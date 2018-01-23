Россия нарушила обязательства перед США по уничтожению химического оружия в Сирии, - Тиллерсон.

С соответствующим заявлением он выступил во вторник во время пребывания в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Только вчера свыше 20 мирных жителей, большинство из которых дети, стали жертвами газовой атаки с применением хлора", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Он подчеркнул, что возможность режима Асада и в дальнейшем применять химическое оружие вызывает серьезное беспокойство. "Тот, кто совершил эти нападения, в конечном итоге будет отвечать за жертвы в Восточной Гуте, а также бесчисленное количество других химических атак в Сирии после ввода войск России в эту страну", - отметил госсекретарь США.
Как он напомнил, в сентябре 2013 года Москва гарантировала ликвидацию всех запасов сирийского химоружия. "Тем самым Россия взяла на себя ответственность как гарант для обеспечения того, чтобы сирийские союзники прекратили использование химоружия", - заявил Тиллерсон.
Дипломатические рамки в этом вопросе между США и РФ были юридически закреплены в решении Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также Резолюции 2118 Совета Безопасности ООН. Кроме того, напомнил Тиллерсон, в марте 2015 года Россия поддержала Резолюцию СБ ООН № 2209, в которой говорилось об ответственности за использование любых токсических химических веществ в качестве оружия, включая хлор.
"Россия не выполнила этих обязательств. С тех пор, с апреля 2014 года, появляется всё больше доказательств, что Сирия и в дальнейшем незаконно владеет химоружием и применяет его против собственных граждан", - подчеркнул глава Госдепа.
По его словам, "Россия, защищая своего сирийского союзника, просто безоговорочно нарушила собственные обязательства перед США как основной гарант". Неспособность РФ решить проблему химоружия в Сирии "ставит под сомнение соответствие её участия в процессе урегулирования общего кризиса", заявил госсекретарь США.
По мнению госсекретаря, РФ должна, как минимум, "прекратить применять вето и, по крайней мере, воздержаться от будущих голосований в Совете Безопасности по этому вопросу".
А за рашкой Вовка,
В морге остановка.
Жерик, Шойгу, Кабыздон,
Похоронный перезвон.
К погребению готов
Разложившийся Лавров.
И у "скрепного" корыта
Скинул он свои копыта.
Но Захарова, вот блин,
Выпила весь формалин.
Прет гробы Медведев
На велосипеде.
Почивает средь венков
Нарумяненный Сурков.
Соборует их Кирилл
Весь прогорклый от кадил.
Его тоже ждут в аду,
Всем воздастся по труду !
Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение, выданное фильму «Смерть Сталина».
Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства 23 января.
Как информировал Курсор, группа юристов Министерства культуры РФ ранее просит главу ведомства Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у картины «Смерть Сталина» из-за «признаков экстремизма». Выход на российские экраны британской сатирической комедии Армандо Яннуччи «Смерть Сталина», снятой по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, был запланирован на 25 января. Мировая премьера состоялась в сентябре 2017 года.
«В фильме лауреат премии «Эмми», шотландский режиссер Армандо Ианнуччи представляет свою версию сложной политической ситуации в СССР после смерти Сталина. В жанре политической сатиры он описывает дни перед похоронами вождя и борьбу за власть советских функционеров Георгия Маленкова, Никиты Хрущева, Вячеслава Молотова, Лаврентия Берии, Анастаса Микояна. Главные роли сыграли Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Руперт Френд, Андреа Райзборо», - отмечают РИА Новости. в статье под заглавием «Кощунство и глумление: фильм «Смерть Сталина» не пустили в прокат».
Как стало известно Интерфаксу, сегодня группа деятелей культуры и политики, в том числе Никита Михалков («комдив Котов») и Юрий Поляков («Апофигей»), написала письмо министру культуры Владимиру Мединскому, в котором выступили против выхода фильма «Смерть Сталина» в российский прокат.
В частности, авторы письма предложили проверить британскую ленту на экстремизм и отметили, что ее показ в канун 75-летия Сталинградской битвы оскорбляет память погибших.
Не ті, а Обама.
Там дальше будет еще интереснее
То коли будете відключати кацапам SWIFT?
помните что было с Ираком только за само предположение что у него есть хим оружие?...
"Любой договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой он подписан" - классика же.