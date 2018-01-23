 Институт национальной памяти представил сайт Украинской революции 1917-1921 годов. МАТЕРИАЛЫ

"22 января к 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики Украинский институт национальной памяти представил веб-страницу с материалами событий Украинской революции 1917-1921 годов и уникальный проект - интерактивную карту "Места памяти Украинской революции 1917-1921 годов", которые касаются мест Украинской революции в столице Украины - Киеве", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение, опубликованное Правительственным порталом.

Таким образом Украинский институт национальной памяти продолжает информационную кампанию, посвященную 100-летию Украинской революции. В рамках кампании, по словам главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, уже состоялся ряд мероприятий (в частности, торжественные заседания парламента и правительства Украины), разработана социальная реклама, набор открыток, инфографика, настольная игра, фотодокументальные выставки, информационные материалы, брошюра, календарь.

На сайте пользователи могут ознакомиться с интерактивной картой мест памяти в Киеве, на которую нанесено около 400 объектов. Среди них - места пребывания органов власти, дома, в которых проживали, осуществляли деятельность руководители Украинской революции, места боев, собраний, демонстраций, других важных событий.

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"Мы представляем карту мест памяти в Киеве. В дальнейшем планируется реализация проекта во всеукраинском масштабе - с привлечением историков, краеведов и других специалистов на местах. Создание интерактивной карты с местами памяти по всей Украине поможет представить революцию 1917-1921 годов как процесс общенационального масштаба. Карта пригодится исследователям, педагогам, органам местного самоуправления", - отметил сотрудник Украинского института национальной памяти Максим Майоров.