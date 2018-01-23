 Минкульт ищет исполнительного директора для Украинского культурного фонда

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.

Конкурс продлится с 22 января по 2 февраля 2018 года.

Отметим, что Положение об Украинском культурном фонде было утверждено Минкультом в соответствии с Законом Украины "Об Украинском культурном фонде".

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Руководящими органами управления Украинского культурного фонда являются наблюдательный совет и дирекция Фонда. Наблюдательный совет Фонда состоит из 9 человек - двух определяет президент, двух - центральный орган исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах культуры и искусств, двух представителей учреждений культуры, двух представителей общественных объединений, которые были избраны по результатам рейтингового интернет-голосования.

Председатель Фонда назначается на должность и освобождается от должности Министерством культуры Украины по представлению наблюдательного совета Фонда. Председателем Фонда может быть лицо, которое является специалистом в сфере культуры, имеет безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеет государственным языком, владеет иностранным языком - одним из официальных языков Совета Европы. При этом председатель Фонда выполняет представительские функции в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности, международными организациями и с представителями гражданского общества по вопросам обеспечения благоприятных условий для развития культуры и искусств в Украине.

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Председатель Украинского культурного фонда, как и члены наблюдательного совета, осуществляют свою деятельность на общественных началах.

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Дирекция Фонда, во главе с исполнительным директором, осуществляет управление текущей деятельностью Фонда. Исполнительный директор Фонда избирается наблюдательным советом Фонда по результатам публичного и прозрачного конкурсного отбора. Контракт с избранным исполнительным директором Фонда заключается Министерством культуры Украины сроком на три года с возможностью досрочного расторжения контракта в случае принятия такого решения большинством голосов (не менее 2/3) наблюдательного совета Фонда.

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К полномочиям дирекции Фонда относятся такие направления, как: подготовка предложений относительно приоритетных направлений деятельности УКФ; согласование решений экспертных советов Фонда относительно поддержки реализации проектов, механизма, условий и объемов этой поддержки; определение критериев отбора и утверждение по согласованию с наблюдательным советом Фонда порядка проведения конкурсного отбора проектов; ежегодная отчетность о деятельности Фонда и т.п.