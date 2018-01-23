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Все про:мусор (380) Семерак (270) Минэкологии (155) мусоропереработка (85)

 Минэкологии создает интерактивную карту пунктов приема вторсырья, чтобы привлечь украинцев к раздельному сбору мусора, - Семерак

Интерактивная карта свалок пополнилась новым информационным сервисом, который позволяет в считанные минуты определить расположение ближайшего пункта приема вторсырья в любом регионе Украины.

Мы рассчитываем, что собранная в одном месте информация о пунктах приема вторсырья не только упростит их поиск, но и позволит привлекать все больше граждан к раздельному сбору мусора. Это крайне актуальная тема, учитывая не только наши обязательства перед ЕС, но и все то негативное влияние на природу и человека из-за неправильного обращения с отходами", - цитирует Цензор.НЕТ комментарий министра экологии Остапа Семерака, опубликованный Минэкологии. Он отметил, что только Киев" производит "за год почти 1,5 млн тонн мусора, из которого утилизируется около пятой части.

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"Конечно, проблема сортировки и утилизации мусора должен решаться на различных уровнях: законодательном, государственном и местном. Однако главный локомотив сдвигов в экосознания являются сами граждане, а сортировка мусора действительно требует новых подходов и изменений в самосознании. Не забываем, что смешанные отходы - это мусор, а собранные раздельно являются ресурсами. Например, 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки около 20 деревьев", - сказал министр экологии и природных ресурсов.

Чтобы найти необходимый объект, нужно под изображением Интерактивной карты свалок найти строку "Слои" и выбрать из списка "Пункты приема вторсырья". Обозначения на карте изменят свой цвет на синий, теперь осталось в них выбрать ближайший пункт приема. Новый сервис работает в тестовом режиме, но уже сейчас позволяет пользователям вносить коррективы в размещенной информации в случаях, когда пункт приема вторсырья не был обнаружен по указанному адресу или указанная контактная информация является неточной.

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Кроме того, пользователи могут добавлять информацию о новых пунктах приема вторичного сырья, которые появились в их населенном пункте, но не указаны на карте.

Всего на карте отражено более 700 пунктов приема вторсырья с их контактными данными и классификацией видов вторичного сырья, которые там принимают (батарейки, люминесцентные лампы, макулатура, пластик, стекло и т.д.). Больше всего таких объектов зарегистрировано в г. Киев (119), на Закарпатье (75), а также на Харьковщине (84) и Днепропетровской (37).

Источник: https://censor.net.ua/n3046183
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ще не всі кабелі, провода та підприємства порізали на брухт.
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президент отдыхает на Мальдивах,а украинцы собирают мусор,все чего достигла Украина
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Интересно, во сколько бюджетных миллионов или миллиардов обошелся этот полезнейший сервис. Теперь каждый бомж, после вечернего похода по мусоркам, может зайти в интернет и посмотреть где ближайший пункт приема бутылок
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Ще не всі сахзаводи порізані,щоб Жити по Новому?
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Готуються показати робітникам судостроительного завода имени 61 коммунара куди їм треба здавати частини своєї заробітної плати видані шляхом розпилу Крейсеру Україна (готового на 98%) на брухт.
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важливо, що цей корабель готовий на 98% на нього можливо встановити сучасне озброєння і системи і використовувати за призначенням, а вони як віддали ядерне озброєння за безцінь, потім авіаносець китайцям "під казіно" тепер цей крейсер.
Це показовий факт "Україну" продають та здають на брухт. аби громадяни бомжували та побиралися копирсаючись в непотребі.
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Если бы это не было выгодно, то на Западе этого бы не делали...
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119 - это на Киевскую область, а на Киев - 56.
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я без дармоедов минэкологиии могу предложить, что сделать, что бы в лесах , полях . обочинах было чисто и люди не выносили мусор кому куда вздумается. Но что нынешним бандитам, что предыдущим это не интересно. Посмотрите, что в Карпатах только делается, горы мусора, вырубленные под чистую леса, и всем похер. Где заводы по переработке мусора, инвесторы уходили только при одном упоминании об откатах, это мне одному кажется, что после каждой революции к власти приходят все более ублюдочные подонки пришедшие на крови простых украинцев. Ну не зато стояли на майдане, что бы чинуши получали по 100-200тысяч, миллионные премии и барыга со товарищем гнойсманом при поддержке Ревы вещали , что украинцы умирают от обжорства.
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Пункты...Поставьте возле каждого дома,для начала,2 контейнера-для бумаги и остального.Частично облегчит сортировку.Можно еще один для пластиковых бутылок.Но походу не ищут легких путей.
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Слухав нашого заступника міського голови(Дніпро).Був він у відрядженні у Японії по темі сміттєпереробного заводу.Японці сказали:"Сортувати?Ми своїх не примусили,і ви своїх не зможете".Наскільки мені відомо,тільки дисципліновані німці це роблять.А оте "у всьому світі" - байки.
З вікна видно два сміттєві контейнери.За день бачу,як багато(ну приблизно 10-15) людей в них колупаються.Витягують скло,пластик,картон тощо.І це не бомжі.От цікаво, вони такі розумні і свідомі,чи роблять це з інших причин?
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електронну карту сміттєзвалищ постійно модерує команда програмістів.
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Згідно інтерактивної мапи шини приймають лише у Києві
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Тормозит страшно! Есть обращение к заблокированному яндексу. Рукожопы?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМинэкологии создает интерактивную карту пунктов приема вторсырья, чтобы привлечь украинцев к раздельному сбору мусора, - Семерак
 
 
 
 
 
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