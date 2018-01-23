 62 незаконно трудоустроенных украинца выдворят из Польши, - Пограничная служба

Пограничная служба Польши установила факт незаконного трудоустройства 62 граждан Украины в городе Люблин, все они должны покинуть территорию страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Одно из агентств временной занятости нелегально трудоустроило 63 иностранцев, 62 из которых оказались украинцами (еще один иностранец – гражданин Молдовы). Против владельца агентства будет подано исковое заявление в суд, ему грозит штраф до 30 тысяч злотых", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что работники из Украины и Молдовы, которых трудоустроило агентство, занимались физическим трудом в одной из фирм на территории Люблина.

В связи с незаконным выполнением работы, пограничная служба выдала административные решения в отношении иностранцев, которое предписывает им покинуть территорию Польши.

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