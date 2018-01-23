 Фильм о погибшем на Донбассе оперном певце Василии Слипаке "Миф" 8 февраля выходит во всеукраинский прокат, - Госкино

Об этом Укринформу сообщили в Госкино, при поддержке которого была создана эта документальная лента, передает Цензор.НЕТ.

Новый фильм Леонида Кантера и Ивана Ясния "Миф" рассказывает историю жизни оперного певца с мировым именем Василия Слипака.

Он родился во Львове, благодаря уникальному голосу выигрывал конкурс за конкурсом и, в конечном итоге, переехал во Францию, где прожил 19 лет. Там Слипак имел всё, что привыкли называть "счастьем": имя, успешную карьеру на мировых оперных сценах, верных друзей и любовь.

Он активно поддерживал Революцию достоинства, координировал во Франции общественные акции в поддержку Украины, со временем присоединился к волонтерскому движению.

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А когда на Востоке Украины начались боевые действия, Слипак решил покинуть сцену и карьеру в Европе и стать в ряды добровольцев. При выполнении боевого задания Василий Миф Слипак погиб от пули снайпера.

Авторы сочетают в фильме два жанра: кино и концерт. Использованы архивные видеозаписи, которые показывают героя в повседневности и на сцене. В фильме также переплетаются две сюжетных линии, которые похожи настолько, что забываешь, где выдумка, а где реальность. Одна - это рассказ Джанни Родари "Джельсомино в стране лгунов" о мальчике, который имел уникальный голос и боролся им с негодяями; а вторая - история о Василии, который положил свой голос и жизнь в борьбе за свою страну, поскольку не мог молчать.

Анимацию к фильму создал украинский карикатурист Юрий Журавель.

Режиссерский дуэт Кантера и Ясния снял два фильма: короткий метр "Война за свой счет" и полнометражную ленту "Добровольцы Божьего взвода" о защитниках Донецкого аэропорта, который режиссеры показали в 23-х странах на всех континентах.

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Музыку для фильма "Миф" создали и предоставили одни из лучших композиторов современности. Среди них Евгений Гальперин, который сотрудничал с Люком Бессоном и Барри Сонненфельдом и был близким другом Василия Слипака; Роман Григорив и Илья Разумейко, которые представляют современную украинскую оперу в мире вместе с формацией NOVAOPERA, и Эдуард Приступа, известный на украинской сцене как Диля.

26 января начинается премьерный тур авторов фильма "Миф" по городам Украины.

На премьерах в 19-ти украинских кинотеатрах будут присутствовать режиссеры фильма Кантер и Ясний, а также герои фильма: брат Василия Слипака - Орест Слипак, доброволец Галина Жемчужинка Клемпоуз и другие создатели и герои фильма.

Госкино также предоставляет расписание премьерных показов и встреч авторов фильма "Миф" со зрителями:

26 января 19:00 - Чернигов, Multiplex

27 января 12:00 - Сумы, Планета Кино

27 января 19:00 - Харьков, Планета Кино

27 января 19:00 - Черкассы, Multiplex

28 января 19:00 - Днипро, Multiplex

28 января 19:00 - Полтава, Multiplex

29 января, 19:00 - Запорожье, к/т Довженко

29 января 19:00 - Кривой Рог, Multiplex

30 января 19:00 - Мариуполь, Multiplex

30 января 19:00 - Николаев, Multiplex

31 января 19:00 - Винница, к/т "Родина"

31 января 19:00 - Херсон, Multiplex

1 февраля 19:00 - Одесса, Планета Кино Таирова

1 февраля 19:00 - Тернополь, Дворец Кино

2 февраля 19:00 - Ивано-Франковск, к/т "Люмьер"

2 февраля 19:00 - Ривне, кинодворец "Украина"

3 февраля 19:00 - Львов, Планета Кино в ТРЦ "ФОРУМ Львов"

4 февраля 19:00 - Житомир, Multiplex

8 февраля 19:00 - Киев, к/т "Украина"

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Напомним, солист Парижской оперы, доброволец с позывным Миф Василий Слипак погиб на фронте 29 июня 2016 года. Вместе с боевыми побратимами он отражал атаку террористов на поселок Луганское. В него попала пуля снайпера. Уже на следующий день с Василием попрощались в Днепре. После этого тело певца доставили во Львов, где похоронили на Лычаковском кладбище. Проститься с героем пришли тысячи людей. 30 июня 2016 года Слипак был награжден орденом "За мужество" I степени (посмертно), а в феврале 2017-го Президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины.