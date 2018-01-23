 Байден считает мудрым решение США дать Украине летальное вооружение

Об этом он заявил во вторник, во время дискуссии в экспертном центре "Совет внешней политики" в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Я считаю, что это – мудрое решение. Но опять же, я пытался его продвинуть в течение двух лет", - ответил Байден на вопрос, как он относится к решению нынешней администрации о предоставлении Украине оружия.
Он подчеркнул, что военная помощь со стороны США лишь "увеличит цену для России в ее агрессии против Украины несмотря на то, что в РФ существует "большая ложь" о якобы отсутствии россиян на оккупированном Донбассе. Байден выразил убеждение, что в РФ существует политическое противостояние участия россиян в вооруженном конфликте на востоке Украины.
Экс-вице-президент также отметил, что на Донбассе есть возможность для стабилизации. Для этого, по его словам, нужно реализовать два фактора. Во-первых, это искоренение коррупции, на чем, как отметил Байден, отмечается уже длительное время. Это требует настоящих изменений как на уровне институтов, так и среди обычных людей, - отметил политик.
Во-вторых, отметил Байден, против России необходимо применять эффективную политику международного санкционного давления. В этой связи он сообщил, что вместе со своей группой экспертов-бывших высокопоставленных чиновников предыдущей администрации, контактирует с офисом нынешнего вице-президента США Майка Пенса.
Це означає, що питання впиралося в Обаму
про кацапську агресію є свідки, фото, відео, які кожен бажаючий може перепровірити
на відміну від тотальної корупції, про яку говорять всі, а особисто ніхто не бачив.
Это башня T-90. Штора 1M, как всегда, потрясающе эффективна на бумаге.
"Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві. Ось вам один конкретний приклад. Мені дали завдання щодо України. То ж я пам'ятаю, як відбув туди, щоб переконати нашу команду, що ми повинні надати Україні довготривалі кредитні гарантії. Я їздив в Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили", - розповів Байден.
Він зазначив, що тоді пішов на прес-конференцію і сказав, що США не нададуть Україні мільярд доларів.
"Вони мені кажуть: Ви не маєте таких повноважень, ви - не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярда доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли", - продовжив колишній віце-президент США.
Під час свого виступу Байден згадав про Антикорупційний суд.
"Вони (українська влада - УП) зробили деякі дуже важливі необхідні інституційні і кадрові зміни. Але одна з трьох необхідних інституцій зараз відходить назад. Антикорупційний суд. Але вони обіцяли, що цього не станеться", - розповів Байден.
Гроші правлять людьми від влади, які розповідають простакам казки про демократію, цінності та іншу подібну, так звану, "ліберальну" туфту.
О том, какими талантами обладает украинское инженерство мне известно не по наслышке.
И даже после двадцати лет планомерного уничтожения нашего интеллектуального потенциала - их есть у нас.
И заметьте, уважаемые, на фоне того, что все нормальные страны создают все новые и новые образцы высокоточного оружия, у рашковатых сотворяют все более гнусную огнеметную систему, способную уничтожить все живое и не очень на огромной площади.
Но как же впечатляюще выглядит ихний огнемет после попадания в него ихнего же Корнета:
http://robinolds.livejournal.com/138833.html