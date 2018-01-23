 ПАСЕ приняла резолюцию о языках нацменьшинств без упоминания об Украине

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе. При этом вопрос украинского закона об образовании, из-за которого Венгрия заявила о блокировании европейских и евроатлантических стремлений Киева, в докладе о защите языков меншинств был упомянут лишь в пояснительной записке докладчика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Во время обсуждения доклада "Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе", автором которого выступила депутат от Венгрии Роза Хоффманн (Rozsa Hoffmann, группа Европейской народной партии), Украину упомянули лишь как напоминание о дискуссии, которая прошла в октябре 2017 года на прошлой сессии. Как известно, сейчас в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ.

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В частности, в пояснительной записке, которая приложена к проекту резолюции, говорится, что новый украинский закон об образовании трактует язык, на котором говорят национальные меньшинства, как иностранный.

"Это делает обязательным использование официального языка в обучении, и только некоторые предметы могут преподаваться на официальных языках Европейского Союза, начиная с пятого класса, при условиях, которые еще до сих пор не определены. Это фундаментальное концептуальное отличие: преподавание на немецком, польском, венгерском, румынском, болгарском, словацком или греческом языках оправдывается не тем, что они являются европейскими языками, а тем, что они являются родным языком меньшинств, проживающих в Украине", - отмечается в приложении.

Автор доклада считает, что обязанности, взятые страной при ратификации Хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции, не могут быть заменены преподаванием официальных языков Европейского Союза на определенных уровнях или при дополнительных условиях.

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"Такое решение не учитывает языки меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского Союза. Я твердо верю, что при принятии нового законодательства страна не выполнила свои международные обязательства и стандарты Совета Европы", - прописала Гоффманн.

В резолюции в целом речь идет об обеспечении развития языков меньшинств, их защите и содержится предложение создать отдельную премию для страны, которая будет это делать лучше всех. Документ был проголосован после обсуждения и поддержан большинством депутатов: "за" проголосовали 130, "против" - 10, "воздержались" 24 при общем количестве 164 депутаты, которые приняли участие в голосовании.