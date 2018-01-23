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Все про:инфекции (115) Минздрав (1432) корь (38)

 Минздрав проводит служебное расследование в связи с нехваткой вакцин от кори в ряде областей

В Украине с начала 2018 года корью заболели более 2 тыс. человек.

Министерство здравоохранения Украины проводит служебное расследование в связи с нехваткой вакцин от кори в ряде областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом на брифинге заявил победитель конкурса на пост гендиректора "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения" Владимир Курпита. 

По его словам, уровень плановой вакцинации существенно вырос по сравнению с прошлым годом. Курпита отметил, что согласно календарю прививок, вакциной КПК были вакцинированы 93,4% детей 1 года по всей Украине и 90,7% детей 6 лет.

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В Минздраве отмечают, что вакцины в регионах используются значительно быстрее, чем было запланировано. В связи с этим ведомство проводит перераспределение вакцин между областями. 

Курпита сообщил, что было принято решение передать в Закарпатскую область до 10 тыс. вакцин. 

"Сейчас проходит служебное расследование в Минздраве о ситуации с недостачей вакцин в отдельных областях. О чем мы сообщим дополнительно", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3046087
 
 
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доктор смерть четко выполняет указаия по уменьшению населения
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уже близится плановая эпидемия дифтерии
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он не только решил, но и воплощает задуманное..
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Тут уже прокуратуре следствие пора вести, а не Минсмерти!
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Недавно одна дамочка из правительства хотела ввести ответственность за отказ от вакцинации. А за свою халатность она ответить не хочет? Ну так, чтоб показать свою порядочность. Минздрав проводит служебное расследование в связи с нехваткой вакцин от кори в ряде областей - Цензор.НЕТ 9196
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Пусть для начала введут ответственность за вакцинацию, а то мы уколим а там как бог даст.
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я так понимаю, что отсутствие вакцин от бешенства минздрав абсолютно не волнует..?
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Так у нас уже куча отказников от прививок.Они говорят: переболеем разок бешенством и такой иммунитетище будет - как у дидов, когда рожали по 10-15 детей и доживало до совершеннолетия 2-3. А то фарммафия вколет вакцины и рождаемость у нас упадет.
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Бешенство, в отличии от кори, является заболеванием со 100% летальностью..Не надо заниматься подменой понятий..
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Тогда встречное предложение - отказывайтесь от двойных стандартов.
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о каких двойных стандартах речь..? в стране нет вакцины от заболевания со 100% летальностью и всем пох..корь тяжёлая зараза, но с очень не высокой смертностью..вы считаете, что после всех скандалов с качеством вакцин и смертей от вакцинации народ должен ломануться вакцинироваться от кори..риск от побочных эффектов вакцинации должен быть оправдан..в ситуации с бешенством он оправдан.. в ситуации с корью нет..
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Всё через жопу ! Простые прививки - и те через жопу ! Когда мы начнём жить не через жопу ?
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***
место клизмы изменить нельзя...
тут медицина бессильна!
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В Харькове есть институт (принадлежит Украине) , занимающийся разработкой и производством вакцин для рф (!) . Много лет назад был сдан в аренду россии . Аренду никто не отменил до сих пор . И это при огромном дефиците вакцин , а самое главное - идет война со страной , которая арендует украинский институт ! Невероятно , информацию найти очень трудно по этому поводу. Ну а Порошенко и Гройсман об этом знают наверняка...
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Всё очень просто - всех чинуш-пэдэрастофф с управлинь охороны "здоровья" госпитализировать в тубдиспансеры...потом,конечно всех повесить на центральных площадях.
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Мені наш МОЗ нагадує одного персонажа Людвіга Аристарховича, який накладав купи лайна в ліфті, а потім щиро так дивувався: "Ай-ай-ай, а хто ж це зробив???"
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***старый анекдот с бородой
переполненный троллейбус.
на задней площадке компания молодых девушек и алкаш, который еле-еле стоит на ногах
алкаш стоя-стоя и как ..пуканет..
девушки в рассыпную.
алкаш
- спокойно девочки! валите все на меня - я все равно пьяный!!!
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Мафія в мінздраві завжди була і є до сих пір РИГОАНАЛЬНА. Богатирьова, бахтеева і іже з ними. Тому, на мій погляд і йде такий супротив реформам в медицині. Там і на лікуванні і на ліках - "бєшєнниє бабкі". Можливо я помиляюсь, та все ж здаеться, що що помиї на голову в.о. миністра, ллють саме ригонуті коррупціонери. Втрачати баблоси їм не дуже хочеться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинздрав проводит служебное расследование в связи с нехваткой вакцин от кори в ряде областей
 
 
 
 
 
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