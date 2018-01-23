 Налоговой милицией предупреждено незаконное возмещение из бюджета более 89 млн грн налога на добавленную стоимость

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производствапо ч. 1 ст. 191 УК Украины, установлено, что должностные лица киевской компании, которая занимается оптовой торговлей зерном и кормами для животных, в 2015 году проводили бестоварные операции с рядом фиктивных предприятий, зарегистрированных в Хмельницкой, Волынской и Николаевской областях. Указанные операции были в полном объеме отражены в налоговой декларации по НДС за март 2015 года, в соответствии с которой компанией - фигурантом было заявлено к бюджетному возмещению на счет плательщика в банке более 89,4 млн грн.

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При этом сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой, Волынской и Николаевской областях относительно контрагентов указанной компании были открыты уголовные производства по ряду статей, в т.ч. по ч. 1 ст. 212 и ч. 1 ст. 205 УК Украины, в рамках которых установлено, что данные компании были зарегистрированы за денежное вознаграждение без намерения осуществлять хозяйственной деятельности. А одного из директоров фиктивных компаний признано судом виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины.

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Продолжаются следственные действия.