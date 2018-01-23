 Минэкологии создает интерактивную карту пунктов приема вторсырья, чтобы привлечь украинцев к раздельному сбору мусора, - Семерак

Мы рассчитываем, что собранная в одном месте информация о пунктах приема вторсырья не только упростит их поиск, но и позволит привлекать все больше граждан к раздельному сбору мусора. Это крайне актуальная тема, учитывая не только наши обязательства перед ЕС, но и все то негативное влияние на природу и человека из-за неправильного обращения с отходами", - цитирует Цензор.НЕТ комментарий министра экологии Остапа Семерака, опубликованный Минэкологии. Он отметил, что только Киев" производит "за год почти 1,5 млн тонн мусора, из которого утилизируется около пятой части.

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"Конечно, проблема сортировки и утилизации мусора должен решаться на различных уровнях: законодательном, государственном и местном. Однако главный локомотив сдвигов в экосознания являются сами граждане, а сортировка мусора действительно требует новых подходов и изменений в самосознании. Не забываем, что смешанные отходы - это мусор, а собранные раздельно являются ресурсами. Например, 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки около 20 деревьев", - сказал министр экологии и природных ресурсов.

Чтобы найти необходимый объект, нужно под изображением Интерактивной карты свалок найти строку "Слои" и выбрать из списка "Пункты приема вторсырья". Обозначения на карте изменят свой цвет на синий, теперь осталось в них выбрать ближайший пункт приема. Новый сервис работает в тестовом режиме, но уже сейчас позволяет пользователям вносить коррективы в размещенной информации в случаях, когда пункт приема вторсырья не был обнаружен по указанному адресу или указанная контактная информация является неточной.

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Кроме того, пользователи могут добавлять информацию о новых пунктах приема вторичного сырья, которые появились в их населенном пункте, но не указаны на карте.

Всего на карте отражено более 700 пунктов приема вторсырья с их контактными данными и классификацией видов вторичного сырья, которые там принимают (батарейки, люминесцентные лампы, макулатура, пластик, стекло и т.д.). Больше всего таких объектов зарегистрировано в г. Киев (119), на Закарпатье (75), а также на Харьковщине (84) и Днепропетровской (37).