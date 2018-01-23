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 Политика Украины
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 Для охраны горных участков украинско-румынской границы привлечены бойцы Нацгвардии, - Госпогранслужба

Для усиления охраны границы с Румынией привлечены бойцы Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Для усиления охраны государственной границы и противодействия незаконным действиям правонарушителей в подразделения Черновицкого пограничного отряда прибыло несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии. С сегодняшнего дня на горных участках украинско-румынской границы вместе с пограничниками службу будут нести военнослужащие Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В горах на границе с Польшей задержали четверых нелегалов из Турции, - Госпогранслужба

Военнослужащие Национальной гвардии впервые приобщаются к охране государственной границы в пределах ответственности Черновицкого пограничного отряда. Это позволит значительно усилить и уплотнить охрану данного направления границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3046076
 
 
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В Одессе полиция со стрельбой задержала банду «барсеточников» из Грузии
Для охраны горных участков украинско-румынской границы привлечены бойцы Нацгвардии, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8912

Во вторник, 23 января, на пересечении улиц Академика Королева и Архитекторской сотрудники патрульной полиции в результате погони задержали автомобиль «Volkswagen Passat», в котором находились четверо выходцев с Кавказа.
Об этом сообщает «7 канал».
Их подозревают в совершении разбойного нападения. Как говорят очевидцы, погоня началась еще с улицы Левитана. Там произошло нарушение, после чего патрульные бросились за автомобилем.
Уже на перекрестке Королева и Архитекторской копы заблокировали машину. По словам свидетелей, находящиеся в ней мужчины намеревались убежать. А один их них, по непроверенной информации, попытался оказать сопротивление задержанию. В это время прозвучало несколько выстрелов. Предварительно, стреляли полицейские.
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Аваковские взяли порт в Одессе теперь границу . Заживем теперь .
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неа...не заживете Для охраны горных участков украинско-румынской границы привлечены бойцы Нацгвардии, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6138.завистливость,и как следствие этого зрада не позволят
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Хех, місцевим ще й з цими прийдеться ділитись.)))
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между прочим, гуцульские снайперы пробивают ящик контрабандных сигарет с расстояния до 50 метров.
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А не думали нацгвардию на границе с винторогими поставить . Или не кошерно ?
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Кооператив "Азохнвей" возьмёт в аренду один метр гос. границы. (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля охраны горных участков украинско-румынской границы привлечены бойцы Нацгвардии, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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