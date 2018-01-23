 "Попрошу всех глав участвовать. Вы же православные люди?", - мэр российского Ярославля отдает распоряжение чиновникам купаться в проруби на Крещение. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это на одном из заседаний перед праздником.
"Значит, прошу в данном мероприятии всех глав участвовать. Я имею в виду в купелях. Вы покажете пример всем так же, как и замы. Значит.. Вы же православные люди? Поэтому пример должны показывать. В связи с этим прошу обеспечить, и заодно попробовать", - сказал Слепцов.
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Владимир Владимирович по привычке шёл прямо по воде…
Ибо апостолы сказали: "Чур!"
теперь скажут "ху!" ))
- А почему вы лезете в ледяную прорубь?
- Что бы доказать,что мы верим в бога.
- Странно. У нас бог такого не просит. Это к вам из-за того что вы русские у бога такое недоверие?
Так кого у вас по разнарядке чиновников отправляют в прорубь?
Приличное воспаление легких еще никаким главам территориальных администраций на рассии не мешало.
А вот мозгам такое счастье не грозит. Нет их.
простите за богохульство!
вот ни разу не видел очередь из священнослужителей,
желающих окунуться в ледяную прорубь…