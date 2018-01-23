EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  898  11
Материалы по теме:
Все про:Крым (19297) Нацсовет_ТРВ (352)

 Глава Нацсовета Украины по вопросам радио и ТВ: "Если не будем говорить, что Крым наш, мы потерям страну"

Если украинские телеканалы будут уделять мало эфирного времени освещению темы оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма, это может привести к тому, что украинцы "потеряют свою страну", заявил глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко 23 января на пресс-конференции в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, Нацсовет провел второй этап мониторинга, в котором проверили, как освещают темы Крыма и оккупированных территорий Донбасса шесть украинских телеканалов: ICTV, "1+1", "UA:Перший", "Интер", НТН и "Украина". По результатам исследования в Нацраде сделали выводы, что событиям на востоке и юге Украины на телеканалах уделяют мало внимания, сказал Артеменко.

"Война продолжается, оккупированные территории остаются оккупированными, и почти каждый день мы имеем потери среди военных на востоке нашей страны, и в то же время ФСБ не прекращает репрессии по отношению к украинцам и крымским татарам, которые проживают на территории Крыма. Ни один телеканал, по данным нашего мониторинга, не дает более 10% информации об этом в своем эфире", – сказал глава Нацсовета.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: На мероприятиях ко Дню Соборности в Черновицкой области вывесили карту без оккупированного РФ Крыма. ФОТО

По его словам, украинские развлекательно-информационные телеканалы уделяют теме Крыма только одну десятую процента недельного эфира, а информационные телееканалы – 2,2%.

"С такими цифрами мы очень быстро забудем о Крыме и своей стране. Есть о чем подумать, особенно когда государство не имеет своих телеканалов, все вещатели – или частные, или общественные, и в то время, когда государство не может вмешиваться в редакционную политику телеканалов. Это повод задуматься о социальной ответственности медиа, что нельзя забывать о том, что Крым – наш, Донецкая и Луганская область – наши, и если мы об этом говорить не будем, тогда мы потерям свою страну", – сказал – Артеменко.

Источник: https://censor.net.ua/n3046098
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
надо не языком чесать а нацсовет в полном составе отправить освобождать захваченные агрессором территории....
 показать весь комментарий
 
 
Интер и ТРК Украина, как раз уделяют внимание. Глава Нацсовета Украины по вопросам радио и ТВ: "Если не будем говорить, что Крым наш, мы потерям страну" - Цензор.НЕТ 6297
Прокацапская пропаганда в чистом виде!
 показать весь комментарий
 
 
Подскажите кто то этому деятелю, что уделять внимание необходимо тому что волнует граждан Украины.
 показать весь комментарий
 
Для кого эта пропаганда ? Для избирателей Ляшко ? Глава Нацсовета Украины по вопросам радио и ТВ: "Если не будем говорить, что Крым наш, мы потерям страну" - Цензор.НЕТ 2151
 показать весь комментарий
 
Я бы сказал по-другому...Если мы не будем освобождать свои территории,то потеряем все.
 показать весь комментарий
 
 
Лечим территориальную целостность заговорами. Возвращаем потерянные земли приворотами.. Знахари, е6ать их в пасть..
 показать весь комментарий
 
 
Нацсовет, он вроде как и нужен. Но только не хернёй заниматься!
 показать весь комментарий
 
Выпустить Кракена Воробьёва Генического!

P.S.
"...и в то время, когда государство не может вмешиваться в редакционную политику телеканалов..." (c) Ба дум Тсс!
 показать весь комментарий
 
Все знают что надо и никто не делает как надо. Особенно это касается получающих за это все блага с налогов народа...
 показать весь комментарий
 
Только 5 канал не забывает, как сдали Крым, говорит об этом каждый день...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Нацсовета Украины по вопросам радио и ТВ: "Если не будем говорить, что Крым наш, мы потерям страну"
 
 
 
 
 
 вверх