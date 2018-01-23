EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество, Здоровье
  261  8
Все про:бюджет (4176) лекарства (706) Минздрав (1431) программа (115) местные бюджеты (5)

 Местные власти задерживают распределение финансирования по программе "Доступные лекарства", - Минздрав

Верховная Рада приняла бюджет на 2018 год 7 декабря, 3 января Государственная казначейская служба Украины перечислила в каждую область запланированную на январь сумму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, в регионы поступило 83,3 млн грн из предусмотренного на этот год 1 млрд грн (средства на первый месяц года). 

Однако, отмечают в Минздраве, со всей Украины поступают сообщения, что люди не могут получить препараты по программе "Доступные лекарства". "Врачи не выдают рецепты, а аптеки - лекарства, говоря, что нет финансирования. Это неправда - финансирование на национальном уровне было выделено вовремя и в полном объеме, но во всех областях, кроме двух, оно не распределено местными властями", - отмечают в ведомстве. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Программа "Доступные лекарства" будет расширена на препараты по трансплантации, - Кабмин

О своих пациентах позаботились Полтавская и Черниговская области. "В других регионах до сих пор не приняты областные и местные бюджеты, не распределены средства по районам. Любые задержки в работе программы создают перерыв в лечении пациентов, имеющих сердечно-сосудистые болезни, диабет II типа и бронхиальную астму. Пациенты ожидают, что они пойдут к врачу, получат рецепт и  свои лекарства в аптеке. Зато безответственность в регионах разрушает это доверие, а вместе с этим и здоровье людей", - говорится в сообщении. 

Задержка больше всего отражается на самых уязвимых пациентах, у которых нет средств, чтобы приобрести нужные лекарства самостоятельно. То, как быстро люди получат лекарства, сегодня зависит только от местной власти. 

Также читайте: НАПК распределило 513,7 млн грн государственного финансирования на 2018 год между 6 партиями

"Министерство вместе с правительством работает, чтобы уже в феврале был увеличен перечень лекарств, которые можно будет получить по программе на 100% бесплатно. Это произойдет успешно при условии, что каждая область Украины наладит работу с программой и, наконец, средства будут перечислены местным главным распорядителям", - резюмируют в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3045932
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как люди могут получить лекарства, если выделено государством ничтожно мало! 1 миллиард гривен, который в 2018 году правительство планирует выделить на реализацию социальной программы «Доступные лекарства», - это катастрофически мало. А покупают граждане Украины лекарств на 60 миллиардов гривен в год. Местные власти задерживают распределение финансирования по программе "Доступные лекарства", - Минздрав - Цензор.НЕТ 1399
 показать весь комментарий
 
В год (!), мил человек. Прошло всего 22 дня. Деньги же приходят не одним траншем; правительство их выделяет постепенно, по мере освоения уже выделенных.
 показать весь комментарий
 
Местные власти задерживают распределение финансирования по программе "Доступные лекарства", - Минздрав.

Чергові казочки на ніч.
 показать весь комментарий
 
Местные власти задерживают распределение финансирования по программе "Доступные лекарства", - Минздрав. Цензор.

Та ладно, причем тут местные власти.? Говорите сразу - народ виноват, то от кори не прививаются, то руки не моют, то рыбу едят. Теперь очередная вспышка дифтерии - блять, может марсиане виноваты?
 показать весь комментарий
 
Может на зону кого-нибудь из "местных властей"?(за саботаж)
 показать весь комментарий
 
Хотели "децентрализацию" местного управления ? Она приходит не одна, а вместе с бардаком, дефицитом и прочими прелестями.
Не знаю почему Порошенко называют "диктатором". По-моему, всё наоборот; он не успевает за всеми саботажниками уследить вовремя.
Да, кстати: игнорирование выполнение решений правительства по вопросу бесплатных лекарств - это далеко не то же самое по своей "безобидности" как неотремонтированная канализация или незаасфальтированная яма на дороге. Когда у населения не хватает жизненно важных мед.препаратов, отделения скорой помощи могут просто не выдержать нагрузки: у людей начнутся инсульты, сахарная кома, эпилептические приступы и т.д.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоМестные власти задерживают распределение финансирования по программе "Доступные лекарства", - Минздрав
 
 
 
 
 
 вверх