 Злоумышленник напал на депутата с муляжом гранаты в Киевской области, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

Согласно данным полиции, происшествие произошло вчера в г. Кагарлык.

"После встречи с избирателями, когда народный избранник выходил из офиса, к нему подбежал неизвестный и ударил по голове. После чего злоумышленник пытался применить взрывное устройство", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в момент нападения рядом проезжали патрульные местного отделения полиции и сотрудники Управления полиции охраны в Киевской области. Правоохранители сразу же догнали злоумышленника, который пытался убежать. Взрывотехники обнаружили у него муляж гранаты.

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В настоящее время продолжается комплекс следственных действий. 33-летний правонарушитель из Белой Церкви помещен в изолятор временного содержания. Устанавливаются мотивы нападения на депутата.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Назначена экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.