Россия нарушила обязательства перед США по уничтожению химического оружия в Сирии, - Тиллерсон.

С соответствующим заявлением он выступил во вторник во время пребывания в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только вчера свыше 20 мирных жителей, большинство из которых дети, стали жертвами газовой атаки с применением хлора", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Он подчеркнул, что возможность режима Асада и в дальнейшем применять химическое оружие вызывает серьезное беспокойство. "Тот, кто совершил эти нападения, в конечном итоге будет отвечать за жертвы в Восточной Гуте, а также бесчисленное количество других химических атак в Сирии после ввода войск России в эту страну", - отметил госсекретарь США.

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Как он напомнил, в сентябре 2013 года Москва гарантировала ликвидацию всех запасов сирийского химоружия. "Тем самым Россия взяла на себя ответственность как гарант для обеспечения того, чтобы сирийские союзники прекратили использование химоружия", - заявил Тиллерсон.

Дипломатические рамки в этом вопросе между США и РФ были юридически закреплены в решении Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также Резолюции 2118 Совета Безопасности ООН. Кроме того, напомнил Тиллерсон, в марте 2015 года Россия поддержала Резолюцию СБ ООН № 2209, в которой говорилось об ответственности за использование любых токсических химических веществ в качестве оружия, включая хлор.

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"Россия не выполнила этих обязательств. С тех пор, с апреля 2014 года, появляется всё больше доказательств, что Сирия и в дальнейшем незаконно владеет химоружием и применяет его против собственных граждан", - подчеркнул глава Госдепа.

По его словам, "Россия, защищая своего сирийского союзника, просто безоговорочно нарушила собственные обязательства перед США как основной гарант". Неспособность РФ решить проблему химоружия в Сирии "ставит под сомнение соответствие её участия в процессе урегулирования общего кризиса", заявил госсекретарь США.

По мнению госсекретаря, РФ должна, как минимум, "прекратить применять вето и, по крайней мере, воздержаться от будущих голосований в Совете Безопасности по этому вопросу".

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