 Для охраны горных участков украинско-румынской границы привлечены бойцы Нацгвардии, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Для усиления охраны государственной границы и противодействия незаконным действиям правонарушителей в подразделения Черновицкого пограничного отряда прибыло несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии. С сегодняшнего дня на горных участках украинско-румынской границы вместе с пограничниками службу будут нести военнослужащие Нацгвардии", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Национальной гвардии впервые приобщаются к охране государственной границы в пределах ответственности Черновицкого пограничного отряда. Это позволит значительно усилить и уплотнить охрану данного направления границы.
Во вторник, 23 января, на пересечении улиц Академика Королева и Архитекторской сотрудники патрульной полиции в результате погони задержали автомобиль «Volkswagen Passat», в котором находились четверо выходцев с Кавказа.
Об этом сообщает «7 канал».
Их подозревают в совершении разбойного нападения. Как говорят очевидцы, погоня началась еще с улицы Левитана. Там произошло нарушение, после чего патрульные бросились за автомобилем.
Уже на перекрестке Королева и Архитекторской копы заблокировали машину. По словам свидетелей, находящиеся в ней мужчины намеревались убежать. А один их них, по непроверенной информации, попытался оказать сопротивление задержанию. В это время прозвучало несколько выстрелов. Предварительно, стреляли полицейские.