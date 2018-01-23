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Все про:журналистика (2152) Молдова (882) Додон (93)

 Российскую журналистку телеканала RTVI Минскер не впустили в Молдову на интервью с Додоном

Сотрудники пограничной полиции не пустили журналиста RTVI Марианну Минскер в Молдову - не поняли цель визита.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте телеканала RTVI.

Съемочная группа RTVI прибыла в Кишинев рейсом из Москвы в ночь на 23 января. Журналист Марианна Минскер должна была взять интервью у президента Молдовы Игоря Додона.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: И.о. президента Молдовы Канду утвердил закон о борьбе с российской пропагандой

Визит был согласован на уровне президентской администрации. Несмотря на то, что журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента страны и письмо от RTVI с подтверждением цели визита, съемочной группе отказали во въезде в Молдову.

Марианна Минскер: "На пограничном контроле у нас забрали паспорта и куда-то их унесли, попросив подождать. Посмотрели письма. Через десять минут Михаил, глава погранслужбы (так он нам представился) сообщил, что нам отказано во въезде на территорию Молдовы, так как мы не смогли подтвердить цель своего визита. Я им показала письмо. Они в ответ - "мы не видим никакого письма".

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Пограничная полиция выдала журналистам справку об отказе во въезде по причине "невыполнения условий, установленных ст. 8 Закона 200 от 16 июля 2010 года о режиме иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами".

По словам Марианны Минскер, сотрудники погранслужбы угрожали применить к оператору съемочной группы физическую силу. После этого съемочную группу RTVI провели на борт самолета, вылетавшего в Москву.В настоящее время журналисты находятся в Москве. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Парламент Молдовы повторно одобрил запрет российских новостных и аналитических телепрограмм

Источник: https://censor.net.ua/n3046187
 
 
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Пожалели бы российских телезрителей.
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Россия укрепилась,как мега сверх держава,уже молдаване ноги вытирают
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Молдоване мне пследние время определенно нравятся
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но по ходу не понять - это они что, у коня мида лишнехромосомных учится чтоли - по принцыпу - а где ваши доказательство (письмо-приглошение)
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вот те на, так троллить - вот письмо с приглошением, - неа, не выдим никакого писма и всё.
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Я им показала письмо. Они в ответ - "мы не видим никакого письма". Российскую журналистку телеканала RTVI Минскер не впустили в Молдову на интервью с Додоном - Цензор.НЕТ 3483 ну прям у ловрова или чуркина в своё время училис.
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Такое письмо можно купить в любом военторге.
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Когда я читаю новости про Додона, у меня автоматически всё перекручивается в другое слово (неприличное). Это у меня одного так?
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Це абсолютно нормальне, цензурне, літературне слово. Синонім до кондом, презерватив.
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ГАНДОН по макшански. На литературном русском ГОНДОН -модификация от латинского КОНДОМ. Занесено в словарь русского Далем. Даль любил выпить а под старость вообще почти спился да еще и оглох. А бухал он с Павловым и Менделеевым. Это они по пьяни вечно ссорились и кондомами друг друга называли и Даля тоже иногда. А Даль все переспрашивал как как? Кандом? Гандом? Короче достал он Павлова и Менделеева. Они ему водки не налили и указали на дверь. Да еще и подсрачник дали. Даль пришел домой, проспался, а наутро вспомнить не мог что за слово такое ему павлов с менделеевым сказали. Потом вспомнил что они ему дали подстачников и подумал- да и хер с ними с ГОНДОНАМИ. Так и записано в словаре стр 457. ГАНДОН - противозачаточное народное средство в виде тугого чехла надеваемого на половой член при половом акте. Применялся на России широко где-то с 8 века Например: В Новгородских берестяных грамотах часто встречается фраза: ПОШЕЛ НА Х..Й ГОНДОН. Очевидно это была такая народная памятка по применению оного средства.
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Кацапы столько анекдотов про молдаван сочиняли - дескать тупые молдаване.
ТЕПРЬ МОЛДАВАНЕ МОГУТ НАД КАЦАПАМИ ПРИКАЛЫВАТЬСЯ: не поняли и все!
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два раза работал...? ты же пенсионер...
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ты меня с кем то перепутал,как всегда
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всё может быть - точно так как и с твоей историей...\куда она два раза подевалась...?\
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Странно.Очень антиросийский канал
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такой же "антироссийский" ,или как вы хотели сказать оппозиционный кремлядям, как и дождь, настоящее время и большинство остальных, просто особый подход к тем, кто не ведётся на грубую пропаганду
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Там очень грубая пропаганда.Даже был скандал,что пригласили когото,кто недостаточно чмырил рашу.
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Как Эхо масквы, где "страшный оппозиционер" Венедиктов рассказывает, что на Донбассе российского тяжёлого вооружения нет, мол, всё что есть - отбили oбдpoченцы у ВСУ. Ему даже лень посмотреть в Минские договорённости, где oбдpoченцы обещают оттянуть с линии соприкосновения комплексы "Торнадо", которого у Украины никогда не было.
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Эхо вроде тоже их.И Шендерович там жгет частенько напалмом.
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Да, и Максим Шевченко, и Сергей Марков, и Зюганов, и Жириновский...
И вашим, и нашим...
Короче, проституция в чистом виде. Только не политическая, а настоящая...
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Кстати если кто не верит,через...8 минут "Особое мнение",можно убедиться
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Не гоже позаштатну (чи навіть штатну) працівницю ФСБ на фронті пропаганди називати журналісткою. Про це навіть Макрон казав.
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Не повірите, але мені вони теж нецікаві. Российскую журналистку телеканала RTVI Минскер не впустили в Молдову на интервью с Додоном - Цензор.НЕТ 5795 Тільки один мудрий сказав: "Навіть, якщо ти не цікавишся політикою, політика може зацікавитися тобою". Те ж саме з кацапами. Я до них не лізу. Але вони чомусь лізуть до моєї Батьківщини, а значить, і до мене.
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Ну меня интересует политика Украины и даже не Израиля.Я сменил место жительства,но не Родину.Как то так.
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Це природньо для людини, в якої є честь, совість і здоровий глузд.
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таки не понял..- кого они глубже макнули - Додона - типа не знаем такого...или таки москалей - вас тут не стояло и шо бы вы не говорили - вастутнет Российскую журналистку телеканала RTVI Минскер не впустили в Молдову на интервью с Додоном - Цензор.НЕТ 3192
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийскую журналистку телеканала RTVI Минскер не впустили в Молдову на интервью с Додоном
 
 
 
 
 
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