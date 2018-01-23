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Все про:майдан (3751) прокуратура (2909) расследование (2186) революция (1263)

 Преступления против Майдана расследует прокурор-антимайдановец Головко, - Наші гроші. ВИДЕО

Прокурор Павел Головко в 2014 году выступал в суде против активистов Революции Достоинства. Сегодня он работает в Департаменте специальных расследований ГПУ, который расследует именно преступления против Майдана.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование проекта Наші гроші.

По данным журналистов, Головко выступал против активистов Романа Тысивского и Эдуарда Крыжановского. Жена прокурора Алина Головко также выступала в суде против активистов революции. Еще под девичьей фамилией Минчук - хлопотала о содержании под стражей 72-летнего пенсионера Николая Пасечника. Его задержали в Киеве 22 января и сильно избили. Кроме того, Минчук-Головко 25 января просила суд заключить под стражу другого активиста - Василия Сливинского.

Все перечисленные решения, как выяснили журналисты, отсутствуют в открытом Едином реестре судебных решений.

Сейчас Павел Головко работает старшим следователем в Департаменте специальных расследований ГПУ, который занимается именно расследованиями преступлений против Майдана и Революции.

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При этом в своей "анкете добропорядочности" этот прокурор отметил, что не совершал действий, компрометирующих бы его или прокуратуру в целом и могущих заставить сомневаться в его объективности и независимости. Так же анкету заполнила и Алина Головко, которая сейчас работает в Киевской местной прокуратуре №6 (Печерский район).

Комментируя этот парадокс, начальник Департамента Сергей Горбатюк объяснил, что имеет ограниченное влияние на подбор кадров в это подразделение. "Это не совсем правильно. Но мы выходим из той ситуации, в которую нас поставили. Нам же сначала в группу выделяют человека. То есть мы просим или прокуратуру города, или другой области: "Предоставляйте людей, которые могут работать" . Здесь не мы решаем. Мы за человеком определенное время наблюдаем, исходя из его профессиональных качеств. И после того принимаем решение о принятии в штат", - сказал он.

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При этом Сергей Горбатюк отметил, что берет на себя ответственность за прием в штат Павла Головко. "В этом случае мы приняли такое решение. Ну, и ожидаем определенную порцию критики. Но это - наша ответственность", - пояснил начальник Департамента специальных расследований.

Журналисты программы обнаружили парадоксальную ситуацию и в имущественных декларациях Павла Головко и его жены. Но супруги отказались комментировать как декларации, так и дела об активистах Революции.

Источник: https://censor.net.ua/n3046188
 
 
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Его Саакашвили заставил поехать. Говорит - едь, сволочь, а то маргалы выколю!
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как что,деньги свои там хранит,его семья сейчас хорошо подняла бабала на терпилах
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"Невинаватые мы. Насабманули. Сказали - построил свой бизьнесь, построит и Украину!"
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Костя - это скорее финт Лолиты, поскольку без его ведома Югик ничего не делает! Злочини проти Майдану розслідує прокурор-антимайданівець Головко, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 913
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. Радіо Свобода.Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка || «СХЕМИ» №157 https://www.youtube.com/watch?v=BOh04DRjoNQ

Преступления против Майдана расследует прокурор-антимайдановец Головко, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 4700
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Pink Floyd - Money (Legendado) Перевод:
Деньги
Деньги, отправляйтесь (в оборот).

Ты нашел хорошую работу с приличной оплатой и у тебя всё отлично.
Деньги,
это - топливо (жизни).
Греби наличку обеими руками и набивай кубышку.
Новыя машина, черная икра, Наполеоновские мечты,
Думаю, а не купить ли мне футбольный клуб ?

Деньги, вернитесь (ко мне).

Я - парень в полном порядке.
Руки прочь от моих денег!
Деньги,
это попадание "в десятку".
Только не надо мне баек о том, что деньги портят людей.
Я летаю в ХайФай-ном кресле Первого класса,
и думаю, мне уже нужен личный самолет марки Лир.

Деньги - это преступление.

Подели их по-честному,
но не посягай на мою долю.
Деньги, как говорят,
это корень всех зол наших дней.
Но если ты попросишь прибавки (к зарплате),
не удивляйся тому, что они не дадут тебе ничего.
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це соева перемога. якби не лоліта то путін нападе
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Преступления против Майдана расследует прокурор-антимайдановец Головко.
И было - бы совсем странным если - бы кучерявенькая тварь, которая любит отдыхать на Мальдивах назначила кого-то другого ! Вы посмотрите какие скоты возглавляют последние четыре года нациковатую укрпокурватуру .Махницкого,Реву,Шокина,Луцика- людьми называть язык не поворачивается.ИХ УЖЕ ДАВНО ЖДЕТ КРЕПКАЯ ВЕРЕВКА И КУСОК МЫЛА !!!
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Хто вважає, що така ситуація - це нормально, прошу мене "забанити".
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никто тебя банить не будет,ты не опасен Злочини проти Майдану розслідує прокурор-антимайданівець Головко, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 1984в отличии от меня!
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Це я ботів на зарплаті ловлю. Злочини проти Майдану розслідує прокурор-антимайданівець Головко, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 5842 Хочу впевнитися, хто є хто.
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Спят они, может остались самые упоротые! Злочини проти Майдану розслідує прокурор-антимайданівець Головко, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 2784
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Через 3,5 години Сашко вилізе гімн співати.
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Я йому завжди кажу: - галю, не дудли більше 0,75л. В тебе вже здоров'я не те.
А воно: - я з Траєщіни, я з Траєщіни... і співати починає.
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Ой,як не вистачає зараз тут вєтєрана двох Майданів сашка,з його коронним "Молодці"
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Старий він вже! Молочка попив і в люлю! Злочини проти Майдану розслідує прокурор-антимайданівець Головко, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 6899
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Хіба це когось сьогодні дивує? Слава паРашену Мальдивському!

29.06.17Порошенко наградил орденами двух депутатов,
голосовавших за диктаторские законы 16 января

https://censor.net.ua/news/445822/poroshenko_nagradil_ordenami_dvuh_deputatov_golosovavshih_za_diktatorskie_zakony_16_yanvarya

09.09.17Президент
Украины подчиняет себе судебную систему,- Sueddeutsche Zeitung

https://censor.net.ua/forum/944975/prezident_ukrainy_podchinyaet_sebe_sudebnuyu_sistemu_sueddeutsche_zeitung/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_65001123



Спільника
Януковича екс-губернатора Черкащини Тулуба виправдано: йому повернули все майно
та зняли з розшуку https://antikor.com.ua/articles/182769-spiljnika_janukovicha_eks-gubernatora_cherkashchini_tuluba_vipravdano_jomu_povernuli_vse_majno_ta_zn02.10.17 Горбатюк
заявив про спробу керівництва Нацполіції і МВС перешкоджати розслідуванню
"справ Євромайдану" щодо чинних правоохоронців https://ua.censor.net.ua/news/457757/gorbatyuk_zayavyv_pro_sprobu_kerivnytstva_natspolitsiyi_i_mvs_pereshkodjaty_rozsliduvannyu_sprav_yevromayidanu

02.10.17 Чинні голови департаментів
Нацгвардії і Нацполіції координували дії "Беркуту" під час штурму
Євромайдану, - Горбатюк https://ua.censor.net.ua/news/457760/chynni_golovy_departamentiv_natsgvardiyi_i_natspolitsiyi_koordynuvaly_diyi_berkutu_pid_chas_shturmu

13.11.17
Міліціонера, обвинуваченого в затриманні майданівців у Запоріжжі в 2014 році,
звільнили від кримінальної відповідальності

https://ua.censor.net.ua/news/462634/militsionera_obvynuvachenogo_v_zatrymanni_mayidanivtsiv_u_zaporijji_v_2014_rotsi_zvilnyly_vid_kryminalnoyi#commentform

"Атошника" Сыроида приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения
свободы.

http://censor.net.ua/forum/911842/atoshnika_syroida_prigovorili_k_2_godam_i_7_mesyatsam_lisheniya_svobody_foto/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_63440387

09.10.17 Волонтера Козюберду осудили на
10 лет тюрьмы за покушение на людей, которых он считал сепаратистами
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Хіба це когось сьогодні дивує? Слава паРашену Мальдивському!

09.10.17 Волонтера Козюберду осудили на
10 лет тюрьмы за покушение на людей, которых он считал сепаратистами

https://censor.net.ua/forum/946727/volontera_kozyuberdu_osudili_na_10_let_tyurmy_za_pokushenie_na_lyudeyi_kotoryh_on_schital_separatistami/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_65091305

Суд приговорил к четырем годам тюрьмы участника АТО

http://censor.net.ua/news/389143/sud_prigovoril_k_chetyrem_godam_tyurmy_uchastnika_ato_pytavshegosya_privezti_domoyi_arsenal_orujiya#commentform

20.12.17 17:04

Суд
отпустил из-под стражи одного из лидеров харьковских сепаратистов Апухтина. Тот
вышел на свободу с криком "Смерть украм!". ВИДЕО https://censor.net.ua/news/3040576/sud_otpustil_izpod_straji_odnogo_iz_liderov_harkovskih_separatistov_apuhtina_tot_vyshel_na_svobodu_s

13.11.17 Міліціонера, обвинуваченого
в затриманні майданівців у Запоріжжі в 2014 році, звільнили від кримінальної
відповідальності

https://ua.censor.net.ua/news/462634/militsionera_obvynuvachenogo_v_zatrymanni_mayidanivtsiv_u_zaporijji_v_2014_rotsi_zvilnyly_vid_kryminalnoyi
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у кого сомнения
что банда руками порядочных людей
просто выгнала витю шапочника???
а собакам просто поводки сменила??
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Да тут полно лолаботов, которые объяснят, что ты агент кремля и шатаешь шакаладную будку! Злочини проти Майдану розслідує прокурор-антимайданівець Головко, - Наші гроші - Цензор.НЕТ 8013
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АНЕКДОТ
Устроился мужик на роботу, ну и все как
полагается... На следующий день на работу он не приходит, проходит
неделя, ... Вдруг заявляется он в управу, его спрашивают: Где был? На Мальдивах.
Почему на работу не ходишь, уже и зарплату давали!
А он им и говорит: Так здесь еще и зарплату платят? А я думал корочку
выдали, а там крутись как хочешь...
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Критику воно приймає, але звільнити не може,бо бабло за місце в черговій прокурорській кормушці вже уплочено
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Соевая люстрация ...
Слов нет, одни маты.😡
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Всё правильно...чтоб Куйло не напало!! Петя лучший президент со времен Чингизхана...почему зрадоботы этого не осознают?

Ещё штук 20 раз подобную х@ню напишу и пойду в минстець за зарплатой
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Этому хряку нельзя дать уйти, в отличие от предыдущего. И по фиг, резиновый тот ростов или деревянный. Эту скотину надо повесить вниз головой с колонны на Майдане, как Муссолини.
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На всякий случай, для тех, кто не въехал, я не про прокурорскую мразь. Ту просто шлёпнуть и в канаву. Я про ту дрянь, которая пришла к власти на смертях небесной сотни. За ноги его подвесить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПреступления против Майдана расследует прокурор-антимайдановец Головко, - Наші гроші. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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