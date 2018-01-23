Местные власти задерживают распределение финансирования по программе "Доступные лекарства", - Минздрав.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, в регионы поступило 83,3 млн грн из предусмотренного на этот год 1 млрд грн (средства на первый месяц года).

Однако, отмечают в Минздраве, со всей Украины поступают сообщения, что люди не могут получить препараты по программе "Доступные лекарства". "Врачи не выдают рецепты, а аптеки - лекарства, говоря, что нет финансирования. Это неправда - финансирование на национальном уровне было выделено вовремя и в полном объеме, но во всех областях, кроме двух, оно не распределено местными властями", - отмечают в ведомстве.

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О своих пациентах позаботились Полтавская и Черниговская области. "В других регионах до сих пор не приняты областные и местные бюджеты, не распределены средства по районам. Любые задержки в работе программы создают перерыв в лечении пациентов, имеющих сердечно-сосудистые болезни, диабет II типа и бронхиальную астму. Пациенты ожидают, что они пойдут к врачу, получат рецепт и свои лекарства в аптеке. Зато безответственность в регионах разрушает это доверие, а вместе с этим и здоровье людей", - говорится в сообщении.

Задержка больше всего отражается на самых уязвимых пациентах, у которых нет средств, чтобы приобрести нужные лекарства самостоятельно. То, как быстро люди получат лекарства, сегодня зависит только от местной власти.

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"Министерство вместе с правительством работает, чтобы уже в феврале был увеличен перечень лекарств, которые можно будет получить по программе на 100% бесплатно. Это произойдет успешно при условии, что каждая область Украины наладит работу с программой и, наконец, средства будут перечислены местным главным распорядителям", - резюмируют в ведомстве.