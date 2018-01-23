 По факту использования карты Украины без Крыма в Черновицкой области начато уголовное производство, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении областного СБУ.

В тексте отмечается: "22 января 2018 в помещении Сторожинецкого районного дома национальных культур состоялись торжества по случаю Дня Соборности Украины. Во время праздника на сцене была размещена карта Украины, на которой отсутствует часть территории государства - АР Крым.

Видеосюжеты и материалы с изображением этой карты были распространены местными средствами массовой информации.

Поскольку в действиях организаторов мероприятия усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 110 УК Украины, Управлением Службы безопасности Украины в Черновицкой области 23 января зарегистрировано соответствующее уголовное производство.

Продолжается досудебное следствие".

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Напомним, в Черновицкой области в городе Сторожинце на организованных местной властью торжествах ко Дню Соборности Украины 22 января на сцене вывесили карту Украины без оккупированного РФ полуострова Крым.