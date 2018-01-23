 Совбез ООН и генсек Гутерреш осудили теракт в Кабуле, в котором погибли украинцы

"Члены Совета Безопасности осуждают решительнейшим образом гадкую и трусливую террористическую атаку на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле (Афганистан), которая имела место 20 января и повлекла гибель по меньшей мере 22 человек и ранения девяти", - цитирует заявление Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле погиб украинец, - МИД

Члены Совета Безопасности выразили соболезнование правительствам, граждане которых стали жертвами нападения террористов в афганской столице. Совбез также напомнил о том, что ответственность за нападение взял на себя Талибан. Совет подчеркнул необходимость привлечь к ответственности всех причастных к организации, финансированию и поддержке акта терроризма, призвав все страны содействовать этому.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "решительно осудил" террористическую атаку в Кабуле, а также выразил соболезнование и солидарность с правительством и народом Афганистана.

Напомним, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин частично подтвердил информацию о жертвах. Тела украинских граждан, которые погибли после нападения боевиков на отель в Кабуле, 24 января привезут на родину.