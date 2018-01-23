 С начала года пиротехники изъяли и уничтожили уже более 5700 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, только за минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 17 выездов, во время которых изъяли и уничтожили 75 взрывоопасных предметов.

Чаще всего, устаревшие снаряды находят граждане на открытых территориях вблизи населенных пунктов.

В частности, на прошлой неделе в Службу спасения Кировоградской области поступило сообщение от граждан о том, что на открытой территории возле с. Верблюжка Новгородковского района обнаружены металлические предметы, которые напоминают устаревшие боеприпасы. Саперы областного управления ГСЧС, которые выехали на место происшествия идентифицировали находки как минометные мины и артиллерийские снаряды различного калибра. В общем, после тщательного обследования территории с миноискателями было изъято 11 боеприпасов времен Второй мировой войны. Все находки уничтожены в установленном порядке.

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Кроме того, продолжаются также и работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.