo_v_zatrymanni_mayidanivtsiv_u_zaporijji_v_2014_rotsi_zvilnyly_vid_kryminalnoyi
что банда руками порядочных людей
просто выгнала витю шапочника???
а собакам просто поводки сменила??
Устроился мужик на роботу, ну и все как
полагается... На следующий день на работу он не приходит, проходит
неделя, ... Вдруг заявляется он в управу, его спрашивают: Где был? На Мальдивах.
Почему на работу не ходишь, уже и зарплату давали!
А он им и говорит: Так здесь еще и зарплату платят? А я думал корочку
выдали, а там крутись как хочешь...
Слов нет, одни маты.😡
Ещё штук 20 раз подобную х@ню напишу и пойду в минстець за зарплатой