 За неделю украинские саперы обезвредили на территории АТО более 800 мин, - Минобороны

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Согласно сообщению, в течение недели саперы Вооруженных сил Украины проверили 3 га территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили 837 единиц.

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"Всего с начала АТО наши саперные подразделения проверили более 3 тыс. 641 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили более 178 тыс. 500 взрывоопасных предметов. Очистили более 1 тыс. 153 км дорог и маршрутов движения", - отмечают в Минобороны.