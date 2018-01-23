 Шестеро гражданских ранены при обстреле Докучаевска, - ОБСЕ

"За последние два дня в районе Еленовки и Докучаевска Миссия зафиксировала, соответственно, два и шесть случаев жертв среди мирного населения. Факты теперь устанавливаются, но ясно одно: получают ранения и погибают невинные гражданские люди", - сказал заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Донецке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

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Напомним, 22 января боевики обстреляли оккупированный Докучаевск. В штабе АТО заявили, что обстрелы совершили оккупанты из тяжелого вооружения.