 Минздрав проводит служебное расследование в связи с нехваткой вакцин от кори в ряде областей

Министерство здравоохранения Украины проводит служебное расследование в связи с нехваткой вакцин от кори в ряде областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом на брифинге заявил победитель конкурса на пост гендиректора "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения" Владимир Курпита.

По его словам, уровень плановой вакцинации существенно вырос по сравнению с прошлым годом. Курпита отметил, что согласно календарю прививок, вакциной КПК были вакцинированы 93,4% детей 1 года по всей Украине и 90,7% детей 6 лет.

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В Минздраве отмечают, что вакцины в регионах используются значительно быстрее, чем было запланировано. В связи с этим ведомство проводит перераспределение вакцин между областями.

Курпита сообщил, что было принято решение передать в Закарпатскую область до 10 тыс. вакцин.

"Сейчас проходит служебное расследование в Минздраве о ситуации с недостачей вакцин в отдельных областях. О чем мы сообщим дополнительно", - сказал он.