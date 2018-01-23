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 Политика Украины, Общество
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Все про:культура (583) Министерство культуры и туризма (284) фонд (68)

 Минкульт ищет исполнительного директора для Украинского культурного фонда

Наблюдательный совет Украинского культурного фонда объявил конкурс на должность исполнительного директора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.

Конкурс продлится с 22 января по 2 февраля 2018 года.

Отметим, что Положение об Украинском культурном фонде было утверждено Минкультом в соответствии с Законом Украины "Об Украинском культурном фонде". 

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Руководящими органами управления Украинского культурного фонда являются наблюдательный совет и дирекция Фонда. Наблюдательный совет Фонда состоит из 9 человек - двух определяет президент, двух - центральный орган исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах культуры и искусств, двух представителей учреждений культуры, двух представителей общественных объединений, которые были избраны по результатам рейтингового интернет-голосования. 

Председатель Фонда назначается на должность и освобождается от должности Министерством культуры Украины по представлению наблюдательного совета Фонда. Председателем Фонда может быть лицо, которое является специалистом в сфере культуры, имеет безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеет государственным языком, владеет иностранным языком - одним из официальных языков Совета Европы. При этом председатель Фонда выполняет представительские функции в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности, международными организациями и с представителями гражданского общества по вопросам обеспечения благоприятных условий для развития культуры и искусств в Украине. 

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Председатель Украинского культурного фонда, как и члены наблюдательного совета, осуществляют свою деятельность на общественных началах.

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Дирекция Фонда, во главе с исполнительным директором, осуществляет управление текущей деятельностью Фонда. Исполнительный директор Фонда избирается наблюдательным советом Фонда по результатам публичного и прозрачного конкурсного отбора. Контракт с избранным исполнительным директором Фонда заключается Министерством культуры Украины сроком на три года с возможностью досрочного расторжения контракта в случае принятия такого решения большинством голосов (не менее 2/3) наблюдательного совета Фонда. 

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К полномочиям дирекции Фонда относятся такие направления, как: подготовка предложений относительно приоритетных направлений деятельности УКФ; согласование решений экспертных советов Фонда относительно поддержки реализации проектов, механизма, условий и объемов этой поддержки; определение критериев отбора и утверждение по согласованию с наблюдательным советом Фонда порядка проведения конкурсного отбора проектов; ежегодная отчетность о деятельности Фонда и т.п.

Источник: https://censor.net.ua/n3045939
 
 
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Гєпу або Мішаню Добкіна оберіть, бо вони уміють "кіно" знімати.
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