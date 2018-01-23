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Все про:Институт нацпамяти (111) история (1304) революция (1262) Вятрович (133)

 Институт национальной памяти представил сайт Украинской революции 1917-1921 годов. МАТЕРИАЛЫ

На веб-портале собраны основные сведения об этапах революции, выдающихся деятелях, архивные фото, документы. Также представлена интерактивная карта.

"22 января к 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики Украинский институт национальной памяти представил веб-страницу с материалами событий Украинской революции 1917-1921 годов и уникальный проект - интерактивную карту "Места памяти Украинской революции 1917-1921 годов", которые касаются мест Украинской революции в столице Украины - Киеве", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение, опубликованное Правительственным порталом. 

Таким образом Украинский институт национальной памяти продолжает информационную кампанию, посвященную 100-летию Украинской революции. В рамках кампании, по словам главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, уже состоялся ряд мероприятий (в частности, торжественные заседания парламента и правительства Украины), разработана социальная реклама, набор открыток, инфографика, настольная игра, фотодокументальные выставки, информационные материалы, брошюра, календарь. 

На сайте пользователи могут ознакомиться с интерактивной картой мест памяти в Киеве, на которую нанесено около 400 объектов. Среди них - места пребывания органов власти, дома, в которых проживали, осуществляли деятельность руководители Украинской революции, места боев, собраний, демонстраций, других важных событий. 

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"Мы представляем карту мест памяти в Киеве. В дальнейшем планируется реализация проекта во всеукраинском масштабе - с привлечением историков, краеведов и других специалистов на местах. Создание интерактивной карты с местами памяти по всей Украине поможет представить революцию 1917-1921 годов как процесс общенационального масштаба. Карта пригодится исследователям, педагогам, органам местного самоуправления", - отметил сотрудник Украинского института национальной памяти Максим Майоров. 

Источник: https://censor.net.ua/n3045938
 
 
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"не так страшны московские воши как украинские гниды", так вроде?
так от люди говорять что некоторые как бы украинские националисты, патриоты Украины которые громче всех об этом кричат на каждом углу как бы не украинские националисты, патриоты и такое уже когда-то было говорят
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Цікавий проект! Багато хто так досконально не знає тих подій.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИнститут национальной памяти представил сайт Украинской революции 1917-1921 годов. МАТЕРИАЛЫ
 
 
 
 
 
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