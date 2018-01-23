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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Арьев (472) ПАСЕ (1139)

 Украинская делегация сейчас защищает ПАСЕ от самоуничтожения, - Арьев

Украина, наряду со странами Балтии, Польшей, Швецией, Великобританией становится на защиту изначальных ценностей Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев, которого недавно избрали вице-президентом Ассамблеи.

На вопрос о том, как он будет придерживаться "золотой середины" в защите и продвижении украинских интересов с одной стороны и объекивностью на посту вице-президента ПАСЕ с другой, Арьев ответил: "Понимаю свою задачу так: я должен, в первую очередь, базироваться на принципах и ценностях, на которых основывалась ПАСЕ. А эти принципы и ценности совпадают с той позицией, которая есть у Украины. Так что никаких противоречий я в данной ситуации не вижу. Мы как украинская делегация сейчас вообще защищаем Парламентскую Ассамблею от самоуничтожения. Потому что то, что сейчас делает Ягланд, - это его политическая позиция. Он готов это сделать; Ассамблея ему, в общем-то, мешает. Если проводить сравнения, то Ягланд – это как премьер-министр или Президент. А Ассамблея – как парламент. Парламент часто мешает Президенту, и тот нередко пытается влезть в полномочия парламента. Это характерно для авторитарных стран; у нас такое практиковалось во времена Кучмы. И странно, что такие процессы происходят ныне в Совете Европы".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: ПАСЕ приняла резолюцию о языках нацменьшинств без упоминания об Украине

По его словам, Украина, наряду со странами Балтии, Польшей, Швецией, Великобританией становится на защиту изначальных ценностей ПАСЕ.

"Как, к слову, и Голландия, делегация которой сегодня озвучила письмо о том, что невозможно рассматривать вопрос возвращения русских вне контекста аннексии Крыма, войны на востоке Украины и отказа России сотрудничать в деле о сбитом МН-17", - отметил он.

Арьев также прокомментировал то, что "новый президент ПАСЕ Николетти в своей речи не упомянул ни оккупацию Крыма, ни агрессию РФ на Донбассе"

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Россия шантажом требует убрать саму возможность введения санкций, - вице-президент ПАСЕ Арьев

"Президент Николетти тоже встроен в эту систему. Он итальянец и к России более-менее лоялен. Но дело в том, что он умнее Аграмунта (предыдущий президент ПАСЕ, печально прославившийся своими симпатиями к режиму Путина. - Ред.). Тем более что я ему сегодня в выступлении абсолютно четко сказал: ответственность за сохранение лица, полномочий и влияния Ассамблеи лежит именно на нем", - рассказал Арьев.

Полный текст интервью с Владимиром Арьевым читайте ЗДЕСЬ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Россияне будут все сильнее и сильнее давить на ПАСЕ, - Кулеба. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3046096
 
 
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Арьев , очнись от кокаинового дурмана , встань с дивана и вруби телек ... Мы в 2018 не можем улицы расчистить от снега и от кори прививки сделать ... О какой защите ПАСЕ ты шепчешь
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еврейский балаган..... говорильня бестолковая
лучше уж мечта холостяка нам ближе....
Украинская делегация сейчас защищает ПАСЕ от самоуничтожения, - Арьев - Цензор.НЕТ 2195

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Про що мрієте? Може про кацапку, яка не вміє готувати?
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Чистить дороги от снега - работа муниципалитета, а не ПАСЕ. Прививки от кори - забота Украинского МинЗдрава, а не ПАСЕ. Работа дипломатов - другая. Теперь Украина, Балтийские страны и другие страны на дипломатическом уровне защищяются от расасии, от ее влияния и от их дружков. Неужели не понимаете?
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Так это ж ты и такие дыбилы как ты с прививками сражаются!
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гнать цапов отовсюду - это должно быть трендом на Западе и все кто с цапами даже разговаривают должны стать токсичными в любом обществе)))
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Вождь! Вы со мной не раз вступали в диалог! Ваша токсичность не зашкаливает?
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сплачивайтесь в один кулак... ибо по-одиночке оно вас покусает..
(лечись потом от бешенства!)
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Поставив лайк Украинская делегация сейчас защищает ПАСЕ от самоуничтожения, - Арьев - Цензор.НЕТ 6939 Лікуватись від сказу Украинская делегация сейчас защищает ПАСЕ от самоуничтожения, - Арьев - Цензор.НЕТ 5988 тримайтесь, бо ми цього варті Украинская делегация сейчас защищает ПАСЕ от самоуничтожения, - Арьев - Цензор.НЕТ 9457
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Ар'єв, менше жери, спасеш себе від самознищення, бо інакше луснеш.
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+ а будеш жерти менше, то Рева з'їсть твою пайку Украинская делегация сейчас защищает ПАСЕ от самоуничтожения, - Арьев - Цензор.НЕТ 3123
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Представляете, сколько, будучи украинцем, должен сожрать Рева, чтоб проесть 50% зарплаты?
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Все не з'їсть, але понадкусює точно Украинская делегация сейчас защищает ПАСЕ от самоуничтожения, - Арьев - Цензор.НЕТ 5078
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Почему-то я уверен, что их не б-г слепил, а тот, кто все ему противопоставляет. Создал б-г день, а черт - ночь, создал б-г солнце, а черт - луну, создал б-г человека, а черт - маскаля.
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Да в чем вопрос. Заплатите сколько там платит рашка этих взносов. Европейцы и успокоятся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская делегация сейчас защищает ПАСЕ от самоуничтожения, - Арьев
 
 
 
 
 
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