 Среди приоритетных задач на 2018 год - строительство более 180 жилых комплексов для военнослужащих по контракту, - Полторак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Среди приоритетных задач на 2018 год также строительство более 180 жилых комплексов для военнослужащих по контракту. Это повысит уровень мотивации личного состава к военной службе", - сказал Полторак.
Глава оборонного ведомства отметил, что в 2018 году будет проводиться работа по обеспечению жильем военнослужащих путем строительства и приобретения жилья, выплаты денежной компенсации для получения жилого помещение, получение денежной компенсации за поднаем жилого помещения, а также внедрения новых механизмов для обеспечения жильем.