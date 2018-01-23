 Порошенко назначил президентские стипендии ряду спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Размер президентской стипендии составляет от 2 до 12 тысяч гривен.

Среди тех, кто будет получать стипендии - чемпионка Европы 2017 года по велосипедному спорту Яна Беломоина, чемпион Европы 2017 года по боксу Виктор Выхрист, чемпионы Европы 2017 по прыжкам в воду Александр Горшковозов, Максим Долговой и Анна Письменская, чемпион Европы 2017 по пулевой стрельбе Павел Коростылев, чемпионка мира 2017 года по фехтованию Ольга Харлан.

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Другие стипендиаты являются призерами чемпионатов мира или Европы, либо тренерами, подготовившими данных спортсменов.