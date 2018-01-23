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 Одессит больше суток избивал таксиста в собственной квартире из "мести" за якобы невыполненный заказ, - Нацполиция. ФОТО

Более суток злоумышленник в своей квартире издевался над таксистом за то, что когда-то тот якобы не выполнил его заказ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Как сообщили в полиции, по словам 33-летнего потерпевшего, своего обидчика он случайно встретил на улице Армейской, куда привез пассажиров. Одессит, который ранее уже пользовался его услугами, стоял во дворе дома со своим товарищем. Увидев знакомого таксиста, правонарушитель предложил тому поработать их "трезвым водителем" и пообещал заплатить по 100 гривен в час. Пострадавший согласился.

По предложению подозреваемого все трое мужчин поднялись в его квартиру. После распития спиртного владелец дома и его приятель захотели покататься по городу. Для этого они решили воспользоваться автомобилем хозяина, за руль которого сел водитель такси. Во время "автомобильной прогулки" владелец автомобиля неожиданно вспомнил прежнюю "обиду" и стал проявлять по отношению к водителю агрессию. Причиной такого поведения стало то, что когда таксист якобы не выполнил заказ мужчины.

Одессит больше суток избивал таксиста в собственной квартире из мести за якобы невыполненный заказ, - Нацполиция 01

Приказав остановить автомобиль, злоумышленник начал нецензурно ругаться и бить потерпевшего. Однако этого ему показалось мало. Вернувшись к своему дому, одессит потребовал, чтобы таксист зашел в его квартиру. А когда тот отказался, - затянул силой. Более суток правонарушитель незаконно удерживал мужчину, избивая и издеваясь над ним. В результате противоправных действий потерпевшему были нанесены телесные повреждения в виде ушибов и переломов четырех ребер.

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"Насладившись "местью", подозреваемый отпустил пострадавшего. А тот сразу же обратился за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

Одессит больше суток избивал таксиста в собственной квартире из мести за якобы невыполненный заказ, - Нацполиция 02
Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области

Отмечается также, что в настоящее время по данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины.

Мужчина, который подозревается в незаконном лишении свободы человека, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3046052
 
 
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а такси где сутки находилось или это просто бомбила?
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что-то одесситы в последнее время озверели...
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Irina Shidlovskaya ты не переживай,как показывает жизнь когда надо мы жжем там где надо и то что надо... Одесит понад добу бив таксиста у своїй квартирі з "помсти" за нібито невиконане замовлення, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9830
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Алкоголь может конечно, "растормозить", побудить к действию, но сам по себе вызвать именно такую ситуацию, именно такое развитие событий у нормального человека не сможет... В конце концов это только допинг, ускоритель. В последнее время прямо поток какой то... Впору в пословице "дурак каких мало" менять "мало" на "валом"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдессит больше суток избивал таксиста в собственной квартире из "мести" за якобы невыполненный заказ, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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