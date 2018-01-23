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 Общество, За рубежом
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Все про:Крещение (94) Россия (67766) чиновник (1194)

 "Попрошу всех глав участвовать. Вы же православные люди?", - мэр российского Ярославля отдает распоряжение чиновникам купаться в проруби на Крещение. ВИДЕО

Мэр российского Ярославля Владимир Слепцов приказал главам территориальных администраций региона и их заместителям лично купаться на Крещение в проруби.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это на одном из заседаний перед праздником.

"Значит, прошу в данном мероприятии всех глав участвовать. Я имею в виду в купелях. Вы покажете пример всем так же, как и замы. Значит.. Вы же православные люди? Поэтому пример должны показывать. В связи с этим прошу обеспечить, и заодно попробовать", - сказал Слепцов.

...

Смотрите также: "Путин в женском образе - это красиво. У него где-то глубоко женственность как возможность", - кремлевский политолог Марков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3046063
 
 
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Купание Путина в проруби пришлось переснимать несколько раз.
Владимир Владимирович по привычке шёл прямо по воде…
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а из воды навстречу, чешуёй как жар горя, совсем случайно так, его вечные 12 рыбаков апостолов. ))
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Скорее " 12 апесдалов",
Ибо апостолы сказали: "Чур!"
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и после этих их слов, откинулся чуркин. пусть
теперь скажут "ху!" ))
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у них другое понятие о времени, чем у нас, а может чё более суровое с ним удумали )).
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Вот тоже нашли блин спасителя, ходить по воде, внесите исправления, по привычке болтался в проруби.
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по українські - " як хуйло в ополонці" )
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Разговор с французом.
- А почему вы лезете в ледяную прорубь?
- Что бы доказать,что мы верим в бога.
- Странно. У нас бог такого не просит. Это к вам из-за того что вы русские у бога такое недоверие?
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А у нас не так ? Кто шагает дружно вряд ? Поросячий наш отряд !
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А разве мы куда-то спешим? Раз Олег здесь, значит не сильно занят?
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Вы правы , я не сильно занят .. Но ! С теми кто славил Януковича а теперь Петра , не расположен общаться .
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Правильно делаете, одобряю. Меня во времена Янека на форуме не было, поэтому могу судить только о тех, чьи комменты видела здесь последние 4 года. Вас как-то не очень запомнила.
Так кого у вас по разнарядке чиновников отправляют в прорубь?
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А почему ты, свыня, всех к своему загону причисляешь?
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Во первых я с тобой дерьмо унитазное , на ты не переходил . Во вторых палитесь суки козломордые . Незаметно для себя , но очень заметно для Украинцев . .
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... И большинством голосов выбрали добровольцев.
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Супер! Млять! Просто князь Владимир Слепцославич всея Ярославля!!! Ну просто орки, что с них возьмёшь!
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Эпидемия е2анутости накрыла целое государство.
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каждый раз, когда русский говорит о православии, вспоминаю слова Достоевского: русские вынесли из православия только одно - перекреститься, прежде, чем зарубить вас топором...
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Еще шесть лет назад москвичу, который ехал первый раз на родину жены (к нам в городок, в Закарпатье) его отец напутствовал: "будь осторожен, западенцы одной рукой крестятся, а другой топором рубят нас, русских".
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Очень креативный способ сокращения раздутых штатов...
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)))) та да. власти там, не лёдчики курсанты, по своему отжигают )))
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Верное решение.
Приличное воспаление легких еще никаким главам территориальных администраций на рассии не мешало.
А вот мозгам такое счастье не грозит. Нет их.
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Так Кличко сделал тоже самое. Главы районов Киева и их замы за ним гуськом в прорубь...
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Не в "купелях" а в "дупелях"...Нехай "покажут,обеспечат и заодно попробуют"...
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Нам из принципа эту кацапскую мудливость прорубную надобно прекратить! Это ж получается что и у нас такие же ебанутые на московском православии стада! А замість того щоб під дудку кацапського МП купатись разом з ними, кацапів разом з їх гундяєвськими попами потрібно під лід... Може хоч так охрестяться, а як не охрестяься, то у нас соми товщі будуть...
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молодец кацап.зачем их уничтожать когда они себя сами прекрасно утилизируют? "Проситиму всіх голів взяти участь. Ви ж православні люди?", - мер російського Ярославля дає розпорядження чиновникам купатися в ополонці на Водохреще - Цензор.НЕТ 4724
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православные-то православные, но точно не христиане, христиане для других не делают того, чего не желают себе, секта вы какая-то, точно
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В марте от подобных чиновников будет приказ голосовать за путлера.И легко нарисуют "за" столько, сколько надо.Страна зомбированных.
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***
простите за богохульство!
вот ни разу не видел очередь из священнослужителей,
желающих окунуться в ледяную прорубь…
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савєцкий саюз, не прийшов на мєропріятіє-прогул, або нахрєн з роботи, проходили вже таке
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мер засланный украинский шпийон и совершил диверсию путём отмораживания яиц дабы не разводилась русня
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"Я говорил ему, у меня насморк. А он пасть, пасть..."(с)
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Блин, только хотел написать! "Проситиму всіх голів взяти участь. Ви ж православні люди?", - мер російського Ярославля дає розпорядження чиновникам купатися в ополонці на Водохреще - Цензор.НЕТ 8316 Ну ты шустрый!
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Пример показал сцарь всея руси в теплом павильоне на мосфильме, не надо превосходить непревзойденное.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Попрошу всех глав участвовать. Вы же православные люди?", - мэр российского Ярославля отдает распоряжение чиновникам купаться в проруби на Крещение. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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