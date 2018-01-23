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 Шестеро гражданских ранены при обстреле Докучаевска, - ОБСЕ

Российско-оккупационные войска 22 января обстреляли из тяжелого вооружения неподконтрольный украинской власти город Докучаевск.

"За последние два дня в районе Еленовки и Докучаевска Миссия зафиксировала, соответственно, два и шесть случаев жертв среди мирного населения. Факты теперь устанавливаются, но ясно одно: получают ранения и погибают невинные гражданские люди", - сказал заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Донецке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

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Напомним, 22 января боевики обстреляли оккупированный Докучаевск. В штабе АТО заявили, что обстрелы совершили оккупанты из тяжелого вооружения.

Источник: https://censor.net.ua/n3046180
 
 
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А не гражданские винные получается.
А в чем ?
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"...сказал заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Донецке..." - дальше можно и не продолжать, типа кто же это убивает мирных граждан?!! Откуда это мудачьё собакобесовское вообще взялось?
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виноват один ПИДР - ПУТЛЕР! можно больше ничего не задавать!!!
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Хуг на брифинге в Донецке (в переводі) - карателі валять тяжкою артою мирних громадян молодої республіки . Це все що потрібно знати про авантюру петіних кротів за кошти українця
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Оккупанты что ли ?
Докатилась Европа .
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Так! Я устал. У меня, при попытке размещения комментариев, процентах в 75 случаев, возникает надпись: Произошла ошибка, попробуйте ещё раз. Пробую! Та же херь!!! А это- утомляет, между прочим. Вот и меня утомило...
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а ти попробуй скопірувати до відправки , бо мене тож це достало . Що цікаво що скопіровані завди проходять у мене без помилок , як на зло
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Пробую второй раз ответить... Бо- не пропускает! Шестеро гражданских ранены при обстреле Докучаевска, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7499
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По данным ОБСЕ обстрелянный на КПП в Еленовке автобу сгде погибли и ранены гражданские двигался в северном направлении, пулевые попадания были с западной стороны. Таким образом гражданских обстреляли терористы, находящиеся непосредственно на позициях ВСУ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШестеро гражданских ранены при обстреле Докучаевска, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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