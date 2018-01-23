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 Политика Украины
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 За неделю украинские саперы обезвредили на территории АТО более 800 мин, - Минобороны

В районе проведения АТО на территориях Донецкой и Луганской областей продолжается работа инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Согласно сообщению, в течение недели саперы Вооруженных сил Украины проверили 3 га территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили 837 единиц.

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"Всего с начала АТО наши саперные подразделения проверили более 3 тыс. 641 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили более 178 тыс. 500 взрывоопасных предметов. Очистили более 1 тыс. 153 км дорог и маршрутов движения", - отмечают в Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3046185
 
 
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Знешкодили міни?! Класс! Проте варто знешкодити насамперед тих, ХТО ЇХ ВСТАВЛЮЄ - бо ж цей неабиякий процес буде безкінцевим та майже марним.
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швидким поглядом побачив:
"За тиждень українські снайпери знешкодили на території АТО понад 800 ..."

придивився - а там не те що привиділось, а якась фігня написана...
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Головним чином людська діяльність складається з того, щоб насрати, а потім прибрати і себе за то похвалити.
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