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 Киевские новости
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 Вятрович предложил вместо Арки дружбы народов в Киеве построить национальный пантеон. ВИДЕО

На месте Арки дружбы народов в Киеве можно построить сакральный объект - национальный пантеон.

Об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

 "Несмотря на то, что этот символ формально не подпадает под действие закона о декоммунизации, но то что он символизирует - это далеко не то, что мы сейчас хотели бы воплощать. Какую-то украинско-российскую дружбу. Мы прекрасно понимаем о том, что это выглядит насмешкой над той ситуацией, в которой Украина оказалась сейчас", - отметил Вятрович. По его словам, под действие закона подпадают фигуры, находящиеся под Аркой. "К сожалению, они еще не демонтированы. Но я уверен, что Арка тоже должна быть демонтирована, а место должно быть использовано для важного, сакрального объекта - национального пантеона", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее глава МИД Украины задался вопросом, почему до сих пор в центре Киева возвышается символ "дружбы" Украины и РФ - Арка дружбы народов. "Воссоединение - это не только воссоединение украинского народа, это еще и воссоединение духа. Так же состоится воссоединение и воссоединение духа с оккупированными территориями. И еще одним государственным праздником станет больше. Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День Соборности, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы вроде Арки дружбы народов. Или мы в символах запутались, или, может, так потому, что не осталось пионеров, которые на металлолом разобрали бы?" - заявил Климкин. 

Источник: https://censor.net.ua/n3045942
 
 
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Можливо це непогана ідея, але чи є на це гроші?
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Если вместо финансирования Вятровича с компанией, то найдутся.
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Цілком можливо, майбутній голова Центробанку ВялікойРасії.
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вдувания..
враг может проникнуть тебе туда Вятрович предложил вместо Арки дружбы народов в Киеве построить национальный пантеон - Цензор.НЕТ 3443 , куда ты и сам Вятрович предложил вместо Арки дружбы народов в Киеве построить национальный пантеон - Цензор.НЕТ 1629 не пробовал


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арка красивая. переименуйте и не трогайте. а вятрович вообще не киевлянин, не его это дело. лишь бы сломать, чудило на м.
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Хіба справа в назві, не в суті? Ця арка - символ 350-ти річного кацапського ярма на шиї України.
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Рейхстаг снесли? - нет. Сделайте арку символом дружбы с разными народами, или символом соборности. Или весны. Мозг включайте. Лишь бы сломать! А вятрович пусть во Львове ломает памятники архитектуры времен Польши, или Австро-Венгрии.
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Хватит тратить деньги на пропаганду! вятровичи рассматривают бюджет как кормушку, не отвечая за его наполнение. Иждивенцы, за народные деньги готовые строить замки из песка при общем обнищании народа.
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Руйнувати - не будувати................... На Україні вже зруйнували майже все, що лише можливо. А от з будівництвом - "чомусь" проблеми.
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Да мля..., накой хрен арку ломать? Вот на Евровидение разрисовали в радугу, совсем неплохо тогда получилось. И сейчас так же нужно сделать. Только возле нее что-то новое придумать, веселое, можно с троллингом рашки)))
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВятрович предложил вместо Арки дружбы народов в Киеве построить национальный пантеон. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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