 Преступления против Майдана расследует прокурор-антимайдановец Головко, - Наші гроші. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование проекта Наші гроші.

По данным журналистов, Головко выступал против активистов Романа Тысивского и Эдуарда Крыжановского. Жена прокурора Алина Головко также выступала в суде против активистов революции. Еще под девичьей фамилией Минчук - хлопотала о содержании под стражей 72-летнего пенсионера Николая Пасечника. Его задержали в Киеве 22 января и сильно избили. Кроме того, Минчук-Головко 25 января просила суд заключить под стражу другого активиста - Василия Сливинского.

Все перечисленные решения, как выяснили журналисты, отсутствуют в открытом Едином реестре судебных решений.

Сейчас Павел Головко работает старшим следователем в Департаменте специальных расследований ГПУ, который занимается именно расследованиями преступлений против Майдана и Революции.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

При этом в своей "анкете добропорядочности" этот прокурор отметил, что не совершал действий, компрометирующих бы его или прокуратуру в целом и могущих заставить сомневаться в его объективности и независимости. Так же анкету заполнила и Алина Головко, которая сейчас работает в Киевской местной прокуратуре №6 (Печерский район).

Комментируя этот парадокс, начальник Департамента Сергей Горбатюк объяснил, что имеет ограниченное влияние на подбор кадров в это подразделение. "Это не совсем правильно. Но мы выходим из той ситуации, в которую нас поставили. Нам же сначала в группу выделяют человека. То есть мы просим или прокуратуру города, или другой области: "Предоставляйте людей, которые могут работать" . Здесь не мы решаем. Мы за человеком определенное время наблюдаем, исходя из его профессиональных качеств. И после того принимаем решение о принятии в штат", - сказал он.

Также смотрите: Институт национальной памяти представил сайт Украинской революции 1917-1921 годов. МАТЕРИАЛЫ

При этом Сергей Горбатюк отметил, что берет на себя ответственность за прием в штат Павла Головко. "В этом случае мы приняли такое решение. Ну, и ожидаем определенную порцию критики. Но это - наша ответственность", - пояснил начальник Департамента специальных расследований.

Журналисты программы обнаружили парадоксальную ситуацию и в имущественных декларациях Павла Головко и его жены. Но супруги отказались комментировать как декларации, так и дела об активистах Революции.