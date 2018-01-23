 Не исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко

Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Иван Винник заявил о том, что считает аморальным и недопустимым в день четвёртой годовщины убийства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского устраивать “тёплую ванну” в эфире всеукраинского телеканала одному из самых преданных защитников Виктора Януковича - Андрею Портнову. Я согласен и поддерживаю позицию Ивана Винника", - заявил Геращенко.

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Нардеп напомнил, что телеканал "ZIK" пренадлежит Петру Дыминскому, который находится в бегах за убийство в результате ДТП 31-летней львовянки Натальи Трилы.

"Не исключаю, что вслед за Андреем Портновым в эфире этого канала появятся Янукович, Пшонка, Захарченко", - написал Геращенко, призвав журналистов ZIK "не помогать Пётру Дыминскому пропагандировать в эфире своего канала тех людей, которые принёсли в Украину смерть и кровь".

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