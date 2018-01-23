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 Злоумышленник напал на депутата с муляжом гранаты в Киевской области, - Нацполиция

В Кагарлыке Киевской области 22 января мужчина совершил вооруженное нападение на депутата областного совета, злоумышленник задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

Согласно данным полиции, происшествие произошло вчера в г. Кагарлык.

"После встречи с избирателями, когда народный избранник выходил из офиса, к нему подбежал неизвестный и ударил по голове. После чего злоумышленник пытался применить взрывное устройство", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в момент нападения рядом проезжали патрульные местного отделения полиции и сотрудники Управления полиции охраны в Киевской области. Правоохранители сразу же догнали злоумышленника, который пытался убежать. Взрывотехники обнаружили у него муляж гранаты.

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В настоящее время продолжается комплекс следственных действий. 33-летний правонарушитель из Белой Церкви помещен в изолятор временного содержания. Устанавливаются мотивы нападения на депутата.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Назначена экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник напал на депутата с муляжом гранаты в Киевской области, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3046068
 
 
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Неужели нельзя было нормально подготовиться Злоумышленник напал на депутата с муляжом гранаты в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8659
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Скоро с муляжами тортов рошен будут задерживать
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Муляж!!! Продавцу бы по морде надавать...... Так чела подставил! Злоумышленник напал на депутата с муляжом гранаты в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5971
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вот как странно, как депутатику по голове стукнули так сразу полицаи как из под земли на месте мигом оказались. И задержали...
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Коли тадипуты много просят за подпись,таке бувае Злоумышленник напал на депутата с муляжом гранаты в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5025
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То,що неприкосновенность вже не отменяем,куме?
-Авжеж.Як що хотiли стукнути,то стукнули десь тихесенько,щоб нiхто нi чув,та не бачiв Злоумышленник напал на депутата с муляжом гранаты в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9570
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Депутаты и тут себе льготу порешали - то киллеры рукожопые, то гранаты іграшкові.
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Надеюсь что депутат в памперсах был.
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Если муляж с чавуна, то это еще лучше. Треснул по башке и харе.
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Зарплату сами себе депутаты повысили на 100%,теперь снимут ответственность за незаконное обогащение и будет всё у них в шоколаде.
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Без Джавелина,какое может быть нападение.Тем более на депутата.
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НАДО ИХ ПО ТИХОМУ РЕШАТЬ ))) ЧТОБЫ НЕ СИДЕТЬ )))
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ВЫ.....БО.....РЫ ВЫ....БО.....РЫ......... КАНДИДАТЫ..... ППППППДДДРРЫЫЫЫ !!!!!!!!
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Якщо депутат від панамських патріотів , антинародного фронту , окупаційного блоку і радикалів , то людина не зловмисник а патріот. Патріот налякав мздоїмця . Якось так.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗлоумышленник напал на депутата с муляжом гранаты в Киевской области, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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