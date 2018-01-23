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 Из-за непогоды и карантина в Донецкой области не работают более 50 школ, – ОГА

28 школ не работают из-за погоды, еще столько же – из-за карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

"По оперативной информации, из-за сложных погодных условий 23 января 2018 в Донецкой области не работают 28 учреждений общего среднего образования (Славянск, Константиновский и Славянский районы, Иллинивська и Черкасская общины). Также приостановлен образовательный процесс в 28 учреждениях общего среднего образования из-за карантина (Константиновка, Великоновоселковский, Волновахский, Никольский районы)", – говорится в сообщении.

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Накануне сообщалось, что во многих школах Донецкой области из-за превышения эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ на неделю ввели карантин. В то же время сообщается, что в школах, где уровень заболеваемости не высокий, на карантин могут закрывать отдельные классы. 

Источник: https://censor.net.ua/n3046083
 
 
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