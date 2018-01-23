 Украинская делегация сейчас защищает ПАСЕ от самоуничтожения, - Арьев

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев, которого недавно избрали вице-президентом Ассамблеи.

На вопрос о том, как он будет придерживаться "золотой середины" в защите и продвижении украинских интересов с одной стороны и объекивностью на посту вице-президента ПАСЕ с другой, Арьев ответил: "Понимаю свою задачу так: я должен, в первую очередь, базироваться на принципах и ценностях, на которых основывалась ПАСЕ. А эти принципы и ценности совпадают с той позицией, которая есть у Украины. Так что никаких противоречий я в данной ситуации не вижу. Мы как украинская делегация сейчас вообще защищаем Парламентскую Ассамблею от самоуничтожения. Потому что то, что сейчас делает Ягланд, - это его политическая позиция. Он готов это сделать; Ассамблея ему, в общем-то, мешает. Если проводить сравнения, то Ягланд – это как премьер-министр или Президент. А Ассамблея – как парламент. Парламент часто мешает Президенту, и тот нередко пытается влезть в полномочия парламента. Это характерно для авторитарных стран; у нас такое практиковалось во времена Кучмы. И странно, что такие процессы происходят ныне в Совете Европы".

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По его словам, Украина, наряду со странами Балтии, Польшей, Швецией, Великобританией становится на защиту изначальных ценностей ПАСЕ.

"Как, к слову, и Голландия, делегация которой сегодня озвучила письмо о том, что невозможно рассматривать вопрос возвращения русских вне контекста аннексии Крыма, войны на востоке Украины и отказа России сотрудничать в деле о сбитом МН-17", - отметил он.

Арьев также прокомментировал то, что "новый президент ПАСЕ Николетти в своей речи не упомянул ни оккупацию Крыма, ни агрессию РФ на Донбассе"

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"Президент Николетти тоже встроен в эту систему. Он итальянец и к России более-менее лоялен. Но дело в том, что он умнее Аграмунта (предыдущий президент ПАСЕ, печально прославившийся своими симпатиями к режиму Путина. - Ред.). Тем более что я ему сегодня в выступлении абсолютно четко сказал: ответственность за сохранение лица, полномочий и влияния Ассамблеи лежит именно на нем", - рассказал Арьев.

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