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 Политика Украины
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Все про:Дыминский (30) Портнов (343) Геращенко_Антон (879) Винник (96)

 Не исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко

Народный депутат от НФ Антон Геращенко поддержал своего коллегу из БПП Ивана Винника, который покинул эфир телеканала ZIK в знак протеста против трансляции передачи с участием беглого заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Иван Винник заявил о том, что считает аморальным и недопустимым в день четвёртой годовщины убийства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского устраивать “тёплую ванну” в эфире всеукраинского телеканала одному из самых преданных защитников Виктора Януковича - Андрею Портнову. Я согласен и поддерживаю позицию Ивана Винника", - заявил Геращенко.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Я не могу находится в студии, где был виртуальный Портнов", - нардеп Винник ушел из эфира телеканала ZIK, обвинив его в антиукраинской редакционной политике. ВИДЕО

Нардеп напомнил, что телеканал "ZIK" пренадлежит Петру Дыминскому, который находится в бегах за убийство в результате ДТП 31-летней львовянки Натальи Трилы. 

"Не исключаю, что вслед за Андреем Портновым в эфире этого канала появятся Янукович, Пшонка, Захарченко", - написал Геращенко, призвав журналистов ZIK "не помогать Пётру Дыминскому пропагандировать в эфире своего канала тех людей, которые принёсли в Украину смерть и кровь".

Также читайте: "Дело о гибели Натальи Трила в ДТП с машиной Дыминского будет доведено до конца несмотря на отказ матери от претензий", - Геращенко

Не исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3045931
 
 
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А преступник Азаров и его министр Порошенко не появятся в эфире?
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Протявкал,болезный.Мабудь полегчало
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Рецидивист Порошенко, работавший в преступном правительстве Азарова-Януковича будет уничтожен... Не веришь?
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а корпорация РОШЕН национализирована,в пользу государства
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Сейчас все боты порошенко будут гавкать на ZIK в интернете,телевидении и прессе,все это мы видели с Гриценко,которого обвиняли,но на допрос не вызывали и суда не было,потом Саакашвили ,методы банды у власти понятны
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а про вбивство Ноздровської вже ніхто і не згадує ?
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А там посадят старого батьку и фсё будет в порядке!
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так в тім то і річ - нікого не чути , отже - ця "версія" всіх влаштувала ?
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Янукович , Азаров , Пшонка , ...- МЕРЗАВЦЫ , НО они многое знают и многое могут рассказать ( за всех и за всё ) , вот Геращенко и ССЫТ КИПЯТКОМ ...
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а толку, что они многое знают? и что они знают такого, что непонятно уже всем?
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Посмотрел в ру.википедии. Не исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9731

ZIK - украинский телеканал. Начал работу 1 сентября 2010 года. Является частью медиа-холдинга «ZIK» вместе с информационным агентством «Западная информационная корпорация». Проекты телеканала выходят из двух студий - ZIK-Киев, которая была открыта 25 мая 2014 года, и ZIK-Львов. В начале октября 2016 года состоялась официальная презентация новой центральной студии «ZIK» в столичном Международном центре культуры и искусств «Октябрьский дворец».
Телеканал сосредотачивается на поддержке партии «Самопомощь», финансируемой мэром Львова Садовым и днепропетровским олигархом Игорем Коломойским. Является рупором украинских националистов и нацистов. Ведёт пропаганду против России и русских, включая граждан Украины.
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видишь? кацапы - и тут - наврали! Все как всегда - лишнехромосомным - ВЕРЫ НЕТ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ!!!!!!!!!!!
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Нет такого дна, которое не пробьет украинская журналистика.
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То,что говноинтер обсирает Украину 4 года,нтн крутит парашенский шабаш,про деды воевали ,их почему то не интересовало.Теперь начинают,вылазить свиньи и визжать на зик,который приглянулся лолите.Даже линейка просматривается,свинник высрался,антонина тоже,кто там дальше по списку,грива или зоряна со шкуряком?
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Львовскую газету "Експрес" шоколадный уже прикрыл,теперь взялся за телеканалы...
Кстате пару дней назад наш гидрант пресовал радио Свобода
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Янукович выступит скоро с сожалением что путен не использовал воиска и не разбомбил ЗИК .
😂
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А чого ж бо Тоня Геращенко не обурюється роботою сєпарсько-прокацапських каналів "цвІнтер" та "Уркаїна"???
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бо ці канали забезпечили прихід до влади Офшоренка і його команди .
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А чем лучше Шуфрич, Колесников или поп Новиниский с которыми этот Винник в раде в десна голосует по ПАПским законам?
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А чого Лизун так збудився ? Ну , зявляться вони в ефірі і що - це заборонено законом ?
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Так с ап позвонили,сказали негодувати,вот оно и старается.
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схоже , в них сьогодні , показові виступи ...))
На тому ж ЗІК , сьогодні , товстун-радиКал Мосійчук ледь не піною з рота бризкав , викрикуючи методички від Банкової..))
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Ну так косяки свои надо отрабатывать перед ап Не исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6142
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якщо чесно - навіть гидко було дивитися ...
і за нас всіх соромно - вся країна бачила його відео - і нічого ... все норм - "погавкали і заспокоїлись" !
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Скорее антонина при "нашей" власти будет на соседних креслах с захаром восседать в зраде. .
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Стране нужны только идеологически правильные каналы, пятого и прямого вполне хватит, а то шатают так что даже на Мальдивах трясется бунгало.
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"ZIK" -что это за херня? первый раз слышу! вам что, бараны, делать нефиг, кроме как смотреть на слащеные хари? идите на рыбалку, на охоту, катайтесь на санках, лыжах, коньках! идите в клуб, в ресторан, или на работу в конце концов!
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Свои кацапские советы засунь себе в жопу и иди на рыбалку.
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Зик, наверное, не рассказывал о "покушении" на антонину, вот он и мстит
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Тот случай, когда критикуя бывших, вдруг понимаешь как эти самые бывшие голосуют с нынешней коалицией, как ни один рыг не сидит. Как бывшие служаки януковича Полторак, Муженко, Грицак славненько работают на нынешнего. Как сам Геращенко был помощником Кернеса. Как нынешний президент у бывшего работал министром. И возникает вопрос - к чему эти возмущения, если сегодняшние нынешние это вчерашние бывшие?
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И возникает вопрос....? И возникает ответ -

ці "теперішні" якщо і здадуть комусь владу - то це лише "бувшим" , а коли це почне відбуватися - одразу припиниться всіляка "критика" і народ (в якого пам'ять рівно 5 хв ..) моментально про все забуде ...
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Нічого дивного. Коли аполітична біомаса, в якої єдині цінності- це шлунок і гаманець, перебуває у перманентному стані політичної амнезії, хіба вони здатні обрати собі щось краще аніж ці духовно і морально хворі "лідери"?
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смотрящего не пригласили на канал,вот и пошла травля,если бы мертветчука там хорошо приняли и преподнесли,было бы комфортно и зику,как мураевским ,ахметовским,фирташевским каналам,а так получайте
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Фу.
Да отравите этот ЗИК газом.
Пусть в ПАСЕ потом жалуются.
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Ольгинец,ты долго тут ошиваться будешь,нтв в пыхте смотри
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соєві будуть у шоці , але НТВ й досі транслюється в Україні ... Не исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4985
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Самое интересное, что все эти персонажи появятся. Появятся благодаря лолите мальдивской из за его предательской деятельности
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На фотографии представитель президента в Верховной Раде Украины Артур Герасимов и нардеп Антон Геращенко, после окончания сессии ПА ОБСЕ пьют шампанское в компании вице-спикера Госдумы.

Не исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3804
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С этого профиля постились помнится фото в момент атаки на Порошенко с липовыми письмами ФСБ. Слейся ольгиновское.
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Не исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко - Цензор.НЕТ 200 А была атака, савушкинец? И письма были фейковыми? Точно? И кто сказал, что они фейковые? Нещастя типа тебя? И это фото тоже фейковое?
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Как там в Ольгино придумали, что отвечать на явную липу и нестыковку с разницей в 6 лет женитьбы сына Порошенко? Слейся пропагандоша. Где же таких тупых лузеров набирают. Смерть российским оккупантамми пропагандистам!
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Разумеется, там гора немытых тарелок и наш лизун их может почистить своим помелом! Не исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4945
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А надо было подраться ?
Ах как наш Антошка накостылял вице - спикеру.
Это побэда.
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Теперь на очереди Телеканал 24 и все будет в шоколаде у карамельного
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ВІННИЦЬКІ ХЛОПЦІ
ТАКОГО НЕ ОЧІКУВАЛИ: Посол ЄС в
Україні публічно «відшмагав» Порошенка і Гройсмана

http://www.narod.net.ua/vinnicki-xlopci-takogo-ne-ochikuvali-posol-yes-v-ukraїni-publichno-vidshmagav-grojsmana-i-poroshenka-
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Надя Савченко то же с таким уровнем развития.
Ва всем виноваты палитэки.
Вышли палитэки в чистое поле и побились.
Кто кого.
Надавал Порошенко путэну по голове и по почкам и война закончилась.
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На вас напали, а у вас ещё работают каналы, где показывают пособников оккупантов?
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Проти Парашенко говорить і той факт, що за 4 роки він так і не повернув звання Героїв України Бандері і Шухевичу, відібрані за часів Януковоча.
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Зато Украина -ЕСТЬ. С такими дураками как ты, у нее мало шансов.
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И путэна шапкой не закидал и этого Фирташа и Онищенко не посадил
До сих пор неизвестно какая мразь сбила Боинг.
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Пи..деть ,не мешки ворочать!Если бы не все вы,твари продажные ,начиная от пороха и заканчивая всякими геращенками,которые на крови и смерти пришли к власти и ничерта нп сделали длч того,чтобы тааих ситуаций просто быть не могло.
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В Литве такой канал,да и как ,Интер,сразу закрыли бы.Чтоб вы уже все сдохли вместе с порлхом,достали
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Ой.
Литве закрывать каналы ПАСЕ разрешает или ЕС ?
Нам не разрешает.
Говорит нарушение прав человека.
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Трупоед Антонина... чья бы корова мычала, что тогда не поменяли УПк портнова, все устраивает? Зик пока ещё адекватный канал, все остальное поет оды мармеладке
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Есть третье мнение. Что Геращенко и Портнов - криптопиарасы.
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Один работает наковальней, а второй молотом.
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А хто еспрессо фінансував і фінансує на яке ви дали посилання?Та кумедніше інше,коли тут хтось пробує розписуватись за сіх галичан Не исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1312
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ЗІК, Експрес. Іде зачистка неконтрольованих медіа перед виборами.
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А ньюс - ван это вообще рыгошокоблевотина.
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Чьё бы корово мычало... трудно найти более беспринципное и брехливое мурло, чем антонина холодец.
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Отакі "тоні" ще трохи "покерують" і ті, кого воно перерахувало можуть з'явитись не лише на телеканалі.................
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко
 
 
 
 
 
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