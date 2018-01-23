 Вятрович предложил вместо Арки дружбы народов в Киеве построить национальный пантеон. ВИДЕО

Об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что этот символ формально не подпадает под действие закона о декоммунизации, но то что он символизирует - это далеко не то, что мы сейчас хотели бы воплощать. Какую-то украинско-российскую дружбу. Мы прекрасно понимаем о том, что это выглядит насмешкой над той ситуацией, в которой Украина оказалась сейчас", - отметил Вятрович. По его словам, под действие закона подпадают фигуры, находящиеся под Аркой. "К сожалению, они еще не демонтированы. Но я уверен, что Арка тоже должна быть демонтирована, а место должно быть использовано для важного, сакрального объекта - национального пантеона", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее глава МИД Украины задался вопросом, почему до сих пор в центре Киева возвышается символ "дружбы" Украины и РФ - Арка дружбы народов. "Воссоединение - это не только воссоединение украинского народа, это еще и воссоединение духа. Так же состоится воссоединение и воссоединение духа с оккупированными территориями. И еще одним государственным праздником станет больше. Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День Соборности, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы вроде Арки дружбы народов. Или мы в символах запутались, или, может, так потому, что не осталось пионеров, которые на металлолом разобрали бы?" - заявил Климкин.