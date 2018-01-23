 Совбез ООН и генсек Гутерреш осудили теракт в Кабуле, в котором погибли украинцы

"Члены Совета Безопасности осуждают решительнейшим образом гадкую и трусливую террористическую атаку на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле (Афганистан), которая имела место 20 января и повлекла гибель по меньшей мере 22 человек и ранения девяти", - цитирует заявление Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Члены Совета Безопасности выразили соболезнование правительствам, граждане которых стали жертвами нападения террористов в афганской столице. Совбез также напомнил о том, что ответственность за нападение взял на себя Талибан. Совет подчеркнул необходимость привлечь к ответственности всех причастных к организации, финансированию и поддержке акта терроризма, призвав все страны содействовать этому.
В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "решительно осудил" террористическую атаку в Кабуле, а также выразил соболезнование и солидарность с правительством и народом Афганистана.
Напомним, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.
По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин частично подтвердил информацию о жертвах. Тела украинских граждан, которые погибли после нападения боевиков на отель в Кабуле, 24 января привезут на родину.
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Глава миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото после нападения на отель в Кабуле, где, по предварительным данным, погибли более 40 человек, призвал все стороны конфликта в стране соблюдать международное гуманитарное право. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на отель в Кабуле, выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Об этом 22 января сообщила пресс-служба организации.
Глава миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото отметил, что инцидент могут классифицировать как военное преступление. Он призвал все стороны конфликта в Афганистане соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права.
Военные преступления, носящие массовый характер, с большим числом жертв, считаются преступлениями против человечности, и подсудны не национальным военным судам, а международным военным трибуналам. Ввиду исключительной серьезности к преступлениям против человечности неприменим срок давности.
Вечером 20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из четырех человек, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле и открыла огонь по постояльцам. Полиция оцепила территорию вокруг здания и вступила в перестрелку с боевиками.
Нападение длилось примерно 17 часов. Ответственность взяли на себя боевики "Талибана".
Телеканал TOLOnews со ссылкой на источник сообщил, что количество погибших может достигать 43 человек.
По информации BBC, в результате атаки на отель погибли девять украинцев. Такие же данные привело МВД Афганистана.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о гибели семи украинцев. Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк отметил, что спастись удалось 19 украинцам.
Тела погибших граждан Украины доставят в Киев 24 января. Все жертвы работали на афганскую авиакомпанию Kam Air, рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца