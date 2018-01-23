 Сенат США выделил временный бюджет для федерального правительства и до 8 февраля должен решить разногласия

Сенаторы согласились проголосовать за временный бюджет, который обеспечит финансирование правительства до 8 февраля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

За это время они попытаются решить разногласия, которые привели к нынешнему кризису. А именно легализацию почти 800 тысяч нелегальных мигрантов, так называемых "мечтателей", которые попали в США в детском возрасте - на этом настаивают демократы, и финансирование мероприятий по безопасности американских границ, в том числе строительство стены на границе с Мексикой, на этом настаивают республиканцы и президент Трамп.

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Напомним, работа федерального правительства США приостановлена в субботу, 20 января, когда истек срок действия закона о финансировании его деятельности. Из-за "нехватки ассигнований" под угрозой была работа государственных учреждений. Например, остров Эллис и статую Свободы закрыли для посетителей.