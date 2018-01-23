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 Политика Украины
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 Среди приоритетных задач на 2018 год - строительство более 180 жилых комплексов для военнослужащих по контракту, - Полторак

Министр обороны Степан Полторак рассказал об основных шагах, которые запланированы на 2018 год для обеспечения военнослужащих жильем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Среди приоритетных задач на 2018 год также строительство более 180 жилых комплексов для военнослужащих по контракту. Это повысит уровень мотивации личного состава к военной службе", - сказал Полторак.

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Глава оборонного ведомства отметил, что в 2018 году будет проводиться работа по обеспечению жильем военнослужащих путем строительства и приобретения жилья, выплаты денежной компенсации для получения жилого помещение, получение денежной компенсации за поднаем жилого помещения, а также внедрения новых механизмов для обеспечения жильем.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046172
 
 
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А жопо-рыло у этого потца в этом году ещё больше станет?
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Тебе тільки ширина обличчя міністра хвилює, зрадоватан?
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Полторак провалил все що можна! Більше 10 млрд грн не витратили в 2017 році!
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Это чергова перемога, члены семей хенералов получат по 5 квартире. Поздравляю товарищи, так держать.
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Все найкраще -Захисникам України. І це правильно. Не лише честь і хвала на словах, а й надання кращих умов для життя і служби.
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Зачем строить общаги? Деньги виброшение на ветер....Лучше построить меньше квартир чем общаги- но почему военние должни так жить? Неужели они не заслужили нормального к себе отношения?...Я жил в военной общаге - ето ЖУТЬ.
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а шо, контрантикам, в казарме лучше?
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Отдайте службови хати депутатов.Вони всё равно в них не живут,а коллекционируют як Гопко Среди приоритетных задач на 2018 год - строительство более 180 жилых комплексов для военнослужащих по контракту, - Полторак - Цензор.НЕТ 129
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Обычных граждан вроде как не существует, все программы для них свернуты, и молодежные кредиты и 50 на 50, не говоря про 30 летние очереди.. Везде одни льготники, мвд,сбу,ато,всу,депутатьё,прокуроры, а воевать некому, идут добровольцы. Каста избранных образуется и остальные рабы, их обслуживающие,зарабатывающие на всех, платящих налоги и не имеющие никаких шансов на жильё для детей, кроме того, что осталось по наследству с советских времен. Не явная оккупация происходит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСреди приоритетных задач на 2018 год - строительство более 180 жилых комплексов для военнослужащих по контракту, - Полторак
 
 
 
 
 
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