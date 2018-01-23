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Все про:Ливия (626) МИД (4341)

 МИД призывает украинцев не ездить в Ливию или как можно быстрее покинуть эту страну

Ливийские органы власти на текущем этапе не способны гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД

"В связи со сложной ситуацией с безопасностью на территории государства Ливия, активной деятельностью террористических группировок, ростом числа случаев совершения насильственных действий (вооруженные нападения, захват в заложники) в отношении иностранных граждан, в т.ч. граждан Украины, трудоустроенных в Ливии, в частности, в местных медицинских учреждениях, предприятиях добывающей промышленности и транспортной инфраструктуры, а также в связи с систематическими задержаниями в этой стране морских и воздушных судов, в состав экипажей которых входят в т.ч. и украинские граждане, МИД Украины в очередной раз призывает соотечественников воздержаться от поездок в Ливию, а тех, кто все еще находится в этой стране, немедленно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении министерства.

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В ведомстве акцентируют внимание, что несоблюдение этих рекомендаций угрожает жизни и здоровью граждан, "поскольку ливийские органы власти на текущем этапе не способны гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны". 

"Обращаем внимание на существенную активизацию на территории страны, в частности в районах городов Адждабия, Бенгази, Дерна, Джофри-гун, Куфра, Себга, Сурман и других, радикальных террористических группировок и криминальных элементов, деятельность которых направлена, в частности, против граждан европейских стран, которые находятся в государстве Ливия, в т.ч. украинцев", - отмечают в МИД. 

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Там подчеркивают, что возможности реагирования и защиты граждан Украины в этой стране ограничены, в том числе в связи с передислокацией в феврале 2015 Посольства Украины в Государстве Ливия в Тунис из-за угрозы безопасности его персонала. 

"Призываем родственников и знакомых граждан Украины, которые сейчас находятся в Ливии, предостеречь их об опасности дальнейшего пребывания в этой стране и сообщить МИД их контактные данные и местонахождение (электронная почта: Ukrainians_in_Libya@mfa.gov.ua). В случае необходимости получения экстренной помощи или содействия в организации выезда из Ливии и возвращения на Родину, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Тунисской Республике по телефону: +216-941-273-42, электронная почта: emb_tn@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua", - подытоживают в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3046173
 
 
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Навіщо білій людині взагалі їздити в дикі мусільманські помийки як Лівія, Ірак, Іран чи РФ?
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За зарплатами в рази більші тих, які їхні білі батьківщини можуть запропонувати
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Всегда в итоге так получается, когда знают с чего начать и понятия не имеют как продолжить, а единомышленников для "с чего начать" можно набрать множество...
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На примере Ирака, Ливии и Сирии ясно видно, что благие намерения так и не закончились хеппи эндом.. Особенно это касается двух последних государств, которых уже и государствами нельзя назвать.
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И что же им, кроме собственной дикости, мешает?
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Не фиг было мусульманским странам свои ценности навязывать. Там без диктата личности никогда не будет порядка и процветания. Каддафи объединил племена с помощью кнута и пряника. В итоге при нём страна была одной из богатейшей, если не самой богатой страной на африканском континенте с зарплатами в 1000 долларов и больше и социалка о которой украинцам только и мечтать остаётся. Для своего народа он был хорошим лидером.
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Тогда - кто же его скидывал? Если мусульмане жестко придерживаются своих традиций и религии, то кто им подсказал, что Каддафи чему-то не соответствует?
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Если бы не Томагавки, Миражи и F16, то Каддафи был на своём месте, так что не надо о "леворуции" тут говорить.
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"Томагавки, Миражи и F16" получается - внешний враг для любимого народом Каддафи и для самого народа...
Я что-то не так должен понять?
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Я хочу понять - при чём здесь "Томагавки, Миражи и F16" в качестве аргумента?...
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Тоже самое, что и зелёные человечки, "военторг" Козломордии и выкопанные танки с Градами из заброшенных шахт на Донбассе. Не было бы этого ничего - не было бы и войны в Украине. Что-то ты не недооцениваешь мощь оружия Петагона, включая и ментальное.
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Международный уголовный суд решил, что это Каддафи снабжал зелёными человечками и осуществлял поддержку, закапывая помощь в шахты, вмешиваясь в деал других стран и поддерживая террористов...
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А кто-то им что-то навязывал извне или внутренние противоречия достигли максимума?
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Конечно извне. Так же как и в Украине. У нас Хуйло навязывает свои ценности - война. Там тоже самое, только в отличии от Украины война межплеменная.
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Например - какие же извне ценности можно навязать в мусульманских странах?
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В данном контексте "ценности" это условное слово. Речь шла о свержении неугодного диктатора. Что в итоге имеем? Наплыв миллионов мусульман в Европу и война в Ливии. Может какой-то наивный стратег и надеялся, что из Ливии можно сделать демократическое государство, но это априори невозможно.
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Что понимается под демократическим государством? На сколько может кому-то нравиться, что кто-то поддерживает террористов и пытается осуществить экспорт революции?
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ти себе в дзеркало коли останній раз бачив "белыйчеловек" ? ...по рівню життя ми вже давно на рівні центральної Африки ...
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Совершенно непонятно почему в Ливии стало так опасно. Там ведь уже давно убили диктатора Каддафи.
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Они никогда не жили без диктатора. Теперь вот такое...
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Муамар, пил кровь с народа как комар

В Украине - полчища кровосись, а народ не скажет "брысь"
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Так они и вернутся за 5000 гривен тут пахать.
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Хреновая у тебя реально жизнь. Ты бы хоть дворником устроился - и то больше будет.
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дворник - от 1500 до 4200
Есть крутой вариант 7-го км, за городом, за 6400 гривен

Требования: Возраст до 50 лет, т.к. работа физически непростая.
Обязанности: Уборка территории предприятия от мусора в любое время года.
Условия работы: 6-ти дневка. Начало в 14:30
Убирать территорию, проезды и проходы от мусора и снега.
Освобождать урны от мусора, промывать и дезинфицировать их.
Посыпать территорию песком (зимой).
Расчищать канавы для стока ливневых вод.
Собирать макулатуру.
Выполнять другие работы по уборке территории.
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А когда-то там было неплохо. Что интересно, несмотря на явную диктатуру, местные бизнесмены не боялись творить свой мелкий бизнес. Как-то: иду по Триполи... цены в магазах- заоблачные! Собираюсь возвращаться. А тут, из ювелирного лабаза, какой-то чувак выходит. И предлагает купить у меня доллары. При этом курс номинирует ровно в 3(три) раза выше официального! И жизнь заиграла яркими красками! Я тогда, в отеле, для иностранцев, по вполне приемлемой цене, здорово пивком оторвался! Что по официальному курсу- было невозможно.
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А я был в Ливии через пол-года после свержения Каддафи! На всех перекрёстках джипы с пулемётами и по ночам слышно было стрельбу и это в самом Триполи! А когда поехали в сторону Бенгази то по дороге встретили пять Тойот с бородачами и пулемётами в кузове, ребята ехали в Триполи решать какие то вопросы. МИД призывает украинцев не ездить в Ливию или как можно быстрее покинуть эту страну - Цензор.НЕТ 9190
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Ну фсьо, пропал мой отпуск... А как в Ливию хотелось заскочить, хоть на денёк... Проездом из Северной Кореи, с её Нечерноземной полосой, березками и лаптями, которые так напоминают о скачущем галопом и ржущем Туркменистане...
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Безопасная страна когда-то была, пока пендосы не влезли туда со своим звездно- полосатым рылом.
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Римская империя располагалась на двух сторонах Средиземного моря и потому итальянцы жили в Ливии веками и культура Римскрй империи там на побережье в памятниках. Во время революции итальянцев выгнали и переселили на побережье в дома итальянцев кочевых бедуинов. Уровень развития бедуинов и итальянцев - это разные цивилизации. Каддафи держал бедуинов в руках . Теперь их держать некому, а к демократии они не приучены, т к они находятся на этапе феодализма
АДМИН, почему на этот мой коммент два раза" произошла ошибка"?
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сайт неслабо глючить, копіююйте повідомлення перед відправкою
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Продолжу. Порядка в Ливии не будет столетия, т к развитие общество должно пройти от феодализма к демократии.
Я была в Ливии и все это видела.
Кстати, Домбас находится в таких же феодальных реалиях
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Saw Ewas . Когда наиболее острые комменты блокируются сразу после написания-,это не глючит . это контроль. Здесь на программы кивать смешно- блокируют рациональные мысли, а глупость пропускают
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А МЗС ніби й не помічає що в Україні з безпекою значно гірше, та незважаючи на всі проблеми зарплата більша , тарифи мізерні, бензин з проблемами, але дешевший за воду.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД призывает украинцев не ездить в Ливию или как можно быстрее покинуть эту страну
 
 
 
 
 
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