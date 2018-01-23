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 Политика Украины
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Все про:Парубий (1509) Порошенко (14147) ЦИК (2663)

 Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК, - АП (обновлено)

Президент Петр Порошенко во время встречи с Председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. 

Глава государства также подписал письмо об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончание срока их полномочий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК", - заявил Порошенко. 

Он отметил, что вопрос формирования нового состава Центральной избирательной комиссии обсуждается уже очень давно. По его словам, фракции очень активно обсуждали его, но процесс подбора кандидатов затянулся.

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"Сегодня я рад, что наконец-то все фракции внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления", - сообщил Президент. Он напомнил, что основным критерием был - новый состав ЦИК.

Глава государства также отметил, что имел возможность обсудить вопросы формирования нового состава Центризбиркома с неправительственными и общественными организациями. Он отметил, что эти организации также поддерживают скорейшее обновление ЦИК.

"Я уверен в том, что мы совместно несем ответственность за качественное проведение и президентских, и парламентских выборов. И поэтому выражаю надежду, что после проведения необходимых процедур и спецпроверок, парламент будет способен как можно быстрее вынести этот вопрос на голосование и помочь сформировать новый состав Центральной избирательной комиссии", - отметил Порошенко.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал очень положительным представления кандидатур членов ЦИК от президента.

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"Я безотлагательно дам поручение, чтобы кандидатуры членов ЦИК подали на спецпроверку. Напомню, что согласно законодательству она продлится до 15 суток. Это тот срок, который мы успеваем к началу новой сессии", - сказал Андрей Парубий. Он также добавил, что даст поручение профильному комитету "безотлагательно рассмотреть, чтобы мы уже в феврале вышли на положительное решение обновить ЦИК". Председатель Парламента отметил, что это решение является "важным и для общества, и для наших международных партнеров".

Источник: https://censor.net.ua/n3046099
 
 
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назначил своих шавок для последующих фальсификациях на выборах... Неужели, наивная Лолита думает с помощью фальсификаций и брехни на выборах, усидеть в своём кресле? Судьба рецидивиста Януковича ничему не научила рецидивиста Порошенко.
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Лолита барышня романтичная во всех отношениях..И ей свойствено ошибаться ))
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А будут ли новые члены,членистее старых ?
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Харківська Лисєнка дала шпигуну 80% на тергромадах. Тоді, як охендовський лише 54,7. Тож гарантовано новий голова ЦВК буде ще "члєністіше"...
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Автори закону про скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення крадіїв мародерів..Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК, - АП - Цензор.НЕТ 9952.
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Навіть на фото видно що це "чесні і світлі" мордяри... Причому з НФ-БППешної коаліції, мля
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Очень похожи на лиц славянской национальности!?
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Ты выбралась из грязи в князи, но быстро князем становясь…Не позабудь, чтобы не сглазить…, не вечны князи - вечна грязь.

«Возьмите номерок», - сказала гардеробщица «Украинского дома» Ирине Луценко. «Я думаю, вы меня и так узнаете», - ответила та и ушла»,.Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК, - АП - Цензор.НЕТ 3973.
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а я не узнаю... Порошенко підписав подання на призначення нових членів ЦВК, - АП (оновлено) - Цензор.НЕТ 174
а это не фото-жаба на путина (не к ночи будет сказано!)
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Когда быдло вылазит во власть , такое случается .
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старіе члені новіе члені а в результате многочлен рошен
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Цих гівнюків треба було замінити три роки назад. Цікаво чи є стаття для гаранта за злочинну бездіяльність...
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Оце так зрада, оце Порошенко узурпував владу! Порошенко підписав подання на призначення нових членів ЦВК, - АП (оновлено) - Цензор.НЕТ 6323
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ой, а охендовский бессмертный бессменный попал в тот список?
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Чем выборы отличаются от похода в публичный дом? В публичном доме ты выбираешь, а потом трахаешь, кого выбрал. На выборах ты выбираешь, а потом те, кого выбрал, трахают тебя.
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В 2007 году Дорошенко перессорился со всем коллективом школы - об этом свидетельствуют документы дела об админправонарушении, которыми располагает редакция. Согласно ним, охранник Дорошенко домогался расположения молодой учительницы физкультуры. Причем его ухаживания носили отнюдь не невинный характер. Охранник терроризировал молодого специалиста эсэмэсками оскорбительного характера, писал краской на асфальте перед школой любовные признания и даже раз подбросил девушке в шкафчик грязные носки с запиской: «Простирни». Дорошенко требовал, чтобы учительница развелась со своим молодым супругом, который, по мнению охранника, «поломал love story».
После истории с домогательством, охранник избил уборщицу в школе, а затем поскандалил с завхозом и директором школы, обвинив администрацию в хищениях и в том, что она не доплатила ему за сварочные работы. На Дорошенко написали заявление в милицию, и суд арестовал его на пятнадцать суток.
Выпускники школы №122 рассказали нам, что история с красавицей физруком была не первой в трудовой биографии Валентина.
«То ли в 1999, то ли в 2000-м году был случай, когда он пьяный пытался изнасиловать учительницу по музыке, которая только пришла после института. Хорошо, что мы репетировали выпускной концерт. Услышали крики, прибежали и дали ему хорошенько…», - рассказывает бывший учащийся.
Тогда Дорошенко уволили, но потом восстановили: видимо, пострадавшая отказалась на него заявлят
«Как минимум человек пятнадцать из городского и областного управлений знали Валика - у него были золотые руки, - рассказывает бывший милиционер В. - Они прекрасно знали и о существовании его оружейной мастерской, а некоторые даже бывали в ней. Валик не раз оказывал одесским милиционерам услуги специфического характера. Например, в 2000-м году сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан следователь с незарегистрированным боевым автоматом Калашникова. Было открыто уголовное дело, но начальство распорядилось замять инцидент. Поехали к Валику, который спилил боек с автомата. В итоге экспертиза признала, что автомат небоевой, и дело было закрыто. Такие услуги милиции Валик оказывал неоднократно. Оружие он собирал задолго до событий 2014 года. Это было его хобби. Стволы он испытывал прямо там же - в подвале».
Сейчас, когда вся эта история столь трагически оборвалась, созданные Дорошенко пистолеты и пистолеты-пулеметы, возможно, «всплывут» в других делах. Не исключено, говорят наши собеседники, что его преступная деятельность была шире и разнообразнее, чем кажется даже сейчас, после кровавых событий на Новосельского.
Справедливости ради надо упомянуть и о наркоточке, из-за которой все и полыхнуло.
«Давняя точка, там варили ширку и чернушку. То, что там работает притон, милиционеры знали, и причина неприкосновенности содержателей наркопритона - милицейская крыша. Клиенты достали всех в округе воровством. Валик неоднократно скандалил и даже дрался с наркоманами-воришками. Писал жалобы в милицию и прокуратуру, но все обращения по понятной причине выбрасывали в урну. Когда я узнал, что Валик открыл стрельбу, то сразу понял, с чего все началось. Это старый конфликт с местными наркоманами и содержателем точки», - говорит источник
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офемидеть! пол-тонны чистого правосудия.Порошенко підписав подання на призначення нових членів ЦВК, - АП (оновлено) - Цензор.НЕТ 5158.
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"Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК, - АП" - как ни упирался Пахан рогом, но пришлось, под давлением Запада, взять себя за горло, но эта шельма настолько хитрая, что выкрутится, и конечно будет как можно больше тянуть резину, чтобы оттянуть конец своей воровской банде и избежать, любой ценой, сесть на нары.
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Пицюня, ты уже на той стадии что и Боржоми не поможет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК, - АП (обновлено)
 
 
 
 
 
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