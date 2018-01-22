 Российская полиция повторно пришла в дом арестованного крымскотатарского активиста Куламетова, – "Крымская солидарность"

Визит был связан с последствиями обыска, который был проведен в доме семьи 18 января, рассказал Крым.Реалии активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев, пишет Цензор.НЕТ.

"Пока вразумительных пояснений ни со стороны полиции, ни со стороны адвокатов не было. Есть понимание, что некоторые эмоциональные вещи, сказанные со стороны матери во время обыска у них в доме, правоохранители восприняли как угрозу. Якобы по этой причине представители полиции пришли для выяснения обстоятельств", – пояснил активист.

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Сам арестованный до сего времени находится в Белогорском изоляторе временного содержания. Решение о его аресте намерены оспорить адвокаты, сообщают активисты.

Подконтрольный Кремлю Кировский райсуд 18 января рассмотрел дело крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, которого задержали после обыска в его квартире, его обвиняют в административном правонарушении по ст. 20.3 (часть 1) российского Кодекса об административных нарушениях. Суд вынес наказание Куламетову в виде 10 суток ареста "за публикацию видеоролика в 2012 году".

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Куламетов принимал участие в серии одиночных пикетов, которые проходили 14 октября 2017 года против репрессий силовиков в отношении крымских татар. Позже участники этих пикетов были оштрафованы российскими судами.