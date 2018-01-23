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 В Украине число заболевших корью людей продолжает расти - более 2000 человек заразилось инфекцией, - Минздрав

Об этом сообщил главный директор "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Владимир Курпита.

Об этом он сообщил на брифинге во вторник, 23 января, в "Украинском кризисном медиа-центре", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua

"С корью ситуация остается напряженной в Украине. По состоянию на 22 января корью в Украине заболели 2 тыс. 84 человека. Из них 1 тыс. 375 детей и 709 взрослых. В течение первой недели заболели 626 человек, в течение второй - 659. И за третью неделю зарегистрированы 804 случая заболевания. Всего за этот период госпитализированы 1 тыс. 398 человек. Среди них 750 детей, и лабораторно диагноз подтвержден у 169 человек", - сказал он. 

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По словам Курпиты, всего с начала года зарегистрированы три летальных случая, двое среди детей и один среди взрослых. 

Напомним, 19 января сообщалось об 1 тыс. 285 заболевших корью с начала 2018 года. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Одесской и Киевской областях. Также сообщалось, что с начала года в Украине от кори умерли 8 человек. В прошлом году были зафиксированы четыре смертельных случая.

Источник: https://censor.net.ua/n3046070
 
 
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Вот для чего минздрав оказуецца нужен! И ещё шоб на сигаретах предупреждать
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Так кури побольше и будет тебе счастье! В Украине число заболевших корью людей продолжает расти - более 2000 человек заразилось инфекцией, - Минздрав - Цензор.НЕТ 625
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Большое спасибо родителям, забившим на привики! Ну и особенное Минздраву, за профилактическую и разъяснительную, предупреждающую и экстреннореагирующую работу. Да вообще, за то, что он у нас есть-нет!!!
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на масовість щеплених в срср білший вплив мала примусова система, а не роз'яснювальна робота, за моїм досвідом
так шо, як ту роботу вести - то є велике питання
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Честно? Я даже за примусовість!!! Не желаю, что бы из-за какого-то недопонятливого кретина, болели мои дети!!! И никто не умирал от доисторических болезней!
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А сегодня нет принудиловки?
Хватит на папередников пенять.
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Это эпидемия . Може в ответку козломордым стригучего лишая подкинуть или бородавки на язык ..
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рівень освіти хороший,але дуже багато відвертих дураків...
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Срочно закрыть непривитых в гетто, они угрожают нашим привитым и защищенным деткам!
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НУ ТАК ОБЪЯВЛЯЙТЕ КАРАНТИН !!! ИДИОТЫ ЗАЖРАННЫЕ !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ Украине число заболевших корью людей продолжает расти - более 2000 человек заразилось инфекцией, - Минздрав
 
 
 
 
 
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