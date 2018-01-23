EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество, За рубежом
  1219  2
Все про:депортация (253) Польша (4038) украинцы (2809) заробитчане (153)

 62 незаконно трудоустроенных украинца выдворят из Польши, - Пограничная служба

Украинские гастарбайтеры занимались физическим трудом в одной из частных компаний на территории Люблина.

Пограничная служба Польши установила факт незаконного трудоустройства 62 граждан Украины в городе Люблин, все они должны покинуть территорию страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Одно из агентств временной занятости нелегально трудоустроило 63 иностранцев, 62 из которых оказались украинцами (еще один иностранец – гражданин Молдовы). Против владельца агентства будет подано исковое заявление в суд, ему грозит штраф до 30 тысяч злотых", - сказано в сообщении.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: По безвизу в Польшу в прошлом году въехали почти 1,27 млн украинцев

Отмечается, что работники из Украины и Молдовы, которых трудоустроило агентство, занимались физическим трудом в одной из фирм на территории Люблина.

В связи с незаконным выполнением работы, пограничная служба выдала административные решения в отношении иностранцев, которое предписывает им покинуть территорию Польши.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: "Более миллиона украинских эмигрантов работают в Польше", - Дещица

Источник: https://censor.net.ua/n3046071
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дешева рыбка ........... недалёкие гастарбайтеры будут изгнанны из Польши с запретом вьезда на какой то период.
 показать весь комментарий
 
а говорят Молдова бедная страна, всего 1 гастарбайтер из 63
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество62 незаконно трудоустроенных украинца выдворят из Польши, - Пограничная служба
 
 
 
 
 
 вверх