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 Политика Украины
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Все про:миссия (105) ОБСЕ (2959) Хуг Александр (350)

 Хуг сообщил в Мариуполе, что миссия ОБСЕ может завершиться в марте 2018 года, - местные СМИ

В Мариуполе прошла встреча с наблюдателями ОБСЕ. Общение не носило характер дискуссии, поэтому журналистам рекомендовали не записывать происходящее на видео и давать прямые цитаты спикеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал 0629.com.ua.

Глава специальной миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, среди прочего, рассказал, что СММ начала работу еще до начала конфликта на востоке Украины, 21 марта 2014 года. По приглашению украинской стороны, и это решение поддержали 57 стран-участниц.

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По словам Хуга, работа ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 года и нужно совместное решение всех членов о продолжении деятельности СММ.

Хуг сообщил в Мариуполе, что миссия ОБСЕ может завершиться в марте 2018 года, - местные СМИ 01
Хуг сообщил в Мариуполе, что миссия ОБСЕ может завершиться в марте 2018 года, - местные СМИ 02

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Хуг сообщил в Мариуполе, что миссия ОБСЕ может завершиться в марте 2018 года, - местные СМИ 03
Хуг сообщил в Мариуполе, что миссия ОБСЕ может завершиться в марте 2018 года, - местные СМИ 04

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Хуг сообщил в Мариуполе, что миссия ОБСЕ может завершиться в марте 2018 года, - местные СМИ 05
Хуг сообщил в Мариуполе, что миссия ОБСЕ может завершиться в марте 2018 года, - местные СМИ 06

Напомним, с 21 по 25 января 2018 года первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг находится с визитом на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3045934
 
 
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пусть завершается, с Богом... Толку и так никакого от их деятельности нет.
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100%!!! И начинается миссия голубых касок ООН!!!
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хробаки дочекались покі всі їх пошлють на ер .
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Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить.
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та дадут денег, никуда вы милочки не денитесь......
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Їх би використати як живий щит проти парашки, хоч якась буде користь з цих любителів бабла грязьпрома (газпрома)
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ну не надо такое говорить тебе что 12 лет?
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Межолигархические разборки закончились новым соглашением, в котором для этой "миссии" работы больше нет.
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причем тут олигархические разборки? Только соевого, лолиту, пэтю на мальдивах, вальцмана липецкого и.т.д. Не впутывай. Он мудак редкий, но к миссии ОБСЕ не имеет отношения. Это организаций Совета Европы. А там пидарашкахочет за бабло опять залезть И теперь началось: ДЕНЕГ НЕТ. Нахер та миссия если деньги возьмут у Рашки? Они и так в десна с боевиками целуются, а начнут огонь боевиков по ВСУ координировать. Пусть идут нахер вместе с ПАСЕ если они Рашку примут.
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Господа модераторы, вы баните людей ни за что. Зато спокойно пропускаете комментарии, напрямую оскорбляющие Президента Украины.
У вас там в цеху всё в порядке ?
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Вы прямо скжите, это зрада или перемога, а то народ в непонятке что волать "Парашенка помним, перемирием гардимся" или "зрадафилав папулистав низабудим нипрастим".
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Зрада, конечно. Все дольщики Стирола будут вынуждены заявить на социальное пособие для инвалидов, с диагнозом "слабоумие" Хуг сообщил в Мариуполе, что миссия ОБСЕ может завершиться в марте 2018 года, - местные СМИ - Цензор.НЕТ 3622
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Ну что вы прицепились к людям ? Они выполняют свою работу: обеспечивают функционирование бизнеса, масштаб которого таков что планета уже четвёртый год балансирует на грани ядерного конфликта. Они обычные служивые люди. Если эта баба получит команду с голыми сиськами устроить представление перед народной милицией ДНР, она и это сделает беспрекословно. Работа такая.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХуг сообщил в Мариуполе, что миссия ОБСЕ может завершиться в марте 2018 года, - местные СМИ
 
 
 
 
 
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