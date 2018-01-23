 В Украине число заболевших корью людей продолжает расти - более 2000 человек заразилось инфекцией, - Минздрав

Об этом он сообщил на брифинге во вторник, 23 января, в "Украинском кризисном медиа-центре", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

"С корью ситуация остается напряженной в Украине. По состоянию на 22 января корью в Украине заболели 2 тыс. 84 человека. Из них 1 тыс. 375 детей и 709 взрослых. В течение первой недели заболели 626 человек, в течение второй - 659. И за третью неделю зарегистрированы 804 случая заболевания. Всего за этот период госпитализированы 1 тыс. 398 человек. Среди них 750 детей, и лабораторно диагноз подтвержден у 169 человек", - сказал он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Число больных корью в Киеве увеличилось до 121 человек

По словам Курпиты, всего с начала года зарегистрированы три летальных случая, двое среди детей и один среди взрослых.

Напомним, 19 января сообщалось об 1 тыс. 285 заболевших корью с начала 2018 года. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Одесской и Киевской областях. Также сообщалось, что с начала года в Украине от кори умерли 8 человек. В прошлом году были зафиксированы четыре смертельных случая.