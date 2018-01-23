 Хуг сообщил в Мариуполе, что миссия ОБСЕ может завершиться в марте 2018 года, - местные СМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал 0629.com.ua.
Глава специальной миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, среди прочего, рассказал, что СММ начала работу еще до начала конфликта на востоке Украины, 21 марта 2014 года. По приглашению украинской стороны, и это решение поддержали 57 стран-участниц.
По словам Хуга, работа ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 года и нужно совместное решение всех членов о продолжении деятельности СММ.
Напомним, с 21 по 25 января 2018 года первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг находится с визитом на востоке Украины.
У вас там в цеху всё в порядке ?