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Все про:налоги (2357) налоговая милиция (1119) НДС (272) ГФС (2375)

 Налоговой милицией предупреждено незаконное возмещение из бюджета более 89 млн грн налога на добавленную стоимость

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве обнаружили ряд фиктивных предприятий, с которыми компании оформляли безтоварные операции с целью незаконного формирования налогового кредита по НДС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производствапо ч. 1 ст. 191 УК Украины, установлено, что должностные лица киевской компании, которая занимается оптовой торговлей зерном и кормами для животных, в 2015 году проводили бестоварные операции с рядом фиктивных предприятий, зарегистрированных в Хмельницкой, Волынской и Николаевской областях. Указанные операции были в полном объеме отражены в налоговой декларации по НДС за март 2015 года, в соответствии с которой компанией - фигурантом было заявлено к бюджетному возмещению на счет плательщика в банке более 89,4 млн грн.

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При этом сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой, Волынской и Николаевской областях относительно контрагентов указанной компании были открыты уголовные производства по ряду статей, в т.ч. по ч. 1 ст. 212 и ч. 1 ст. 205 УК Украины, в рамках которых установлено, что данные компании были зарегистрированы за денежное вознаграждение без намерения осуществлять хозяйственной деятельности. А одного из директоров фиктивных компаний признано судом виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины.

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Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3046176
 
 
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А в скільки міліонів обходиться країні ця кантора, яка сама є розсадником корупції і беззаконня, обслуговуючи злочинне олігархічне шобло, на чолі з гівногарантом???
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