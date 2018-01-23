 Тела погибших в Кабуле украинцев доставят на Родину 24 января, - МИД

"Репатриация тел запланирована на 24 января", - сообщила в понедельник вечером пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

Возвращать тех, кто выжил, начнут уже в понедельник. Кто-то будет возвращаться рейсовыми самолетами, другие - спецсамолётом, который будет перевозить тела погибших.

Ранее МИД сообщал, что Украина готовится направить в Кабул спецсамолет, который заберет тела погибших и вернет домой раненых граждан.

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По состоянию на понедельник, украинские дипломаты еще проверяли точное количество погибших и раненых украинцев.

"Пока подтверждена гибель семи граждан Украины: пяти мужчин и двух женщин, которые работали на местную авиакомпанию Kam Air", - сообщила пресс-секретарь МИД. Она добавила, что это не окончательное число, поскольку остаются неидентифицированными другие тела погибших.

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Что касается тех граждан Украины, которые выжили, то по информации МИД, угрозы их жизни на данный момент нет.

Напомним, 20 января группа террористов совершила нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, в результате чего есть жертвы среди проживавших там, включая иностранцев. В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, затем появилась информация, что погибших может быть больше.

По данным BBC жервами теракта в Кабуле стало 18 человек, в том числе 9 граждан Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин частично подтвердил информацию о жертвах.