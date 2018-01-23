 МИД призывает украинцев не ездить в Ливию или как можно быстрее покинуть эту страну

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД

"В связи со сложной ситуацией с безопасностью на территории государства Ливия, активной деятельностью террористических группировок, ростом числа случаев совершения насильственных действий (вооруженные нападения, захват в заложники) в отношении иностранных граждан, в т.ч. граждан Украины, трудоустроенных в Ливии, в частности, в местных медицинских учреждениях, предприятиях добывающей промышленности и транспортной инфраструктуры, а также в связи с систематическими задержаниями в этой стране морских и воздушных судов, в состав экипажей которых входят в т.ч. и украинские граждане, МИД Украины в очередной раз призывает соотечественников воздержаться от поездок в Ливию, а тех, кто все еще находится в этой стране, немедленно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении министерства.

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В ведомстве акцентируют внимание, что несоблюдение этих рекомендаций угрожает жизни и здоровью граждан, "поскольку ливийские органы власти на текущем этапе не способны гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны".

"Обращаем внимание на существенную активизацию на территории страны, в частности в районах городов Адждабия, Бенгази, Дерна, Джофри-гун, Куфра, Себга, Сурман и других, радикальных террористических группировок и криминальных элементов, деятельность которых направлена, в частности, против граждан европейских стран, которые находятся в государстве Ливия, в т.ч. украинцев", - отмечают в МИД.

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Там подчеркивают, что возможности реагирования и защиты граждан Украины в этой стране ограничены, в том числе в связи с передислокацией в феврале 2015 Посольства Украины в Государстве Ливия в Тунис из-за угрозы безопасности его персонала.

"Призываем родственников и знакомых граждан Украины, которые сейчас находятся в Ливии, предостеречь их об опасности дальнейшего пребывания в этой стране и сообщить МИД их контактные данные и местонахождение (электронная почта: Ukrainians_in_Libya@mfa.gov.ua). В случае необходимости получения экстренной помощи или содействия в организации выезда из Ливии и возвращения на Родину, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Тунисской Республике по телефону: +216-941-273-42, электронная почта: emb_tn@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua", - подытоживают в ведомстве.