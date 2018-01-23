 Среди приоритетных задач на 2018 год - строительство более 180 жилых комплексов для военнослужащих по контракту, - Полторак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Среди приоритетных задач на 2018 год также строительство более 180 жилых комплексов для военнослужащих по контракту. Это повысит уровень мотивации личного состава к военной службе", - сказал Полторак.

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Глава оборонного ведомства отметил, что в 2018 году будет проводиться работа по обеспечению жильем военнослужащих путем строительства и приобретения жилья, выплаты денежной компенсации для получения жилого помещение, получение денежной компенсации за поднаем жилого помещения, а также внедрения новых механизмов для обеспечения жильем.

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