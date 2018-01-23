 ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу, - Трубаров. ДОКУМЕНТ

"Утвердил список объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу. Государство обладает не только промышленными гигантами, как Турбоатом, Центрэнерго, ОПЗ, но и сотнями других, которые в первую очередь могут быть интересны небольшим предпринимателям", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение и.о. председателя Фонда госимущества Виталия Трубарова, опубликованное на его странице в Facebook.

В ориентировочном перечне объектов приватизации государственной собственности групп А, Д, Ж, которые будут выставлены на продажу в 2018 году - детские лагеря, кинотеатры, офисные помещения, столовые, магазины, гаражи, единые имущественные комплексы и даже корабли.

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"Почти 400 объектов, которые могут работать и приносить доход, как новым эффективным собственникам, так и государству в виде рабочих мест и налогов", - отметил Трубаров.

В списке, среди прочего, единый имущественный комплекс ГСП "Укртелефильм" (г. Киев), Дом правосудия вместе с земельным участком (Винницкая обл., пгт Ильинцы), Харьковский хлебозавод, "Коломыйская бумажная фабрика", Первомайская гидроэлектростанция (Николаевская обл.), Новоднестровская государственная швейно-трикотажная фабрика, газораспределительный пункт вместе с земельным участком в г. Люботин (Харьковская обл.), очистные сооружения Высочанского завода продтоваров (Сумская обл.) и в г. Новый Раздел (Львовская обл.), группа инвентарных объектов АЗС №3 (Херсонская обл.), газопровод высокого давления для газификации населенных пунктов зоны ЧЭС (Первомайский район, Николаевская обл.), многоквартирные и одноквартирные жилые дома и даже здания школ и детских садов в различных регионах Украины.

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