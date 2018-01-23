 Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК, - АП (обновлено)

Глава государства также подписал письмо об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончание срока их полномочий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК", - заявил Порошенко.

Он отметил, что вопрос формирования нового состава Центральной избирательной комиссии обсуждается уже очень давно. По его словам, фракции очень активно обсуждали его, но процесс подбора кандидатов затянулся.

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"Сегодня я рад, что наконец-то все фракции внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления", - сообщил Президент. Он напомнил, что основным критерием был - новый состав ЦИК.

Глава государства также отметил, что имел возможность обсудить вопросы формирования нового состава Центризбиркома с неправительственными и общественными организациями. Он отметил, что эти организации также поддерживают скорейшее обновление ЦИК.

"Я уверен в том, что мы совместно несем ответственность за качественное проведение и президентских, и парламентских выборов. И поэтому выражаю надежду, что после проведения необходимых процедур и спецпроверок, парламент будет способен как можно быстрее вынести этот вопрос на голосование и помочь сформировать новый состав Центральной избирательной комиссии", - отметил Порошенко.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал очень положительным представления кандидатур членов ЦИК от президента.

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"Я безотлагательно дам поручение, чтобы кандидатуры членов ЦИК подали на спецпроверку. Напомню, что согласно законодательству она продлится до 15 суток. Это тот срок, который мы успеваем к началу новой сессии", - сказал Андрей Парубий. Он также добавил, что даст поручение профильному комитету "безотлагательно рассмотреть, чтобы мы уже в феврале вышли на положительное решение обновить ЦИК". Председатель Парламента отметил, что это решение является "важным и для общества, и для наших международных партнеров".