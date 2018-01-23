EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1961  13
Материалы по теме:
Все про:ПАСЕ (1139) резолюция (194) Донбасс (15273)

 ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Донбассе

Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

В резолюции впервые упоминается проголосованный Верховной Радой закон об интеграции и отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия - агрессором. Эту поправку, которую поддержали в ПАСЕ, внесла украинская делегация.

Также в принятой резолюции говорится о немедленном освобождении заложников и недопустимости нарушения их прав. 

Россию призвали соблюдать все предыдущие резолюции, касающиеся Донбасса и Крыма. Кроме этого, в документе отмечается важность беспрепятственного допуска международных организаций к ОРДЛО.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: ПАСЕ приняла резолюцию о языках нацменьшинств без упоминания об Украине

Автором доклада, который заслушали в ПАСЕ перед дебатами и голосованием, выступил литовский депутат Егидиус Варейкис. Во время своего выступления он отметил, что гуманитарная ситуация в Украине вызывает тревогу. По его словам, в результате войны на Донбассе и оккупации Крыма в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 млн человек, война унесла жизни свыше 10 тыс. человек, количество пострадавших превысило 24 тыс. Кроме этого, свыше 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными и почти полмиллиона ищут убежище в других странах.

Докладчик также подчеркнул, что люди, которые живут в ОРДЛО, не имеют средств на пропитание, незаконные вооруженные формирования также ограничивают их свободу передвижения.

Варейкис отметил, что оккупация Крыма повлияла на местное население, в частности РФ начала политику дискриминации в отношении крымских татар. Он подчеркнул, что в международном гуманитарном праве такие действия считаются военным преступлением.

Также читайте: Украина будет подавать в Генассамблею ООН новые резолюции по Крыму, - Ельченко

"После оккупации в 2014 году 44 украинца исчезли в Крыму, 6 из них были найдены мертвыми, двое – осуждены, а 19 все еще считаются пропавшими без вести", – подчеркнул он.

Варейкис отметил, что в проект резолюции были внесены изменения в связи с большим обменом заложниками, который прошел в Украине 27 декабря. Он призвал все стороны "проявить добрую волю и освободить всех заложников как можно быстрее". Украинскую власть призвали создать механизм, который бы обеспечил поддержку освобожденных из плена, а также их семей.

Читайте: Пока права России в ПАСЕ не будут восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина, - Пушков

Докладчик также отметил работу Международного комитета Красного Креста, особенно в оказании помощи (информации) семьям пропавших без вести. "Для поддержания этой важной работы нужна нормативно-правовая база, которая позволила бы ввести статус лица, пропавшего без вести", – подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3046179
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А разве закон об интеграции гарант подписал?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А зачем? Это не Луцика пГокуГоГом устраивать...
 показать весь комментарий
 
 
здесь о том,что приняла пасе...вопрос о неподписании,как ты сам видишь даже не стоит ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиям войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 8076
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо литовцу,а то с украинской стороны выступил на руцком,недавний гражданин россии,лепечет про геноцид на донбассе,а геращенко тогда удивляется,почему в ПАСЕ такая неоведомленность о событиях
ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиям войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 1200
 показать весь комментарий
 
 
И рядом такая же блядина, как и читающая бородатая, лёвочкина которая.
 показать весь комментарий
 
 
А толку, ПАСЕ больше рекомендательный орган, сколько уже было резолюций и на все РФ клало.
 показать весь комментарий
 
Ну не скажи..Это таки ПЕРВЫЙ официальный международный документ, где признана ОКУПАЦИЯ в ОРДЛО а не внутренний конфликт Украины( ИМХО)
 показать весь комментарий
 
 
и паРаша признана агрессором и уже +1 ИМХО, т.е. ИОХО...
 показать весь комментарий
 
 
Пан Ляшко добрался до ПАСЕ, щось буде.
 показать весь комментарий
 
Агенты фсб Левочкина и Новинский входят в состав ПАСЕ от Украины. Спецзадание Кремля - спустить на тормоза инициативы против раши.
А в это время Вена готова слать фирташа США? И Бойко и Левочкин- партнеры фирташа.
 показать весь комментарий
 
 
Пошлють вони, а як доженуть, то й ще пошлють.
Відень-бо - улюблене тирлище всіх шпигунів і розвідок світу. Їм звично там на днище залягати аки камбала - не відірвеш.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Донбассе
 
 
 
 
 
 вверх