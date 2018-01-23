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 ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров. ДОКУМЕНТ

В ориентировочном списке почти 400 объектов приватизации государственной собственности групп А, Д, Ж - детские лагеря, кинотеатры, офисные помещения, столовые, магазины, гаражи, единые имущественные комплексы и даже корабли.

"Утвердил список объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу. Государство обладает не только промышленными гигантами, как Турбоатом, Центрэнерго, ОПЗ, но и сотнями других, которые в первую очередь могут быть интересны небольшим предпринимателям", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение и.о. председателя Фонда госимущества Виталия Трубарова, опубликованное на его странице в Facebook. 

В ориентировочном перечне объектов приватизации государственной собственности групп А, Д, Ж, которые будут выставлены на продажу в 2018 году - детские лагеря, кинотеатры, офисные помещения, столовые, магазины, гаражи, единые имущественные комплексы и даже корабли. 

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"Почти 400 объектов, которые могут работать и приносить доход, как новым эффективным собственникам, так и государству в виде рабочих мест и налогов", - отметил Трубаров. 

ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 01

В списке, среди прочего, единый имущественный комплекс ГСП "Укртелефильм" (г. Киев), Дом правосудия вместе с земельным участком (Винницкая обл., пгт Ильинцы), Харьковский хлебозавод, "Коломыйская бумажная фабрика", Первомайская гидроэлектростанция (Николаевская обл.), Новоднестровская государственная швейно-трикотажная фабрика, газораспределительный пункт вместе с земельным участком в г. Люботин (Харьковская обл.), очистные сооружения Высочанского завода продтоваров (Сумская обл.) и в г. Новый Раздел (Львовская обл.), группа инвентарных объектов АЗС №3 (Херсонская обл.), газопровод высокого давления для газификации населенных пунктов зоны ЧЭС (Первомайский район, Николаевская обл.), многоквартирные и одноквартирные жилые дома и даже здания школ и детских садов в различных регионах Украины.

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ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 02ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 03ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 04ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 05ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 06

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ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 07
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 08
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 09
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 10
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 11
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 12

Также читайте: ФГИ рассчитывает продать 99,99% акций "Сумыхимпрома" уже в этом году, - Трубаров


ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 13
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 14
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 15
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 16

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Мы упрощаем процедуру приватизации и идем навстречу инвесторам", - и.о. главы ФГИ Трубаров. ВИДЕО


ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 17
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 18
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 19
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 20

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Завершено следствие в отношении трех чиновников ФГИ и двух директоров судостроительных заводов по подозрению в махинациях при продаже предприятий, - ГПУ


ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 21
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 22
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 23
ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров 24

Источник: https://censor.net.ua/n3046169
 
 
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главное что свои все получат,а не гастролеры и не Саакашвили,а украинцам нужно готовится к работе в Польше,пока еще визы рабочие дают
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гаражи пополнят наш бюджет!))
зы, у нас еще остались кинотеатры со столовыми??)))
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надо прикупить все обьекты в донецкой и луганской областях. самое прибыльное дело.
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в Крыму еще можно устроить приватизацию)
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Если после приватизации столовой помещение останется служить как предприятие питание, то какой зарплаты для работников "предприятия питания" захотят посетители, увидев новые цены?
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А эти все воруют- приватизируют все что плохо лежит, все что осталось у государства!
Когда уже воздух начнут приватизировать? Кто скажет?
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хорошее дело...надо это всё в ОЛХ разместить - там полно такой мути
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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