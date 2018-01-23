 НАК "Нафтогаз", прежде всего, движется в коммерческой логике, - Коболев о причинах покупки российского газа. ВИДЕО

Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире 5 канала, пишет Цензор.НЕТ.
"Мы получили окончательное решение Стокгольмского трибунала в части контракта покупки-продажи газа. Благодаря этому решению мы уменьшили обязательный объем покупки газа с 52 млрд кубометров до 5. То есть примерно в 10 раз. Приблизительная годовая потребность Украины в импорте составляет примерно 10 млрд кубометров. Это грубо оценивая. Потому что рынок меняется, погода меняется, но приблизительно 10. То есть мы говорим примерно о половине импортной потребности нашей страны. Что, по моему мнению, является рациональным и очень рыночным соотношением", - сказал Коболев.
По его словам, по новому контракту Украина обязана закупать у России 4 млрд кубометров газа. "Цена как на 4, так и на 5 млрд кубометров газа - ниже той, которую мы сейчас получаем из европейского направления. Соответственно, с точки зрения коммерческой логики, как исполнение решения трибунала является обязательным, так точно и получение более дешевого газа о котором так часто и густо у нас говорят, и требуют, является логичным", - отметил глава НАК.
На вопрос о политическом аргументе, Коболев заметил, что НАК - хоть и государственная компания, но коммерческая. "Если есть какие-то политические аргументы, если есть политические предостережения, есть механизм нам эти предостережения донести с политической точки зрения. Если их нет, то мы движемся в коммерческой логике. В первую очередь, исполняем требования договора, который был изменен решением трибунала", - заявил Коболев.
Контракт, по словам главы НАК, будет действовать до конца 2019 года.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с конца 2015 года не поставлял газ из России. В связи с решением Стокгольмского арбитража Украина обязана возобновить поставки минимальных объемов газа из России в соответствии с положение контракта "бери или плати". Ранее Андрей Коболев сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 млрд кубометров газа в России и продолжит импорт из европейского направления.
Еще недавно они кричали что покупают газ дешевле чем напрямую у РФ, совсем заврались.
Тобто ваші пропозиції зводяться до перешкод торгівлі з рашею і все? Майже всі моторні палива та весь імпорт газу - походять з ерефи, замінника не запропонуєте?
" вам все рівно, що кацапська пропаганда зараз хай підніме"
Так мені це байдуже, чого і вам раджу - позбуватись колоніальної звички прислухатись до пустих балачок в колишній метрополії.
"для "Сименса", хороший приклад двійних стандартів?"
Сіменс робитиме що вважає вигідним для себе незалежно від маршруту грошей (пряма оплата чи через європосередників) за рашкінський газ, який імпортується в Україну.
"совок перестав у Німеччину поставляти руду, марганець та інші матеріали після 22червня 1941року"
Поставка військових та подвійного призначення товарів в РФ заборонена
"Ну і що, що війна, бізнес є бізнес."
Так завжди було, якщо вже говорите про історичну перспективу, то зараз міжнародна торгівля все більше значення набуває, її важче та проблемніше ламати. Можемо поговорити, що було б якби Українав 2014-му припинила купівлю та транзит рос.газу в ЄС, моя думка - у війні це не допомогло б, а в довгостроковій перспективі - це чиста економічна втрата, без шкоди для запоребричних економічних інтересів.
Це казочки для телевізора, якщо по митній декларації імпорт в Україну та банківська оплата за газ здійсюється з державою ЄС це не відміняє, що весь цей обсяг газу попав "в трубу" з родовищ на території РФ, хай навіть змішавшись під час транзиту з молекулами видобутими в Україні, але мова про кількість і те, що Газпром на цих поставках свою частку прибутку теж отримав.
"А тепер вони його будуть продавати, отримуючи за це гроші."
Як отримували й раніше, тільки тепер вони не будуть платити Нафтогазу за транзит, а чи буде ціна імпорту на східному кордоні України нижчою від "реверсу" з ЄС на величину, більшу плати за транзит, тобто комерційно вигідним Нафтогазу - це поки на совісті коболєва заява, час покаже.
"Щодо кацапів - надлишок видобутого газу змушує їх просто його спалювати, гріючи небо."
Це дурниці, рівні видобутку регулюються елементарним прикручуванням потоку на свердловинах. В будь-якому добувному регіоні, де є сезонна нерівномірність споживання газу - рівень видобутку його теж має сезонні коливання - взимку більший.
"я не вірю, що дешевший кацапський газ призведе до його здешевшання для українських споживачів, зокрема для простих громадян. "
Я теж.
" Щодо ядерного палива - за цей пункт я не казав нічого, бо УСПІШНОЇ альтернативи дійсно на даний час немає."
Я теж нічого не казав. Але альтернатива є і вже 2 роки третина (в грошовому вираженні) імпорту ЯП йде із Заходу.
"лише не треба було в такому разі на "Сіменс" котити бочку як в соцмережах, так і на державних каналах."
Так це Ви там висловлюйте, я соцмережами не користуюсь і телевізор не дивлюсь, важко коментувати що там відбувається. "Бочку котити" не треба, треба дбати за свої інтереси, про що я Вас спочатку й запитував - що мала б робити українська нафтогазова держмонополька "в руслі стратегічної державницької логіки"?
"як щодо кацапської пропаганди про "замерзаючих хохлів"?"
Це не до мене Я можу сказати лише що якщо дивитись на реальні дії російських державних (прикремлівських) компаній на ринках Європи, то заяви про "енергетичну зброю" фактично значно гіперболізують проблему, коли потенційні можливості нашкодити Європі видають за наміри так і вчинити, тоді як рашка дуже трясеться над перспективою втрати таких доходів, і зловживала ринковим становищем майже завжди з метою максимізації прибутків від цих поставок, а не отримання якихось інших неекономічних вигод. А чому "газова дубинка" стала зручною страшилкою в пропагандиському дискурсі - питання окреме.
Це міф, який легко спростовується статистикою газовидобутку.
" газ поки що є не просто товаром, а й інструментом політики. Кацапи зі шкіри лізуть, аби перенаправити газові потоки в обхід України. "
Що можна пояснити іншими мотиваціями:
1. переділ транзитних доходів - замість башляти незалежним зарубіжним газотранспортним операторам - воліють отримувати плату на рахунки компаній, співвласником яких є Газпром. Україна відмовила їм у доступі до володіння та управління своїми магістральним газопроводами, тому єдиний варіант таки отримати контроль над маршрутом транспортування - будувати обхідні газогони.
2. "розпил" інвестиційних бюджетів на будівництві нових газопроводів
3. можливості за допомогою надлишкових потужностей варіювати напрямками прокачки і теоретично обмежувати на якийсь час час поставки в певну країну, без ризику для транзиту нав'язуючи місцевим покупцям якісь умови - хтось вважає це апріорі "політикою", я бачу передовсім економічну складову в таких діях... Там де є конкурентна пропозиція газу з неросійських джерел вони ніколи такого собі не дозволяли.
"я не пишу таку чухню, як державний чиновник Гримчак про готовність підривати газопровід."
Треба реально оцінювати важливіть українського транзиту для ЄС та наслідків його переривання. Вони знайдуть заміну для втрачених об"ємів - в короткій перспективі збільшеним відбором зі сховищ, далі альтернативними джерелами імпорту газу (в основному збільшенням поставок ЗПГ) та заміщенням частини споживання іншими видами палива - вугілля, нафтопродукти. Деякі проблеми виникнуть лише в Італії та Балкан, тому основні зусилля по диверсифікації імпорту газу з-за своїх меж ЄС зараз реалізує саме в цих регіонах. При цьому ціни на газ в Європі негайно підскочать так, що з решти напрямків поставки Росія отримає навіть збільшення сумарних експортних доходів. Штрафи за непоставку по вині України вони теж не платитимуть. І якщо транзит довго не відновлювати, то Європка сама прибіжить до Кремля з грішми на обхідні газогони, які за 2-3 роки будуть збудовані, а Україна перетвориться на "газовий тупик".
Ну якісь хочаб мізки повинні у голові бути?
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Здєсь нємножко повоюєм, тут нємножко поторгуєм... Це шизофрєнічєска логіка.
5 января в 11:48 ·
Завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу Україна зіскочила з газового гачка Газпрому.
Ми впевнено розпочинаємо 2018-й - рік енергетичної незалежності України.
Ми дійсно заскочили з гачка- а от енергетичну незалежність ще не здобули. Бо незалежність має бути незалежністю від ВСІХ.
ты прям как патрон Лола. Чисто "оговорки" по фрейду
Гройсман: Украина больше года не потребляет российский газ
MIGnews.com.ua
Во вторник, 21 февраля, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина уже более 450 дней не закупает газ из Российской Федерации, а занимается импортом из стран Европы. Данную информацию обнародовал пресс-центр украинского правительства.
Об этом министр рассказал во время заседания Кабинета министров, подчеркнув, что Украина движется в сторону энергетической независимости от РФ.
"Сегодня более 450 дней Украина не потребляет ни капли российского газа. Газ импортируется от западных партнеров", - отметил он.
12 февраля 2016, 13:01
С помощью международных партнеров Украина стала энергонезависимой от России, говорит Яценюк
По словам премьера, отказаться от российского газа позволила реформа Нафтогаза.
Украина сможет завершить текущий отопительный сезон без закупок российского газа, заявил премьер-министр Арсений Яценюк на встрече правительства с представителями дипломатического корпуса в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
12 февраля 2016, 06:02
"Хотел бы сообщить: впервые за всю историю Украины мы пройдем зиму без российского газа", - сказал глава правительство, подчеркнув, что это стало возможным благодаря реформе Нафтогаза.
"Это реальная реформа и реальный шаг к тому, что Украина диверсифицировала поставки природного газа", - заявил Яценюк.
может есть такие кто желает десятки милиардов заплотить - то по ходу тут есть фирташь и даунбаскии рижик
В армию Коболева - пусть чуть чуть жирок раструсит
Ведь можно сколько угодно хвалить перемоги в сфере энергетической независимости, кричать "горіть у пеклі, москалі" и называть оппозицию агентами кремля.
Но если шоколадное начальство приказало одобрить покупку российского газа - придется это делать.
Та ні, якраз рух іде у злодійсько-шахрайській логіці.
Тюлька винувата в тому, що на прем'єрській посаді нічого не робила щоб зняти Україну з кацапської енергетичної "голки".
Коболєв звичайний барижка. Від того імпортувати з ЄС чи напряму з РФ не зміниться суть того, що так і так це газ отриманий з рашки.
Обидва персонажі шкідливі по-своєму: перша сприяла кабальному імпорту газу, який "вбив" валютні резерви держави, другий причетний до встановлення грабіжницьких газових тарифів. Але вони не несуть одноосібну відповідальність, бо рішення ці узгоджувались з іншими - контрагентами чи подільниками.