 Россия шантажом требует убрать саму возможность введения санкций, - вице-президент ПАСЕ Арьев

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев, которого недавно избрали вице-президентом Ассамблеи.
"Это объективно. Потому что в нынешней ситуации, когда Россия шантажирует ЕС отказом платить взносы, предусмотренные на финансирование работы ПАСЕ, популярным трендом стало не заставить Россию выполнять свои обязательства, но прогнуться под их требования. Россия добивается, чтобы под нее изменили регламент. Вы понимаете, что желающих наказать грубого нарушителя – всегда много. Так вот, предлагается убрать из регламента саму возможность введения санкций в отношении какой-либо делегации", - рассказал Арьев.
По его словам, в течение следующих полутора лет те, кто готовы поддаваться на шантаж России, будут вести свою работу. Как, например, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, который "фактически поддерживает откровенно шантажистское поведение России".
Он отметил, что существует целый ряд стран, поддерживающих Россию в ее шантаже.
"Из больших это - Италия, Франция, частично Германия, Сербия. А также Азербайджан, Армения. Заинтересована в таких изменениях в регламенте может быть и Турция – просто потому, что хочет убить мониторинговую процедуру как таковую", - сообщил вице-президент ПАСЕ.
"И сейчас начинается самое интересное. Поскольку отмена самой возможности введения санкций фактически убивает мониторинговую процедуру. И все страны, которые, так или иначе, страдают от критики мониторинга и опасаются попасть под эти санкции, - они, в первую очередь, в отмене мониторинга и заинтересованы. После чего любое нарушение будет оставаться безнаказанным. Таким образом, Парламентская Ассамблея рискует как бы отрезать себе руку, а то и две. Это если не проводить более жесткие аналогии", - сказал он.
Полный текст интервью с Владимиром Арьевым читайте ЗДЕСЬ.
В ХМАО после казачьего банкета расчленили ветерана чеченской кампании. Следователи Ханты-Мансийского автономного округа выясняют обстоятельства зверского убийства, совершенного в одном из культурных центров после торжественного застолья по случаю казачьей присяги.
Жестокое убийство совершено в культурном центре, бывшем здании Центра искусств для одаренных детей, расположенном напротив здания правительства ХМАО. А жертвой преступника стал офицер Александр Лавров, являющийся ветераном боевых действий в Чечне.
"Торжественная церемония принятия присяги казаками Сибирского казачьего войска состоялась в Ханты-Мансийские 16 декабря в храме Покрова Пресвятой Богородицы. По этому случаю и был банкет. Все приглашенные выпивали. Между убитым и подозреваемым произошел бытовой конфликт, который привел к трагическим последствиям", - рассказал собеседник.
Центр искусств для одаренных детей Севера был создан в 1997 году правительством губернатора Александра Филипенко как учебное заведение для развития талантов у молодого поколения жителей Югры.
Доброе утро
Собственно, все эти гуманитарные институты давно себя изжили и не производят ничего, кроме пустой болтовни.
Сила, деньги и оружие решают все, а не слюни, резолюции и добрые намерения.
А таки хотелось бы услышать эти аналогии.
для конторских фильтровать? никода тута со времён подобных работ в рашке, так
сложно не было каммент без выкрутасов добавить (((
В Петербурге полицейские нашли более 20 самодельных взрывных устройств и крокодила в подвале дома учредителя военно-патриотической организации.
«В ходе обыска обнаружено более 20 самодельных взрывных устройств, артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров, минометная мина калибра 82 миллиметра, около сотни патронов калибра 7,62 миллиметра, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки. В подвале дома был обнаружен крокодил»
Взрослый нильский крокодил вынырнул из подвальной жижи и «клацнул челюстями при виде человека», пишет «Фонтанка.ру» Перед побегом человек достал смартфон и сделал фото на память.
Нильский крокодил - самый большой из трех видов рептилий, обитающих в Африке, и второй по величине в мире. Известен как крокодил-людоед. Длина взрослой особи в среднем составляет от трех до четырех метров, вес - 300 килограммов.
Ленинградский зоопарк отказался забрать рептилию. Как объяснил его представитель, у крокодила нет документов, а у зоопарка нет свободного места.