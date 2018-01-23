 НАК "Нафтогаз", прежде всего, движется в коммерческой логике, - Коболев о причинах покупки российского газа. ВИДЕО

Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире 5 канала, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы получили окончательное решение Стокгольмского трибунала в части контракта покупки-продажи газа. Благодаря этому решению мы уменьшили обязательный объем покупки газа с 52 млрд кубометров до 5. То есть примерно в 10 раз. Приблизительная годовая потребность Украины в импорте составляет примерно 10 млрд кубометров. Это грубо оценивая. Потому что рынок меняется, погода меняется, но приблизительно 10. То есть мы говорим примерно о половине импортной потребности нашей страны. Что, по моему мнению, является рациональным и очень рыночным соотношением", - сказал Коболев.

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По его словам, по новому контракту Украина обязана закупать у России 4 млрд кубометров газа. "Цена как на 4, так и на 5 млрд кубометров газа - ниже той, которую мы сейчас получаем из европейского направления. Соответственно, с точки зрения коммерческой логики, как исполнение решения трибунала является обязательным, так точно и получение более дешевого газа о котором так часто и густо у нас говорят, и требуют, является логичным", - отметил глава НАК.

На вопрос о политическом аргументе, Коболев заметил, что НАК - хоть и государственная компания, но коммерческая. "Если есть какие-то политические аргументы, если есть политические предостережения, есть механизм нам эти предостережения донести с политической точки зрения. Если их нет, то мы движемся в коммерческой логике. В первую очередь, исполняем требования договора, который был изменен решением трибунала", - заявил Коболев.

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Контракт, по словам главы НАК, будет действовать до конца 2019 года.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с конца 2015 года не поставлял газ из России. В связи с решением Стокгольмского арбитража Украина обязана возобновить поставки минимальных объемов газа из России в соответствии с положение контракта "бери или плати". Ранее Андрей Коболев сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 млрд кубометров газа в России и продолжит импорт из европейского направления.