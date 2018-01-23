 Порошенко назначил президентские стипендии ряду спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Размер президентской стипендии составляет от 2 до 12 тысяч гривен.
Среди тех, кто будет получать стипендии - чемпионка Европы 2017 года по велосипедному спорту Яна Беломоина, чемпион Европы 2017 года по боксу Виктор Выхрист, чемпионы Европы 2017 по прыжкам в воду Александр Горшковозов, Максим Долговой и Анна Письменская, чемпион Европы 2017 по пулевой стрельбе Павел Коростылев, чемпионка мира 2017 года по фехтованию Ольга Харлан.
Другие стипендиаты являются призерами чемпионатов мира или Европы, либо тренерами, подготовившими данных спортсменов.
все отдаст... на благотворительность