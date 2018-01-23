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Все про:Байден (393) вооружение (2834) США (13108)

 Байден считает мудрым решение США дать Украине летальное вооружение

Предыдущий вице-президент США Джо Байден считает правильным и мудрым решение нынешней администрации Белого дома предоставить Украине оборонительное вооружение, поскольку это увеличит цену агрессии для Кремля.

Об этом он заявил во вторник, во время дискуссии в экспертном центре "Совет внешней политики" в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что это – мудрое решение. Но опять же, я пытался его продвинуть в течение двух лет", - ответил Байден на вопрос, как он относится к решению нынешней администрации о предоставлении Украине оружия.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Байден написал книгу с детальным описанием своих визитов в Киев, оккупации Крыма и агрессии РФ

Он подчеркнул, что военная помощь со стороны США лишь "увеличит цену для России в ее агрессии против Украины несмотря на то, что в РФ существует "большая ложь" о якобы отсутствии россиян на оккупированном Донбассе. Байден выразил убеждение, что в РФ существует политическое противостояние участия россиян в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Экс-вице-президент также отметил, что на Донбассе есть возможность для стабилизации. Для этого, по его словам, нужно реализовать два фактора. Во-первых, это искоренение коррупции, на чем, как отметил Байден, отмечается уже длительное время. Это требует настоящих изменений как на уровне институтов, так и среди обычных людей, - отметил политик.

Во-вторых, отметил Байден, против России необходимо применять эффективную политику международного санкционного давления. В этой связи он сообщил, что вместе со своей группой экспертов-бывших высокопоставленных чиновников предыдущей администрации, контактирует с офисом нынешнего вице-президента США Майка Пенса.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Президент сказал: "Ты занимаешься Украиной, Джо", - Байден заявил, что был главным по вопросам Украины при Обаме

Источник: https://censor.net.ua/n3046181
 
 
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Краще пізно, аніж ніколи. Тільки цікаво, чого Байден, будучи віце-президентом при Обамі так не вважав?
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Он прекрасно знал,что Обама никогда не пойдет на поставки,так зачем было без толку сотрясать воздух
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"Я считаю, что это - мудрое решение. Но опять же, я пытался его продвинуть в течение двух лет", - ответил Байден на вопрос, как он относится к решению нынешней администрации о предоставлении Украине оружия.Источник: https://censor.net.ua/n3046181

Це означає, що питання впиралося в Обаму
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И все нормальные люди о нашей коррупции!!!!! А кот Лола слушает да жрёт!!!
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ты лично когда последний раз вживую сталкивался с коррупцией ?
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Не пхайся і на тебе не будуть звертати уваги Байден вважає мудрим рішення США дати Україні летальне озброєння - Цензор.НЕТ 7828
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Велика кількість людей не стикалась вживу з расєйською агресією. Так що, її немає..?
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трошки не туди.
про кацапську агресію є свідки, фото, відео, які кожен бажаючий може перепровірити
на відміну від тотальної корупції, про яку говорять всі, а особисто ніхто не бачив.
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Интересно , как быстро сгорит рузьнявый танк от прямого попадания.....и будут там ВЫБУРЯТКАКЯРАД....
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блять!!! это просто пизд!!! мудрое решение - это объявить войну рф и уничтожить ее нахуй!
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а ты не в курсе 4 года уже война идёт поц
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вы эти вундервафли на ишаках отправили???
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Неудачная картинка.Глянь на штучку перед люком и справой стороны трубочки.Это ШТОРА-1М
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Но цель нужно держать в прицеле(видимости) до попадания.Ну и перед люком-это лазер,сбивающий прицел.
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Ну разве что так и только так джавелин не окажется бесполезной хренью.
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что ты несешь??))), там пассивная инфракрасная система наведения!))
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Байден вважає мудрим рішення США дати Україні летальне озброєння - Цензор.НЕТ 9340
Это башня T-90. Штора 1M, как всегда, потрясающе эффективна на бумаге.
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Это не джавелин,так как это Сирия.Джавелины применялись лишь в одном конфликте в Ираке.Ну там сам Бог велел.Пустыня и танки до 89г выпуска.
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Точно, это не Джавелин ) Этот грохнули из старья TOW.
Байден вважає мудрим рішення США дати Україні летальне озброєння - Цензор.НЕТ 4385
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Арта,стингер,базука..Что угодно.Джавелинов нет в Сирии,поверь,я тут живу рядом и частенько бываю на границе.
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Колишній віце-президент США Джозеф Байден наголосив, що корупція продовжує бути найбільшою проблемою в Україні. Через це він рекомендував представникам адміністрації Трампа уважно стежити за тим, що говорять та замовчують представники української влади, а також перевіряти, як вони виконують свої обіцянки.

"Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві. Ось вам один конкретний приклад. Мені дали завдання щодо України. То ж я пам'ятаю, як відбув туди, щоб переконати нашу команду, що ми повинні надати Україні довготривалі кредитні гарантії. Я їздив в Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили", - розповів Байден.
Він зазначив, що тоді пішов на прес-конференцію і сказав, що США не нададуть Україні мільярд доларів.
"Вони мені кажуть: Ви не маєте таких повноважень, ви - не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярда доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", - продовжив колишній віце-президент США.
Під час свого виступу Байден згадав про Антикорупційний суд.
"Вони (українська влада - УП) зробили деякі дуже важливі необхідні інституційні і кадрові зміни. Але одна з трьох необхідних інституцій зараз відходить назад. Антикорупційний суд. Але вони обіцяли, що цього не станеться", - розповів Байден.
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Как-то так теперь с бурятами выкопаными в шахтах будет?

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Прозрів нарешті? А коли був на посаді, то виконував вказівки Сороса (чи Кісінджера)? Все пояснюється просто - в нього в Україні бізнес, зареєстрований на свого сина, який тепер, напевно, стає збитковим.
Гроші правлять людьми від влади, які розповідають простакам казки про демократію, цінності та іншу подібну, так звану, "ліберальну" туфту.
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Любая информация об укреплении нашей армии есть радость великая.
О том, какими талантами обладает украинское инженерство мне известно не по наслышке.
И даже после двадцати лет планомерного уничтожения нашего интеллектуального потенциала - их есть у нас.
И заметьте, уважаемые, на фоне того, что все нормальные страны создают все новые и новые образцы высокоточного оружия, у рашковатых сотворяют все более гнусную огнеметную систему, способную уничтожить все живое и не очень на огромной площади.
Но как же впечатляюще выглядит ихний огнемет после попадания в него ихнего же Корнета:
http://robinolds.livejournal.com/138833.html
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