Местные власти задерживают распределение финансирования по программе "Доступные лекарства", - Минздрав.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, в регионы поступило 83,3 млн грн из предусмотренного на этот год 1 млрд грн (средства на первый месяц года).
Однако, отмечают в Минздраве, со всей Украины поступают сообщения, что люди не могут получить препараты по программе "Доступные лекарства". "Врачи не выдают рецепты, а аптеки - лекарства, говоря, что нет финансирования. Это неправда - финансирование на национальном уровне было выделено вовремя и в полном объеме, но во всех областях, кроме двух, оно не распределено местными властями", - отмечают в ведомстве.
О своих пациентах позаботились Полтавская и Черниговская области. "В других регионах до сих пор не приняты областные и местные бюджеты, не распределены средства по районам. Любые задержки в работе программы создают перерыв в лечении пациентов, имеющих сердечно-сосудистые болезни, диабет II типа и бронхиальную астму. Пациенты ожидают, что они пойдут к врачу, получат рецепт и свои лекарства в аптеке. Зато безответственность в регионах разрушает это доверие, а вместе с этим и здоровье людей", - говорится в сообщении.
Задержка больше всего отражается на самых уязвимых пациентах, у которых нет средств, чтобы приобрести нужные лекарства самостоятельно. То, как быстро люди получат лекарства, сегодня зависит только от местной власти.
"Министерство вместе с правительством работает, чтобы уже в феврале был увеличен перечень лекарств, которые можно будет получить по программе на 100% бесплатно. Это произойдет успешно при условии, что каждая область Украины наладит работу с программой и, наконец, средства будут перечислены местным главным распорядителям", - резюмируют в ведомстве.
Чергові казочки на ніч.
Та ладно, причем тут местные власти.? Говорите сразу - народ виноват, то от кори не прививаются, то руки не моют, то рыбу едят. Теперь очередная вспышка дифтерии - блять, может марсиане виноваты?
Не знаю почему Порошенко называют "диктатором". По-моему, всё наоборот; он не успевает за всеми саботажниками уследить вовремя.
Да, кстати: игнорирование выполнение решений правительства по вопросу бесплатных лекарств - это далеко не то же самое по своей "безобидности" как неотремонтированная канализация или незаасфальтированная яма на дороге. Когда у населения не хватает жизненно важных мед.препаратов, отделения скорой помощи могут просто не выдержать нагрузки: у людей начнутся инсульты, сахарная кома, эпилептические приступы и т.д.