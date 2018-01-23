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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Порошенко (14147) спорт (1486) стипендии (129) тренер (43)

 Порошенко назначил президентские стипендии ряду спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил стипендии 90 тренерам и спортсменам по олимпийским видам спорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Размер президентской стипендии составляет от 2 до 12 тысяч гривен. 

Среди тех, кто будет получать стипендии - чемпионка Европы 2017 года по велосипедному спорту Яна Беломоина, чемпион Европы 2017 года по боксу Виктор Выхрист, чемпионы  Европы 2017 по прыжкам в воду Александр Горшковозов, Максим Долговой и Анна Письменская, чемпион Европы 2017 по пулевой стрельбе Павел Коростылев, чемпионка мира 2017 года по фехтованию Ольга Харлан.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко назначил стипендии выдающимся паралимпийцам, дефлимпийцам и их тренерам

Другие стипендиаты являются призерами чемпионатов мира или Европы, либо тренерами, подготовившими данных спортсменов.

Источник: https://censor.net.ua/n3046091
 
 
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Та ради бога. Пусть получают люди. А президентская, потому что президент из своего кармана?
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и еще и из носка вытащит...
все отдаст... на благотворительность
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неужели из своего кармана Порошенко призначив президентські стипендії ряду спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту - Цензор.НЕТ 3312.... невиданная щедрость Порошенко призначив президентські стипендії ряду спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту - Цензор.НЕТ 3906
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Недавно на одному із прямих ефірів, здається канал ньюз ван, зателефонував студент одного із вишів, якому наш президент також надав президентську стипендію. Так оцей хлопчик студент звернувся до присутнього у студії Павла Розенка з питанням про те, що з 2018 року йому, студенту, повідомили у ВУЗі що президентську стипендію він отримувати не буде, так як немає коштів. Розенко сказав що буде розбиратися, однак навіть не перепитав повні дані цього хлопця студента і не зробив собі ніяких поміток. Отакі справи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил президентские стипендии ряду спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта
 
 
 
 
 
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