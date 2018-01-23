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 Взрыв гранаты в Бердянске: один полицейский остается в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом, - Варченко

В Бердянске Запорожской области один полицейский находится в тяжелом состоянии, другой - в крайне тяжелом в результате взрыва гранаты, которую в них бросил злоумышленник при задержании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Он подчеркнул, что злоумышленником, который погиб на месте, был квартирный вор.

"Лицо, которое подозревалось в том, что оно совершило несколько преступлений. Дело рассматривается по статьям "умышленное убийство" и "угроза жизни и здоровью полицейских", - рассказал Варченко.

По его словам, трое полицейских сейчас находятся в больнице.

"По состоянию на поздний вечер вчерашнего дня всем сделали операции. Один из них уже готов идти на работу, один - в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом состоянии. Последний перенес две операции и мы ждем хороших новостей, чтобы эти полицейские выздоровели", - подчеркнул Варченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3046054
 
 
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Зараз Аваков та Луценко будуть розказувати що рівень злочинності падає, так нагло не брехав навіть Захарченко з Пшонкой, хоча всі вони два чоботи-пара, недалеко один від одного втекли.
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Честно говоря жалко парней, хоть и зол на «мусарню».
А ещё больше жалею, что начальство их и прокурорское все не там ходит: та в авто, то в кабинете. Нет бы под гранату. Хоть одну.
Правда в оперов бердянских сегодня праздник: это ж сколько «висяков теперь повестя на покойного вора». Они его наверное и за свои деньги похоронят. В знак глубокого уважения.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв гранаты в Бердянске: один полицейский остается в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом, - Варченко
 
 
 
 
 
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