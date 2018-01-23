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 Россия нарушила обязательства перед США по уничтожению химического оружия в Сирии, - Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия ответственна за продолжающиеся химические атаки в Сирии против мирных граждан, поскольку не обеспечила гарантий относительно уничтожения химоружия.

С соответствующим заявлением он выступил во вторник во время пребывания в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только вчера свыше 20 мирных жителей, большинство из которых дети, стали жертвами газовой атаки с применением хлора", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Он подчеркнул, что возможность режима Асада и в дальнейшем применять химическое оружие вызывает серьезное беспокойство. "Тот, кто совершил эти нападения, в конечном итоге будет отвечать за жертвы в Восточной Гуте, а также бесчисленное количество других химических атак в Сирии после ввода войск России в эту страну", - отметил госсекретарь США.

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Как он напомнил, в сентябре 2013 года Москва гарантировала ликвидацию всех запасов сирийского химоружия. "Тем самым Россия взяла на себя ответственность как гарант для обеспечения того, чтобы сирийские союзники прекратили использование химоружия", - заявил Тиллерсон.

Дипломатические рамки в этом вопросе между США и РФ были юридически закреплены в решении Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также Резолюции 2118 Совета Безопасности ООН. Кроме того, напомнил Тиллерсон, в марте 2015 года Россия поддержала Резолюцию СБ ООН № 2209, в которой говорилось об ответственности за использование любых токсических химических веществ в качестве оружия, включая хлор.

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"Россия не выполнила этих обязательств. С тех пор, с апреля 2014 года, появляется всё больше доказательств, что Сирия и в дальнейшем незаконно владеет химоружием и применяет его против собственных граждан", - подчеркнул глава Госдепа.

По его словам, "Россия, защищая своего сирийского союзника, просто безоговорочно нарушила собственные обязательства перед США как основной гарант". Неспособность РФ решить проблему химоружия в Сирии "ставит под сомнение соответствие её участия в процессе урегулирования общего кризиса", заявил госсекретарь США.

По мнению госсекретаря, РФ должна, как минимум, "прекратить применять вето и, по крайней мере, воздержаться от будущих голосований в Совете Безопасности по этому вопросу".

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Источник: https://censor.net.ua/n3046184
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
расия ...уже тошнит от одного этого слов
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Не треба було Рексу говорити цього... США сказаним позорить, бо виходить, що ті повірили мордору.
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Твоїх п'ять копійок виявились дуже примітивними...
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парашку не смогут защитить никакие адвокаты, когда ей предъявит не только Украина, но и весь мир, полный список ее преступлений против человечности, демократии, свобод : аннексии территорий, разрушения, убийства мирных граждан и смерти невинных детей. Конец рашки предрешен.
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Повторюсь, "Конец рашки предрешен".

А за рашкой Вовка,
В морге остановка.
Жерик, Шойгу, Кабыздон,
Похоронный перезвон.
К погребению готов
Разложившийся Лавров.
И у "скрепного" корыта
Скинул он свои копыта.
Но Захарова, вот блин,
Выпила весь формалин.
Прет гробы Медведев
На велосипеде.
Почивает средь венков
Нарумяненный Сурков.
Соборует их Кирилл
Весь прогорклый от кадил.
Его тоже ждут в аду,
Всем воздастся по труду !
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сирия это область параши .... тут даже нечего обсуждать
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"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан" - склероз ?

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cанкций ей побольше.по полного развала этой помойки мира
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новые звиздюлин лишнехромосомным не избежать, но почему не было достаточного контроля и за это заплатили жизнями сириицы.
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Сталинизм вернулся в РФ: «неправильный» фильм запрещен
Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение, выданное фильму «Смерть Сталина».
Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства 23 января.
Как информировал Курсор, группа юристов Министерства культуры РФ ранее просит главу ведомства Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у картины «Смерть Сталина» из-за «признаков экстремизма». Выход на российские экраны британской сатирической комедии Армандо Яннуччи «Смерть Сталина», снятой по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, был запланирован на 25 января. Мировая премьера состоялась в сентябре 2017 года.
«В фильме лауреат премии «Эмми», шотландский режиссер Армандо Ианнуччи представляет свою версию сложной политической ситуации в СССР после смерти Сталина. В жанре политической сатиры он описывает дни перед похоронами вождя и борьбу за власть советских функционеров Георгия Маленкова, Никиты Хрущева, Вячеслава Молотова, Лаврентия Берии, Анастаса Микояна. Главные роли сыграли Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Руперт Френд, Андреа Райзборо», - отмечают РИА Новости. в статье под заглавием «Кощунство и глумление: фильм «Смерть Сталина» не пустили в прокат».
Как стало известно Интерфаксу, сегодня группа деятелей культуры и политики, в том числе Никита Михалков («комдив Котов») и Юрий Поляков («Апофигей»), написала письмо министру культуры Владимиру Мединскому, в котором выступили против выхода фильма «Смерть Сталина» в российский прокат.
В частности, авторы письма предложили проверить британскую ленту на экстремизм и отметили, что ее показ в канун 75-летия Сталинградской битвы оскорбляет память погибших.
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Сирия еще долго будет откапывать рассейские подарки с ХО и БО...
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Не треба було Рексу говорити цього... США сказаним позорить, бо виходить, що ті повірили мордору.

Не ті, а Обама.
Там дальше будет еще интереснее
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И что? Да им до лампочки ваши заявы.
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Та не будет он врать. Будет висеть рядом..
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Россия нарушила обязательства перед США по уничтожению химического оружия в Сирии, - Тиллерсон.
То коли будете відключати кацапам SWIFT?
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ну,то по-простому ці слова звучать- вам срака
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Росія порушила зобов'язання перед США щодо знищення хімічної зброї у Сирії, - Тіллерсон - Цензор.НЕТ 7494
помните что было с Ираком только за само предположение что у него есть хим оружие?...
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Николаич виноват , что Петрович срет Иванычу под дверь,,,
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Когда признаете очевидное, что Кацапланд - недоговороспособная сторона ?
"Любой договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой он подписан" - классика же.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия нарушила обязательства перед США по уничтожению химического оружия в Сирии, - Тиллерсон
 
 
 
 
 
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