 "Попрошу всех глав участвовать. Вы же православные люди?", - мэр российского Ярославля отдает распоряжение чиновникам купаться в проруби на Крещение. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это на одном из заседаний перед праздником.

"Значит, прошу в данном мероприятии всех глав участвовать. Я имею в виду в купелях. Вы покажете пример всем так же, как и замы. Значит.. Вы же православные люди? Поэтому пример должны показывать. В связи с этим прошу обеспечить, и заодно попробовать", - сказал Слепцов.

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