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 Политика Украины
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Все про:Газ (8657) Нафтогаз (2375) Коболев (220)

 НАК "Нафтогаз", прежде всего, движется в коммерческой логике, - Коболев о причинах покупки российского газа. ВИДЕО

Украине на сегодняшний день требуется 10 млрд кубометров газа, и половину из этого объема она сможет закупать у России.

Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире 5 канала, пишет Цензор.НЕТ. 

"Мы получили окончательное решение Стокгольмского трибунала в части контракта покупки-продажи газа. Благодаря этому решению мы уменьшили обязательный объем покупки газа с 52 млрд кубометров до 5. То есть примерно в 10 раз. Приблизительная годовая потребность Украины в импорте составляет примерно 10 млрд кубометров. Это грубо оценивая. Потому что рынок меняется, погода меняется, но приблизительно 10. То есть мы говорим примерно о половине импортной потребности нашей страны. Что, по моему мнению, является рациональным и очень рыночным соотношением", - сказал Коболев. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Цена на газ уменьшится к 2020 году, когда Украина обеспечит себя собственным топливом, - премьер-министр

По его словам, по новому контракту Украина обязана закупать у России 4 млрд кубометров газа. "Цена как на 4, так и на 5 млрд кубометров газа - ниже той, которую мы сейчас получаем из европейского направления. Соответственно, с точки зрения коммерческой логики, как исполнение решения трибунала является обязательным, так точно и получение более дешевого газа о котором так часто и густо у нас говорят, и требуют, является логичным", - отметил глава НАК. 

На вопрос о политическом аргументе, Коболев заметил, что НАК - хоть и государственная компания, но коммерческая. "Если есть какие-то политические аргументы, если есть политические предостережения, есть механизм нам эти предостережения донести с политической точки зрения. Если их нет, то мы движемся в коммерческой логике. В первую очередь, исполняем требования договора, который был изменен решением трибунала", - заявил Коболев. 

Также читайте: Переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" по имплементации решений Стокгольмского арбитража начнутся в ближайшие дни, - Юрий Витренко

Контракт, по словам главы НАК, будет действовать до конца 2019 года. 

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с конца 2015 года не поставлял газ из России. В связи с решением Стокгольмского арбитража Украина обязана возобновить поставки минимальных объемов газа из России в соответствии с положение контракта "бери или плати". Ранее Андрей Коболев сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 млрд кубометров газа в России и продолжит импорт из европейского направления.

Источник: https://censor.net.ua/n3046177
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ваша комерческая логика сводится к тому, как побольше урвать пока вы у кормушки.
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Нафтогаз рухається до трибуналу та розстрілу!
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Игорь заканчивай гнать,в Украине еще никакого трибунала не было и никого не расстреляли,терпилы сэр
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А ты только с митинга или тоже терпила? Или ты просто не украинец? Или терпилы на митинг не выходят а ты не выходишь а пишешь огненные посты на сайте который читают 300 чел и тогда ты не терпила? А остальные должны подорваться и идти на морозе митинговать вместо работы иначе ты заклеймишь их званием терпил. А ты будешь на ценсоре для 300 чел сообщать как там на майдане и будешь огненным патриотом с прожженным диваном
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ты тоже терпила,только российская,более профессиональная,вековая дрессировка послушной прислуги,так что скучно тебя читать,я же тебя не оскорблял,просто назвал твое состояние и такое же состояние будет у твоих детей,внуков, терпилы
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хлопцам на "нуле" расскажите про эту "логику"..
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еще немного и Порошенко,скажет Запад ,НАБУ и Саакашвили предали Украину и мы вступаем в таможенный союз,а бойцы АТО должны явиться с объяснительной зачем они стреляли в братский народ
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Расчитаемся очередным куском территории или жизнями героев?гибридный шоколад...
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"Цена как на 4, так и на 5 млрд кубометров газа - ниже той, которую мы сейчас получаем из европейского направления.

Еще недавно они кричали что покупают газ дешевле чем напрямую у РФ, совсем заврались.
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так суд заставил газпром цену выставлять по европейским правилам, а не с потолка как раньше. И тот же суд присудил покупать по 5 млрд. кубов в год вместо почти 50.
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А чого б "Нафтогазу" замість тимчасової комерційної логіки та не рухатися в руслі стратегічної державницької логіки?
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Ви вважаєте, що економічні причини торгувати з АГРЕСОРОМ (Закон про деокупацію Донбасу) вищі від морально-етичних не робити цього? Нічого особистого, тільки "чистий бізнес"?А вам все рівно, що кацапська пропаганда зараз хай підніме, що "хохли повийожувалися і приповзли"? І це для "Сименса", який наганяї отримує за поставку в кацапію турбін (теж просто бізнес) хороший приклад двійних стандартів? А чому ж совок перестав у Німеччину поставляти руду, марганець та інші матеріали після 22червня 1941року? Це ж було вигідно! Ну і що, що війна, бізнес є бізнес.
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"Ви вважаєте, що економічні причини торгувати з АГРЕСОРОМ (Закон про деокупацію Донбасу) вищі від морально-етичних не робити цього?"
Тобто ваші пропозиції зводяться до перешкод торгівлі з рашею і все? Майже всі моторні палива та весь імпорт газу - походять з ерефи, замінника не запропонуєте?

" вам все рівно, що кацапська пропаганда зараз хай підніме"
Так мені це байдуже, чого і вам раджу - позбуватись колоніальної звички прислухатись до пустих балачок в колишній метрополії.

"для "Сименса", хороший приклад двійних стандартів?"
Сіменс робитиме що вважає вигідним для себе незалежно від маршруту грошей (пряма оплата чи через європосередників) за рашкінський газ, який імпортується в Україну.

"совок перестав у Німеччину поставляти руду, марганець та інші матеріали після 22червня 1941року"
Поставка військових та подвійного призначення товарів в РФ заборонена

"Ну і що, що війна, бізнес є бізнес."
Так завжди було, якщо вже говорите про історичну перспективу, то зараз міжнародна торгівля все більше значення набуває, її важче та проблемніше ламати. Можемо поговорити, що було б якби Українав 2014-му припинила купівлю та транзит рос.газу в ЄС, моя думка - у війні це не допомогло б, а в довгостроковій перспективі - це чиста економічна втрата, без шкоди для запоребричних економічних інтересів.
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Ну що ж, полеміка - це добре. Тому наведу свої міркування. За словами цього ж Коболева ми УСПІШНО обходились без кацапського газу 15 місяців. Щодо кацапів - надлишок видобутого газу змушує їх просто його спалювати, гріючи небо. А тепер вони його будуть продавати, отримуючи за це гроші. І я не вірю, що дешевший кацапський газ призведе до його здешевшання для українських споживачів, зокрема для простих громадян. Для бізнесу (підприємств Ахметова та Фірташа, зокрема) - так, можливо. Щодо ядерного палива - за цей пункт я не казав нічого, бо УСПІШНОЇ альтернативи дійсно на даний час немає. Щодо совка - німці теж совку відправляли продукцію, в тому числі військову, зокрема незначну кількість військової техніки. З початком військових дій вони перестали це робити. І взагалі, "Сіменс" мене цікавить найменше - лише не треба було в такому разі на "Сіменс" котити бочку як в соцмережах, так і на державних каналах. І як щодо кацапської пропаганди про "замерзаючих хохлів"?
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Стокгольмский арбитражный суд присудил такое решение. Хочешь залупаться - залупнись на ЖЭК и скази не буду платить електричество продажному олигарху Ахметову, который за свои деньги начал сдачу Дамбаса. Не плати, бл..ть из принципа, хай тебя с квартиры выселяют. Не? Ну да п..ть здесь все мастера. Все такие патриоты, хоть диваны в химчистку сдавай. И в хате свежее и отечественный бизнес поднимается.
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Тому Коболєв, аби не молоти дурню ПРО КОМЕРЦІЙНУ ЛОГІКУ, мав сказати, що ми ЗМУШЕНІ до 2019 року купляти в кацапії 4 лярди кубів газу, бо поважаємо рішення Стокгольмського Арбітражного суду. Я саме про те. А ваша бригада про що? Тобто, якщо я звертаю увагу на те, що відповідальний чоловік (не помело якесь) дурню меле, то мене зразу бригадою цькувати треба? З кацапами бодайтеся - державі якась користь буде.
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" За словами цього ж Коболева ми УСПІШНО обходились без кацапського газу 15 місяців."
Це казочки для телевізора, якщо по митній декларації імпорт в Україну та банківська оплата за газ здійсюється з державою ЄС це не відміняє, що весь цей обсяг газу попав "в трубу" з родовищ на території РФ, хай навіть змішавшись під час транзиту з молекулами видобутими в Україні, але мова про кількість і те, що Газпром на цих поставках свою частку прибутку теж отримав.


"А тепер вони його будуть продавати, отримуючи за це гроші."
Як отримували й раніше, тільки тепер вони не будуть платити Нафтогазу за транзит, а чи буде ціна імпорту на східному кордоні України нижчою від "реверсу" з ЄС на величину, більшу плати за транзит, тобто комерційно вигідним Нафтогазу - це поки на совісті коболєва заява, час покаже.

"Щодо кацапів - надлишок видобутого газу змушує їх просто його спалювати, гріючи небо."

Це дурниці, рівні видобутку регулюються елементарним прикручуванням потоку на свердловинах. В будь-якому добувному регіоні, де є сезонна нерівномірність споживання газу - рівень видобутку його теж має сезонні коливання - взимку більший.

"я не вірю, що дешевший кацапський газ призведе до його здешевшання для українських споживачів, зокрема для простих громадян. "

Я теж.

" Щодо ядерного палива - за цей пункт я не казав нічого, бо УСПІШНОЇ альтернативи дійсно на даний час немає."
Я теж нічого не казав. Але альтернатива є і вже 2 роки третина (в грошовому вираженні) імпорту ЯП йде із Заходу.

"лише не треба було в такому разі на "Сіменс" котити бочку як в соцмережах, так і на державних каналах."
Так це Ви там висловлюйте, я соцмережами не користуюсь і телевізор не дивлюсь, важко коментувати що там відбувається. "Бочку котити" не треба, треба дбати за свої інтереси, про що я Вас спочатку й запитував - що мала б робити українська нафтогазова держмонополька "в руслі стратегічної державницької логіки"?

"як щодо кацапської пропаганди про "замерзаючих хохлів"?"
Це не до мене НАК "Нафтогаз" насамперед керується комерційною логікою, - Коболєв про причини купівлі російського газу - Цензор.НЕТ 2002 Я можу сказати лише що якщо дивитись на реальні дії російських державних (прикремлівських) компаній на ринках Європи, то заяви про "енергетичну зброю" фактично значно гіперболізують проблему, коли потенційні можливості нашкодити Європі видають за наміри так і вчинити, тоді як рашка дуже трясеться над перспективою втрати таких доходів, і зловживала ринковим становищем майже завжди з метою максимізації прибутків від цих поставок, а не отримання якихось інших неекономічних вигод. А чому "газова дубинка" стала зручною страшилкою в пропагандиському дискурсі - питання окреме.
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"Гріти небо" - це образний вислів. І кацапам навіть у тому разі перепадало менше, коли ми купляли в європейських операторів саме їхній газ. Бо в багато європейських країн вони його поставляли значно дешевше, аніж нам. І маржа все таки йшла нашим європейським партнерам. Я залишаюся при своїй думці - газ поки що є не просто товаром, а й інструментом політики. Кацапи зі шкіри лізуть, аби перенаправити газові потоки в обхід України. Так само і ми маємо зі шкіри лізти, аби позбутися кацапського газу. І все-таки, навіть коли я пишу дурниці, то я - не державний муж. І навіть я не пишу таку чухню, як державний чиновник Гримчак про готовність підривати газопровід. НАК "Нафтогаз" насамперед керується комерційною логікою, - Коболєв про причини купівлі російського газу - Цензор.НЕТ 2500
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"Гріти небо" - це образний вислів."
Це міф, який легко спростовується статистикою газовидобутку.

" газ поки що є не просто товаром, а й інструментом політики. Кацапи зі шкіри лізуть, аби перенаправити газові потоки в обхід України. "
Що можна пояснити іншими мотиваціями:
1. переділ транзитних доходів - замість башляти незалежним зарубіжним газотранспортним операторам - воліють отримувати плату на рахунки компаній, співвласником яких є Газпром. Україна відмовила їм у доступі до володіння та управління своїми магістральним газопроводами, тому єдиний варіант таки отримати контроль над маршрутом транспортування - будувати обхідні газогони.
2. "розпил" інвестиційних бюджетів на будівництві нових газопроводів
3. можливості за допомогою надлишкових потужностей варіювати напрямками прокачки і теоретично обмежувати на якийсь час час поставки в певну країну, без ризику для транзиту нав'язуючи місцевим покупцям якісь умови - хтось вважає це апріорі "політикою", я бачу передовсім економічну складову в таких діях... Там де є конкурентна пропозиція газу з неросійських джерел вони ніколи такого собі не дозволяли.

"я не пишу таку чухню, як державний чиновник Гримчак про готовність підривати газопровід."
Треба реально оцінювати важливіть українського транзиту для ЄС та наслідків його переривання. Вони знайдуть заміну для втрачених об"ємів - в короткій перспективі збільшеним відбором зі сховищ, далі альтернативними джерелами імпорту газу (в основному збільшенням поставок ЗПГ) та заміщенням частини споживання іншими видами палива - вугілля, нафтопродукти. Деякі проблеми виникнуть лише в Італії та Балкан, тому основні зусилля по диверсифікації імпорту газу з-за своїх меж ЄС зараз реалізує саме в цих регіонах. При цьому ціни на газ в Європі негайно підскочать так, що з решти напрямків поставки Росія отримає навіть збільшення сумарних експортних доходів. Штрафи за непоставку по вині України вони теж не платитимуть. І якщо транзит довго не відновлювати, то Європка сама прибіжить до Кремля з грішми на обхідні газогони, які за 2-3 роки будуть збудовані, а Україна перетвориться на "газовий тупик".
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Як би Вам не було дивно, але я ж про те і пишу - від кацапського газу треба поступово відмовлятися, як в плані споживання, так і в плані транзиту. Бо рано, чи пізно - вони таки пустять його в обхід. Тому краще це робити зараз, поки втрати від цього не будуть такими болісними і шокуючими, аніж це робити аврально по факту методом шокової терапії.
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Побажання зрозуміле, а спосіб це зробити який?
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А от про це і вартувало б Коболєву подумати. Тим більше - він спеціаліст. А я замість нього можу дурниці ляпати. НАК "Нафтогаз" насамперед керується комерційною логікою, - Коболєв про причини купівлі російського газу - Цензор.НЕТ 2195
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Навряд Коболєву це цікаво. Та й в інших державних топ-менеджерів дуже короткий горизонт планування. Що не заважає періодично залучати в риторику лозунги а-ля "наша мета 2020...", але без конкретних показників по датах, за (не)дотримання яких буде персональна відповідальність керівників...
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От я ситуацію бачу приблизно так само. Тому і написав пост, з якого почалася дискусія: "А чого б "Нафтогазу" замість тимчасової комерційної логіки та не рухатися в руслі СТРАТЕГІЧНОЇ (не тактичної) державницької логіки?"
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Може і атомні електростанцї закриємо (50% енергії) - американське та французське паливо нам не підійшло? Кацапам пофіг за великим рахунком, а ми будемо сидіти без газу та електрики і чекати поки мокша загнеться з якихось хрєнів? Тільки більшість буде за цим із закордону спостерігати.
Ну якісь хочаб мізки повинні у голові бути?
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Кто мог подумать, сто когда вещали о рыночной экономике ВСЕ будет так буквально - все покупается, ВСЕ продаются..Верховна Зрада, правоохренительные органы, про СМИ вообще промолчу...
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НАК "Нафтогаз", прежде всего, движется в коммерческой логике
***********
Здєсь нємножко повоюєм, тут нємножко поторгуєм... Це шизофрєнічєска логіка.
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Пэтя теперь не скажет, что 100500 дней не покупаем у кацапов. А, что же он теперь говорить то будет？ нету пэрэмог то больше
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и обмен заложников на терров.....................300 на 70..............
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Не-не, тут на Цензоре есть такие, что будут Петруху с этой песней сто лет на бис вызывать..
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да нахер ему что-то кому-то говорить. попердишь на диване , постираешь трусы да и хер с ним. Собака лает, караван идет. Расслабься.
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Петро Порошенко
5 января в 11:48 ·

Завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу Україна зіскочила з газового гачка Газпрому.
Ми впевнено розпочинаємо 2018-й - рік енергетичної незалежності України.
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Tatyana Pomolova - соврал как обычно... Уже никто и не считает который раз... Врет все время, так его папа научил, заслуженный вор...
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и только ты работник сельского хозяйства
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О, привет! Саня, я- не экономист, ты знаешь. но! Вот, чуть выше, Tatyana Pomolova разместила одну цитату. Так вот, это утверждение как-то не особо вяжется, с коболевским спичем. Точнее- никак не вяжется. А шо ш такое???
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Привіт! Максималістами мають бути підлітки, а не морські вовки.
Ми дійсно заскочили з гачка- а от енергетичну незалежність ще не здобули. Бо незалежність має бути незалежністю від ВСІХ.
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"Ми дійсно заскочили з гачка"....

ты прям как патрон Лола. Чисто "оговорки" по фрейду
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Казочки не розповідай, мова йде про енергетичну безпеку, яка має 2 аспекти: фінансовий та фізичний (безперешкодність поставок). Для достатнього рівня не потрібна 100% локалізація джерел енергії країни місцевими ресурсами, достатньо мінімізувати вплив можливого пропадання одного із напрямків надходження чи маршрутів транспортування: механізми та доступність швидкого заміщення на інших постачальників, альтернативними заходами нормалізації енергобалансу - тимчасові обмеження споживачів, оперативне переключення на інші джерела, запаси палива тощо. На гачку рашкоенергії ми сидимо все ще дуже щільно. Безпека інших джерел під загрозою - АЕС, морський імпорт, трубопроводи.
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превратим все комменты креста в крестики! НАК "Нафтогаз", прежде всего, движется в коммерческой логике, - Коболев о причинах покупки российского газа - Цензор.НЕТ 1251
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там чоло три пальці, не пробивається ні аргументами, ні фактами. Краще не витрачати час.
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.02.2017 14:24
Гройсман: Украина больше года не потребляет российский газ
MIGnews.com.ua
Во вторник, 21 февраля, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина уже более 450 дней не закупает газ из Российской Федерации, а занимается импортом из стран Европы. Данную информацию обнародовал пресс-центр украинского правительства.
Об этом министр рассказал во время заседания Кабинета министров, подчеркнув, что Украина движется в сторону энергетической независимости от РФ.
"Сегодня более 450 дней Украина не потребляет ни капли российского газа. Газ импортируется от западных партнеров", - отметил он.
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Це просто класика демагогії. Читайте і насолоджуйтеся!
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О! "простый будивельнык андрий", после тяжкой працм , заглянул "подискутировать" по вопросам ыкономической целесообразности покупки рассийского газа... И это правильно! Нам очень интересно ваше мнение по этому поводу. Просим НАК "Нафтогаз", прежде всего, движется в коммерческой логике, - Коболев о причинах покупки российского газа - Цензор.НЕТ 2084
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зрада неописуемая...нафтогаз придерживается рыночных законов и правил.а не как газпрём-крутит руки клиентам
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Точніше "панятій" постсовкового мафіозного бузінесу. Наприклад є монополька - Нафтогаз України, газ продає по взятій зі стелі ціні. Явно в кремльгазових гешефтмахерів навчились НАК "Нафтогаз", прежде всего, движется в коммерческой логике, - Коболев о причинах покупки российского газа - Цензор.НЕТ 7788
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За шо боролися, на те й напоролися !!!! За ці гроші кацапи будуть вбивати нашіх хлопців !!!! Барижні тварюки !!!!
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война войной, а торговля сама по себе...................Слава барыгам! Барыгам слава.
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Яценюк похвастался первой зимой без газа из России
12 февраля 2016, 13:01

С помощью международных партнеров Украина стала энергонезависимой от России, говорит Яценюк

По словам премьера, отказаться от российского газа позволила реформа Нафтогаза.
Украина сможет завершить текущий отопительный сезон без закупок российского газа, заявил премьер-министр Арсений Яценюк на встрече правительства с представителями дипломатического корпуса в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

12 февраля 2016, 06:02

"Хотел бы сообщить: впервые за всю историю Украины мы пройдем зиму без российского газа", - сказал глава правительство, подчеркнув, что это стало возможным благодаря реформе Нафтогаза.
"Это реальная реформа и реальный шаг к тому, что Украина диверсифицировала поставки природного газа", - заявил Яценюк.
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З політичної точки зору, пахани кланів поросєнка та авакяна, їх найближча обслуга мають бути заведені на стадіон, і вже звідти не вийти
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именно так, решение суда никто не отменял и вы же не лишнехромосомные и понимаите - выполнению подлежит и то что в вашу пользу и то что противоречит части ваших интересов, если нет, то и о первой части придётся забыть.
может есть такие кто желает десятки милиардов заплотить - то по ходу тут есть фирташь и даунбаскии рижик
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а на ділі заплатимо їм ми - і рудому по ротердамським тарифам і фірташю за розбодяжений газок
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А зраду саме і цікавить, аби Україна десятки лордів хУЙЛУ заплатила- на те вона і зрада!
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Кобрлева ГНАТЬ из нафтогаза. Миллионные зарплаты , а он ЛОББИРУЕТ ИНТРЕСЫ РАШИ.
В армию Коболева - пусть чуть чуть жирок раструсит
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Конечно, это все по коммерческой логике, а вовсе не потому что суд так постановил. НАК "Нафтогаз", прежде всего, движется в коммерческой логике, - Коболев о причинах покупки российского газа - Цензор.НЕТ 5717
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Или крестик снимите, или трусы наденьте - это про порохососов.
Ведь можно сколько угодно хвалить перемоги в сфере энергетической независимости, кричать "горіть у пеклі, москалі" и называть оппозицию агентами кремля.
Но если шоколадное начальство приказало одобрить покупку российского газа - придется это делать.
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А ГДЕ УКРАИНСКИЙ ГАЗ? Кому Нафтогаз его продал?
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А раньше не российский покупали только у словакии, свой добывайте и еще на экспорт отпраляйте, но наш народ вряд ли от этого будет жить лучьше.
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Так шо фирташа отдают США? Во еще одну шестерку хула допросят и узнают сколько фирташ отдавал президентам рашки и Украины и на какие счета . Он и Ющенко платил , и Янеку платил, и пороху наверно . А его верные Санчи- Пансы : Левочкин и Бойко тоже могут сесть
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чим більше кабалєв купить газу у газпрома,тим більше зможе украсти
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Если бы не давление патриотов, соебарыжная Лолита уже бы давно продала Украину хуйлу. Барыга и предатель у власти в такое тяжелое время - это нонсенс и огромное испытание для страны.
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А чого ж ти,тварюка,не добуваєш наш газ,Прикарпатське УБР їде в Сумську область,і там косе траву,замістьтого,щоб щось там бурити,а Охтрське УБР (УБР-це управління бурових робіт,якщо хто не знає),взагалі не працює.І воно,бидляка,яка отримує 2 мільйони зарплати в місяць,і щось там пиздить про наш газ,паскуда...
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Як це не прикро,але сука Кобєлєв правий.Шведські "друзі"-задрипанці зобов'язали Україну купувати на паРаші 5 млрд.кубів.
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Це не відповідь тобі.В мене коменти або не додаються,або ліпляться бог зна куди.
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Потому что кобельёб отсасывает обрезанную висячку и на этих схемах получая дико неприличную зарплату и коррупционную калькуляцию на карман. И столько, что если бы узнали - уже был бы очередной 265891-й громкий скандал. Это одно.А ещё - военное положение анулирует все договоры с агрессором, если вердикт суда - это оправдание Поэтому гибрид шоколадной жопы и не хочет этого положения и выдумывает украинцам всякие "нападе.." А между тем сейчас каждый куб проданный парашей - для неё - на вес золота. Уже даже в пидарсбургэ отмечают ухудшение уровня жизни..А это один из 6 городов-дармоедов. Что уже говорить о мухосрансках ? Поддержим кацапов кобельёб ?
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Йде дерибан прав на родовища, ще недопижили поновому тому й не вкладаються у видобуток як можна було б
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Справедливо и законно ... Украина подчинилась решению Арбитража ! ... Цена рос. газа будет гарантировано ниже, - покупаемого на рынке "спот" ... Два года и поставки закончатся, и вероятно, после этого Украина перестанет импортировать газ вообще ... Отличное решение Украинских властей !!! ...
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НАК "Нафтогаз", прежде всего, движется в коммерческой логике, - Коболев о причинах покупки российского газа.

Та ні, якраз рух іде у злодійсько-шахрайській логіці.
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Радіо Свободы . Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка || «СХЕМИ» №157 https://www.youtube.com/watch?v=BOh04DRjoNQ
НАК "Нафтогаз" насамперед керується комерційною логікою, - Коболєв про причини купівлі російського газу - Цензор.НЕТ 5234

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Це демагогія.
Тюлька винувата в тому, що на прем'єрській посаді нічого не робила щоб зняти Україну з кацапської енергетичної "голки".
Коболєв звичайний барижка. Від того імпортувати з ЄС чи напряму з РФ не зміниться суть того, що так і так це газ отриманий з рашки.
Обидва персонажі шкідливі по-своєму: перша сприяла кабальному імпорту газу, який "вбив" валютні резерви держави, другий причетний до встановлення грабіжницьких газових тарифів. Але вони не несуть одноосібну відповідальність, бо рішення ці узгоджувались з іншими - контрагентами чи подільниками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАК "Нафтогаз", прежде всего, движется в коммерческой логике, - Коболев о причинах покупки российского газа. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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