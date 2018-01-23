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Все про:бюджет (4176) США (13106) Сенат США (44)

 Сенат США выделил временный бюджет для федерального правительства и до 8 февраля должен решить разногласия

Республиканцы и демократы в Сенате достигли договоренности, чтобы восстановить работу американского правительства.

Сенаторы согласились проголосовать за временный бюджет, который обеспечит финансирование правительства до 8 февраля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. 

За это время они попытаются решить разногласия, которые привели к нынешнему кризису. А именно легализацию почти 800 тысяч нелегальных мигрантов, так называемых "мечтателей", которые попали в США в детском возрасте - на этом настаивают демократы, и финансирование мероприятий по безопасности американских границ, в том числе строительство стены на границе с Мексикой, на этом настаивают республиканцы и президент Трамп.

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Напомним, работа федерального правительства США приостановлена в субботу, 20 января, когда истек срок действия закона о финансировании его деятельности. Из-за "нехватки ассигнований" под угрозой была работа государственных учреждений. Например, остров Эллис и статую Свободы закрыли для посетителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3045935
 
 
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Хорошо,что есть такая страна Венесуэла,первая в мире по запасам нефти,глядя на нее будущее россии как на ладони

Сенат США выделил временный бюджет для федерального правительства и до 8 февраля должен решить разногласия - Цензор.НЕТ 9868
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Не дождались смерти Америки.
Ай - яй сегодня траур у ребят.
Сегодня зажигается статуя Свободы.
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В чому проблема-то? Берете цих 800тис. за шкірку і в трудову армію - будувати стіну з Мексикою Сенат США выделил временный бюджет для федерального правительства и до 8 февраля должен решить разногласия - Цензор.НЕТ 7479
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ой бяда, опять импичмент Трампу не состоится Сенат США выделил временный бюджет для федерального правительства и до 8 февраля должен решить разногласия - Цензор.НЕТ 6648
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенат США выделил временный бюджет для федерального правительства и до 8 февраля должен решить разногласия
 
 
 
 
 
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