 Глава Нацсовета Украины по вопросам радио и ТВ: "Если не будем говорить, что Крым наш, мы потерям страну"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, Нацсовет провел второй этап мониторинга, в котором проверили, как освещают темы Крыма и оккупированных территорий Донбасса шесть украинских телеканалов: ICTV, "1+1", "UA:Перший", "Интер", НТН и "Украина". По результатам исследования в Нацраде сделали выводы, что событиям на востоке и юге Украины на телеканалах уделяют мало внимания, сказал Артеменко.

"Война продолжается, оккупированные территории остаются оккупированными, и почти каждый день мы имеем потери среди военных на востоке нашей страны, и в то же время ФСБ не прекращает репрессии по отношению к украинцам и крымским татарам, которые проживают на территории Крыма. Ни один телеканал, по данным нашего мониторинга, не дает более 10% информации об этом в своем эфире", – сказал глава Нацсовета.

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По его словам, украинские развлекательно-информационные телеканалы уделяют теме Крыма только одну десятую процента недельного эфира, а информационные телееканалы – 2,2%.

"С такими цифрами мы очень быстро забудем о Крыме и своей стране. Есть о чем подумать, особенно когда государство не имеет своих телеканалов, все вещатели – или частные, или общественные, и в то время, когда государство не может вмешиваться в редакционную политику телеканалов. Это повод задуматься о социальной ответственности медиа, что нельзя забывать о том, что Крым – наш, Донецкая и Луганская область – наши, и если мы об этом говорить не будем, тогда мы потерям свою страну", – сказал – Артеменко.