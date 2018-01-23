 Россия шантажом требует убрать саму возможность введения санкций, - вице-президент ПАСЕ Арьев

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев, которого недавно избрали вице-президентом Ассамблеи.

"Это объективно. Потому что в нынешней ситуации, когда Россия шантажирует ЕС отказом платить взносы, предусмотренные на финансирование работы ПАСЕ, популярным трендом стало не заставить Россию выполнять свои обязательства, но прогнуться под их требования. Россия добивается, чтобы под нее изменили регламент. Вы понимаете, что желающих наказать грубого нарушителя – всегда много. Так вот, предлагается убрать из регламента саму возможность введения санкций в отношении какой-либо делегации", - рассказал Арьев.

По его словам, в течение следующих полутора лет те, кто готовы поддаваться на шантаж России, будут вести свою работу. Как, например, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, который "фактически поддерживает откровенно шантажистское поведение России".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Если РФ вернется в ПАСЕ, европейские политики должны разделить ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях, - Ирина Геращенко

Он отметил, что существует целый ряд стран, поддерживающих Россию в ее шантаже.

"Из больших это - Италия, Франция, частично Германия, Сербия. А также Азербайджан, Армения. Заинтересована в таких изменениях в регламенте может быть и Турция – просто потому, что хочет убить мониторинговую процедуру как таковую", - сообщил вице-президент ПАСЕ.

"И сейчас начинается самое интересное. Поскольку отмена самой возможности введения санкций фактически убивает мониторинговую процедуру. И все страны, которые, так или иначе, страдают от критики мониторинга и опасаются попасть под эти санкции, - они, в первую очередь, в отмене мониторинга и заинтересованы. После чего любое нарушение будет оставаться безнаказанным. Таким образом, Парламентская Ассамблея рискует как бы отрезать себе руку, а то и две. Это если не проводить более жесткие аналогии", - сказал он.

Полный текст интервью с Владимиром Арьевым читайте ЗДЕСЬ.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Россияне будут все сильнее и сильнее давить на ПАСЕ, - Кулеба. ВИДЕО