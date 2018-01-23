 Одессит больше суток избивал таксиста в собственной квартире из "мести" за якобы невыполненный заказ, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Как сообщили в полиции, по словам 33-летнего потерпевшего, своего обидчика он случайно встретил на улице Армейской, куда привез пассажиров. Одессит, который ранее уже пользовался его услугами, стоял во дворе дома со своим товарищем. Увидев знакомого таксиста, правонарушитель предложил тому поработать их "трезвым водителем" и пообещал заплатить по 100 гривен в час. Пострадавший согласился.

По предложению подозреваемого все трое мужчин поднялись в его квартиру. После распития спиртного владелец дома и его приятель захотели покататься по городу. Для этого они решили воспользоваться автомобилем хозяина, за руль которого сел водитель такси. Во время "автомобильной прогулки" владелец автомобиля неожиданно вспомнил прежнюю "обиду" и стал проявлять по отношению к водителю агрессию. Причиной такого поведения стало то, что когда таксист якобы не выполнил заказ мужчины.

Приказав остановить автомобиль, злоумышленник начал нецензурно ругаться и бить потерпевшего. Однако этого ему показалось мало. Вернувшись к своему дому, одессит потребовал, чтобы таксист зашел в его квартиру. А когда тот отказался, - затянул силой. Более суток правонарушитель незаконно удерживал мужчину, избивая и издеваясь над ним. В результате противоправных действий потерпевшему были нанесены телесные повреждения в виде ушибов и переломов четырех ребер.

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"Насладившись "местью", подозреваемый отпустил пострадавшего. А тот сразу же обратился за помощью в полицию", - говорится в сообщении.



Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области

Отмечается также, что в настоящее время по данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины.

Мужчина, который подозревается в незаконном лишении свободы человека, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.