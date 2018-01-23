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 Апелляционный суд отменил оправдательный приговор бывшему "министру ЛНР" Баранову, - прокуратура

Апелляционный суд Луганской области отменил приговор суда первой инстанции, которым был оправдан бывший "министр угольной промышленности и энергетики ЛНР" Сергей Баранов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Апелляционным судом Луганской области отменен приговор суда первой инстанции, которым был оправдан бывший "министр угольной промышленности и энергетики ЛНР", – говорится в сообщении.

Апелляционный суд установил, что суд первой инстанции нарушил принцип верховенства права. Приговор отменен и по делу назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

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Обвинение требовало лишить Баранова свободы на 10 лет. Ему инкриминировали уголовные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 109 УК Украины (насильственный захват государственной власти), ч. 1 ст. 110 УК Украины (незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

В июне 2017 года Кременской районный суд оправдал Баранова.

По словам обвиняемого, так называемым министром он был назначен силой: в июне 2014 года был похищен террористами и уже в плену узнал, что жизнь жены под угрозой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046186
 
 
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Дійсно приємна новина. Я особисто задоволений.
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Надолго отменили? И где ныне этот министр?
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Ну думаю, здесь сам Порох енд подельник Ахметов возмутятся. Как же так Ахметов все годы независимости поддерживал и взращивал имбецилов оккупированных областей, которые пошли войной против Украины, а тут.... Барыга и Ахметов подельники одного бандформирования, часть акций Бурштынской ТЕЦ перешла от Ахметова в дар барыге. За деньги Ахметова этого дурачка отпустят.
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Прокурор Павло Головко, який у 2014 році виступав в суді проти активістів Революції Гідності, сьогодні працює в Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ, який розслідує саме злочини проти Майдану
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Ну так все логично же - кому как ни антимайдановцу заниматься развалом дел о преступлениях против Майдана.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАпелляционный суд отменил оправдательный приговор бывшему "министру ЛНР" Баранову, - прокуратура
 
 
 
 
 
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