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 По факту использования карты Украины без Крыма в Черновицкой области начато уголовное производство, - СБУ

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за использования во время торжественных мероприятий в Сторожинце Черновицкой области карты Украины без Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении областного СБУ.

В тексте отмечается: "22 января 2018 в помещении Сторожинецкого районного дома национальных культур состоялись торжества по случаю Дня Соборности Украины. Во время праздника на сцене была размещена карта Украины, на которой отсутствует часть территории государства - АР Крым.

Видеосюжеты и материалы с изображением этой карты были распространены местными средствами массовой информации.

Поскольку в действиях организаторов мероприятия усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 110 УК Украины, Управлением Службы безопасности Украины в Черновицкой области 23 января зарегистрировано соответствующее уголовное производство.

Продолжается досудебное следствие".

Также смотрите: На мероприятиях ко Дню Соборности в Черновицкой области вывесили карту без оккупированного РФ Крыма. ФОТО

Напомним, в Черновицкой области в городе Сторожинце на организованных местной властью торжествах ко Дню Соборности Украины 22 января на сцене вывесили карту Украины без оккупированного РФ полуострова Крым.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3046104
 
 
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Стянули мапу Украины с рассейскага сайта?
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Тому що Чернівці. Там таке не дивно, сепарів не менш ніж на Сході.
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скоро сепарами по отношению к власти, будет бОльшая часть Украині...
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" Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за использования во время торжественных мероприятий в Сторожинце Черновицкой области карты Украины без Крыма "

И шо ? У нас уголовное производство открыто и по Гонгадзе ... И шо дальше ? По факту использования карты Украины без Крыма в Черновицкой области начато уголовное производство, - СБУ - Цензор.НЕТ 1739
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Так это ты рисовал, хуйдожник? Получишь теперь судимость.
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Ну и дела. За криворукость в тюрьму. Вам не кажется что это перебор? Тем более, он же пытался нарисовать Крым. Блин, как при товарище Сталине.
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Ему еще повезло, что он не доброволец и не воин ВСУ. А то по всей строгости закона бы отвечал.
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Эта у него Одесская губерния такая... получилась... за Крым забыл, видать...
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В тюрму не посадять.
А от тих, хто дозволив це вивісити, мали би звільнити.
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Мапа України, її кордони, не місце для творчих фантазій.
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А входил ли Крым в состав УНР на момент подписания Злуки? Кто знает?
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Входил. Спасибо последнему гетману - Скоропадскому
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По факту использования карты Украины без Крыма в Черновицкой области начато уголовное производство, - СБУ - Цензор.НЕТ 8204Это для повышения образованности! карта Украины представленная на Парижской мирной Конференции 1919г, по итогам окончания 1 мировой войны!!!
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Мелким шрифтом написано - согласно Брестскому миру. Брестский мир был аннулирован после поражения Германии в Первой мировой войне (1918 г.). Акт Злуки был подписан в 1919 г. Это для повышения образованности.
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он - художник, он - так видит!
ота загогулина ему показалась похожа на Крым
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В данном случае, его видение регулируется ст. 110 УК Украины. Всё правильно.
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вот это действительно первоочередное дело для СБУ. карты в сельском клубе - самое оно. аааа..... и еще концерты По факту использования карты Украины без Крыма в Черновицкой области начато уголовное производство, - СБУ - Цензор.НЕТ 5829
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Ну да. Полиции (в том числе и доблестной американской) приходится заниматься не только резонансными убийствами, но и карманными кражами. Ах, да - они еще котиков с деревьев снимают, и бабушек через улицы переводят.
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Не перегибай! Мля! Тебе хотелось бы, что б мы это схавали? Есть такая статья - пусть отвечает падлюка! Прям - невинность младенца! Пукнул случайно вслух! Насрал - подотрут!
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Все верно...уже била такая ж карта .........СБУ наверно показательно наказала за тот случай ....и все хотят получить такое ж наказание.Счас по всей Украине начнут такую карту рисовать...
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А как на счёт - на палю, всех причастных?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту использования карты Украины без Крыма в Черновицкой области начато уголовное производство, - СБУ
 
 
 
 
 
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