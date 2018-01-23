 Не исключаю, что вслед за Портновым в эфире ZIK появятся Янукович, Пшонка, Захарченко, - Геращенко

Об этом политик написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Иван Винник заявил о том, что считает аморальным и недопустимым в день четвёртой годовщины убийства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского устраивать “тёплую ванну” в эфире всеукраинского телеканала одному из самых преданных защитников Виктора Януковича - Андрею Портнову. Я согласен и поддерживаю позицию Ивана Винника", - заявил Геращенко.
Нардеп напомнил, что телеканал "ZIK" пренадлежит Петру Дыминскому, который находится в бегах за убийство в результате ДТП 31-летней львовянки Натальи Трилы.
"Не исключаю, что вслед за Андреем Портновым в эфире этого канала появятся Янукович, Пшонка, Захарченко", - написал Геращенко, призвав журналистов ZIK "не помогать Пётру Дыминскому пропагандировать в эфире своего канала тех людей, которые принёсли в Украину смерть и кровь".
ZIK - украинский телеканал. Начал работу 1 сентября 2010 года. Является частью медиа-холдинга «ZIK» вместе с информационным агентством «Западная информационная корпорация». Проекты телеканала выходят из двух студий - ZIK-Киев, которая была открыта 25 мая 2014 года, и ZIK-Львов. В начале октября 2016 года состоялась официальная презентация новой центральной студии «ZIK» в столичном Международном центре культуры и искусств «Октябрьский дворец».
Телеканал сосредотачивается на поддержке партии «Самопомощь», финансируемой мэром Львова Садовым и днепропетровским олигархом Игорем Коломойским. Является рупором украинских националистов и нацистов. Ведёт пропаганду против России и русских, включая граждан Украины.
Кстате пару дней назад наш гидрант пресовал радио Свобода
😂
На тому ж ЗІК , сьогодні , товстун-радиКал Мосійчук ледь не піною з рота бризкав , викрикуючи методички від Банкової..))
і за нас всіх соромно - вся країна бачила його відео - і нічого ... все норм - "погавкали і заспокоїлись" !
ці "теперішні" якщо і здадуть комусь владу - то це лише "бувшим" , а коли це почне відбуватися - одразу припиниться всіляка "критика" і народ (в якого пам'ять рівно 5 хв ..) моментально про все забуде ...
Да отравите этот ЗИК газом.
Пусть в ПАСЕ потом жалуются.
Ах как наш Антошка накостылял вице - спикеру.
Это побэда.
ТАКОГО НЕ ОЧІКУВАЛИ: Посол ЄС в
Україні публічно «відшмагав» Порошенка і Гройсмана
http://www.narod.net.ua/vinnicki-xlopci-takogo-ne-ochikuvali-posol-yes-v-ukraїni-publichno-vidshmagav-grojsmana-i-poroshenka-
Ва всем виноваты палитэки.
Вышли палитэки в чистое поле и побились.
Кто кого.
Надавал Порошенко путэну по голове и по почкам и война закончилась.
До сих пор неизвестно какая мразь сбила Боинг.
Литве закрывать каналы ПАСЕ разрешает или ЕС ?
Нам не разрешает.
Говорит нарушение прав человека.
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ЗІК - це помийна яма ригів і це знає кожен галичанин !