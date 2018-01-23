 Байден считает мудрым решение США дать Украине летальное вооружение

Об этом он заявил во вторник, во время дискуссии в экспертном центре "Совет внешней политики" в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что это – мудрое решение. Но опять же, я пытался его продвинуть в течение двух лет", - ответил Байден на вопрос, как он относится к решению нынешней администрации о предоставлении Украине оружия.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Байден написал книгу с детальным описанием своих визитов в Киев, оккупации Крыма и агрессии РФ

Он подчеркнул, что военная помощь со стороны США лишь "увеличит цену для России в ее агрессии против Украины несмотря на то, что в РФ существует "большая ложь" о якобы отсутствии россиян на оккупированном Донбассе. Байден выразил убеждение, что в РФ существует политическое противостояние участия россиян в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Экс-вице-президент также отметил, что на Донбассе есть возможность для стабилизации. Для этого, по его словам, нужно реализовать два фактора. Во-первых, это искоренение коррупции, на чем, как отметил Байден, отмечается уже длительное время. Это требует настоящих изменений как на уровне институтов, так и среди обычных людей, - отметил политик.

Во-вторых, отметил Байден, против России необходимо применять эффективную политику международного санкционного давления. В этой связи он сообщил, что вместе со своей группой экспертов-бывших высокопоставленных чиновников предыдущей администрации, контактирует с офисом нынешнего вице-президента США Майка Пенса.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Президент сказал: "Ты занимаешься Украиной, Джо", - Байден заявил, что был главным по вопросам Украины при Обаме