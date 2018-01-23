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Все про:вооружение (2834) Грузия (3343) Javelin (4)

 Первая партия противотанковых комплексов Javelin прибыла в Грузию, - министр обороны Изория

Первый этап закупки Грузией американских противотанковых комплексов Javelin успешно завершился. 

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом заявил министр обороны страны Леван Изория после встречи с послом США в Грузии. 

По заявлению Изории, в скором времени начнутся учения, чтобы грузинские военнослужащие овладели навыками, необходимыми для использования этой системы.

Изория принял сегодня посла США в Грузии Яна Келли в Министерстве обороны. Разговор коснулся также проектов, осуществленных вместе со стратегическим партнером в рамках двухстороннего сотрудничества в сфере обороны, задействования программы готовности обороны Грузии, и перспектив будущего сотрудничества.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Во время агрессии чувствуем надежное плечо Грузии", - Парубий провел встречу с главой грузинского парламента Кобахидзе. ФОТО

На встрече присутствовали первый заместитель министра обороны Лела Чиковани, атташе обороны США, полковник Джефри Хартман, представитель посольства США Джеймс Морис, и руководитель офиса сотрудничества в сфере обороны (ODC), вице-полковник Джон Мейерс. 

Известно, что решение о поставке в Грузию противотанковых комплексов Javelin, а также другого военного оборудования общей стоимостью около 75 миллионов долларов было окончательно принято 21 ноября 2017 года.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Академия Сухопутных войск ВСУ готова к началу подготовки операторов "Javelin", ожидаем соответствующего указания, - Миронович

Источник: https://censor.net.ua/n3046066
 
 
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Странно.
Миши нет, а джавелины есть.
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и офшоров тоже нет...
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Джевеліни є тому, шо міхуїла немає.Подарував би путіну з 20% території.
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Ну раз мокши жалобно воют из-за этого
- то мы можем порадоваться за грузинскую армию...
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Освобождать их оккупированные территории.
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Не просто так дають, аби було...
Щось там розрахували.)))
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дают для защиты, а чего там защищать
только если Аджария, но её шоколадом залили
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А ты думаешь ...что Абхазия и Южная Осетия будут вечно под управлением паРаши..??
Ни что не вечно под Луной...и и эти территории Грузия будет освобождать...рано или поздно....
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Как только услышишь большой взрыв пуканов у винторогих скотов в паРаше...так знай украинские Джавелены уже в Украине....
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Всё что нужно знать про проруцкую Грузию, о которой кукарекал безумный клоун-популист Михо. Первая партия противотанковых комплексов Javelin прибыла в Грузию, - министр обороны Изория - Цензор.НЕТ 9411
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зачем они там нужны? мы воюем а их вооружают...жесть
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так там же прорасийское правтельство! реванш прорасийских сил! Америкосы им дают Джавелины?!! а саакашвали даже трусов для антимайдана не дали?!
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А потім грузини нам передадуть, так ?
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Аль Капучіно - Грузия тоже торгует с рашкой, но у них нету рузьке Иванов в правительстве, парламенте и генеральном штабе... Есть вероятность, что Джевелины не продадут ГРУ раши...
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Думаете, слухи о пророссийском Иванишвили сильно преувеличены?
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Московиты, примите в связи с этим мои поздравления.
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Нахер эти грузины ,партию мандарин и былоб достаточно!))...Когда нам поставлять начнут?...(
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ДАЖЕ НЕ НАПИСАЛИ СКОЛЬКО !!! НАВЕРНО ШТУК АЖ 100 )))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПервая партия противотанковых комплексов Javelin прибыла в Грузию, - министр обороны Изория
 
 
 
 
 
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