Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", об этом заявил министр обороны страны Леван Изория после встречи с послом США в Грузии.

По заявлению Изории, в скором времени начнутся учения, чтобы грузинские военнослужащие овладели навыками, необходимыми для использования этой системы.



Изория принял сегодня посла США в Грузии Яна Келли в Министерстве обороны. Разговор коснулся также проектов, осуществленных вместе со стратегическим партнером в рамках двухстороннего сотрудничества в сфере обороны, задействования программы готовности обороны Грузии, и перспектив будущего сотрудничества.

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На встрече присутствовали первый заместитель министра обороны Лела Чиковани, атташе обороны США, полковник Джефри Хартман, представитель посольства США Джеймс Морис, и руководитель офиса сотрудничества в сфере обороны (ODC), вице-полковник Джон Мейерс.

Известно, что решение о поставке в Грузию противотанковых комплексов Javelin, а также другого военного оборудования общей стоимостью около 75 миллионов долларов было окончательно принято 21 ноября 2017 года.

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