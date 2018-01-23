 Тела погибших в Кабуле украинцев доставят на Родину 24 января, - МИД

"Репатриация тел запланирована на 24 января", - сообщила в понедельник вечером пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.
Возвращать тех, кто выжил, начнут уже в понедельник. Кто-то будет возвращаться рейсовыми самолетами, другие - спецсамолётом, который будет перевозить тела погибших.
Ранее МИД сообщал, что Украина готовится направить в Кабул спецсамолет, который заберет тела погибших и вернет домой раненых граждан.
По состоянию на понедельник, украинские дипломаты еще проверяли точное количество погибших и раненых украинцев.
"Пока подтверждена гибель семи граждан Украины: пяти мужчин и двух женщин, которые работали на местную авиакомпанию Kam Air", - сообщила пресс-секретарь МИД. Она добавила, что это не окончательное число, поскольку остаются неидентифицированными другие тела погибших.
Что касается тех граждан Украины, которые выжили, то по информации МИД, угрозы их жизни на данный момент нет.
Напомним, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.
По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин частично подтвердил информацию о жертвах.
все-таки 9 молодых и здоровых граждан Украины погибло
но барыг это похоже не сильно волнует