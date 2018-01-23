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 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 510 взрывов 22 января

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за сутки зафиксировали 510 взрывов в зоне АТО.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 21 января в 19:30 22 января,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими 24-мя часами. Однако, миссия зафиксировала больше взрывов (около 280 против 195)", - говорится в отчете.

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В частности, в Донецкой области СММ зафиксировала ведение огня в Светлодарске, в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорском, Широкином, Ясиноватой, в селе Набережном, Енакиево и Новотроицком.

"В Луганской области СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 230 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24-мя часами (около 29 взрывов)", - сказано в отчете.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046182
 
 
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Взрывов, какие Взрывы, это ОБСТРЕЛ Украины. 510 - шо то дохера.
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Это эскалация напряженности, а в целом минские соглашения собоюдаются.
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Может кто мне обьяснит?510 взрывов за 22.01,а нарушений тишины в докладе только 6,это как понимать,504 взрыва были беззвучными?,или нарушение тишины это из расчета 510÷6=85?Нарушение тишины это когда больше чем 85 взрывов,а до это тишина и покой?ОБСЕтые вообще у себя в извилинах потерялись?Я понимаю,европейцы,пару человек из Нидерландов,но не могут же эти два голландца так раскумаривать всю миссию)))А то получается так,по вечеру приняли на ноздрю по дороге доброй,и так до утра шесть раз приходили в себя,раздуплились-БАХ-втыкнули-тишина,вот вам и шесть раз нарушений,все как у аптеке))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 510 взрывов 22 января
 
 
 
 
 
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