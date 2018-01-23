 Апелляционный суд отменил оправдательный приговор бывшему "министру ЛНР" Баранову, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Апелляционным судом Луганской области отменен приговор суда первой инстанции, которым был оправдан бывший "министр угольной промышленности и энергетики ЛНР", – говорится в сообщении.

Апелляционный суд установил, что суд первой инстанции нарушил принцип верховенства права. Приговор отменен и по делу назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

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Обвинение требовало лишить Баранова свободы на 10 лет. Ему инкриминировали уголовные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 109 УК Украины (насильственный захват государственной власти), ч. 1 ст. 110 УК Украины (незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

В июне 2017 года Кременской районный суд оправдал Баранова.

По словам обвиняемого, так называемым министром он был назначен силой: в июне 2014 года был похищен террористами и уже в плену узнал, что жизнь жены под угрозой.

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