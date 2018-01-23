 Для охраны горных участков украинско-румынской границы привлечены бойцы Нацгвардии, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Для усиления охраны государственной границы и противодействия незаконным действиям правонарушителей в подразделения Черновицкого пограничного отряда прибыло несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии. С сегодняшнего дня на горных участках украинско-румынской границы вместе с пограничниками службу будут нести военнослужащие Нацгвардии", - говорится в сообщении.

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Военнослужащие Национальной гвардии впервые приобщаются к охране государственной границы в пределах ответственности Черновицкого пограничного отряда. Это позволит значительно усилить и уплотнить охрану данного направления границы.