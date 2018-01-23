 Российскую журналистку телеканала RTVI Минскер не впустили в Молдову на интервью с Додоном

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте телеканала RTVI.

Съемочная группа RTVI прибыла в Кишинев рейсом из Москвы в ночь на 23 января. Журналист Марианна Минскер должна была взять интервью у президента Молдовы Игоря Додона.

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Визит был согласован на уровне президентской администрации. Несмотря на то, что журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента страны и письмо от RTVI с подтверждением цели визита, съемочной группе отказали во въезде в Молдову.

Марианна Минскер: "На пограничном контроле у нас забрали паспорта и куда-то их унесли, попросив подождать. Посмотрели письма. Через десять минут Михаил, глава погранслужбы (так он нам представился) сообщил, что нам отказано во въезде на территорию Молдовы, так как мы не смогли подтвердить цель своего визита. Я им показала письмо. Они в ответ - "мы не видим никакого письма".

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Пограничная полиция выдала журналистам справку об отказе во въезде по причине "невыполнения условий, установленных ст. 8 Закона 200 от 16 июля 2010 года о режиме иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами".

По словам Марианны Минскер, сотрудники погранслужбы угрожали применить к оператору съемочной группы физическую силу. После этого съемочную группу RTVI провели на борт самолета, вылетавшего в Москву.В настоящее время журналисты находятся в Москве.

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