 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 510 взрывов 22 января

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 21 января в 19:30 22 января,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими 24-мя часами. Однако, миссия зафиксировала больше взрывов (около 280 против 195)", - говорится в отчете.

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В частности, в Донецкой области СММ зафиксировала ведение огня в Светлодарске, в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорском, Широкином, Ясиноватой, в селе Набережном, Енакиево и Новотроицком.

"В Луганской области СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 230 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24-мя часами (около 29 взрывов)", - сказано в отчете.

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