 Взрыв гранаты в Бердянске: один полицейский остается в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом, - Варченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Он подчеркнул, что злоумышленником, который погиб на месте, был квартирный вор.
"Лицо, которое подозревалось в том, что оно совершило несколько преступлений. Дело рассматривается по статьям "умышленное убийство" и "угроза жизни и здоровью полицейских", - рассказал Варченко.
По его словам, трое полицейских сейчас находятся в больнице.
"По состоянию на поздний вечер вчерашнего дня всем сделали операции. Один из них уже готов идти на работу, один - в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом состоянии. Последний перенес две операции и мы ждем хороших новостей, чтобы эти полицейские выздоровели", - подчеркнул Варченко.
А ещё больше жалею, что начальство их и прокурорское все не там ходит: та в авто, то в кабинете. Нет бы под гранату. Хоть одну.
Правда в оперов бердянских сегодня праздник: это ж сколько «висяков теперь повестя на покойного вора». Они его наверное и за свои деньги похоронят. В знак глубокого уважения.