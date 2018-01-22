EN|RU|UK
Темы дня: Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Библиотека "Моя война" Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  152  3
Материалы по теме:
Все про:Крым (19292) оккупация (6409) репрессии (1815) активист (433)

 Российская полиция повторно пришла в дом арестованного крымскотатарского активиста Куламетова, – "Крымская солидарность"

Представители российской полиции в оккупированном Крыму 22 января пришли в дом к матери арестованного крымскотатарского активиста Гирая Куламетова.

Визит был связан с последствиями обыска, который был проведен в доме семьи 18 января, рассказал Крым.Реалии активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев, пишет Цензор.НЕТ. 

"Пока вразумительных пояснений ни со стороны полиции, ни со стороны адвокатов не было. Есть понимание, что некоторые эмоциональные вещи, сказанные со стороны матери во время обыска у них в доме, правоохранители восприняли как угрозу. Якобы по этой причине представители полиции пришли для выяснения обстоятельств", – пояснил активист. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: МИД Украины требует от РФ допустить медиков к украинскому активисту Балуху

Сам арестованный до сего времени находится в Белогорском изоляторе временного содержания. Решение о его аресте намерены оспорить адвокаты, сообщают активисты. 

Подконтрольный Кремлю Кировский райсуд 18 января рассмотрел дело крымскотатарского активиста Гирая Куламетова, которого задержали после обыска в его квартире, его обвиняют в административном правонарушении по ст. 20.3 (часть 1) российского Кодекса об административных нарушениях. Суд вынес наказание Куламетову в виде 10 суток ареста "за публикацию видеоролика в 2012 году". 

Также читайте: Суд в оккупированном Крыму продлил на два месяца арест депутата горсовета Степанченко и журналиста Назимова

Куламетов принимал участие в серии одиночных пикетов, которые проходили 14 октября 2017 года против репрессий силовиков в отношении крымских татар. Позже участники этих пикетов были оштрафованы российскими судами.

Источник: https://censor.net.ua/n3045930
 
 
TUZsRVVYUmtReTh3V1VSUmRHUkhRakJaU0ZGMVRrTTBTVTVEZVVsT1F5c3dUSEpSZFhSSFJEQk1MMUYxVGtkQk1FdzNVWE4wUTNjd1RETlJkbVJES3pCTWQyY3dUSEpTWjA1SFREQk1lbEpuZVRoMk1FeEVVWFYwUjBNd1RHcFJjM1JETkRCWlNGSm5hVGgyTUV3M1VYVjBRell3V1ZCUmRqbERkekJaWWxGMVRrZFFaazVIUVRCTVdGRjJPVWRCTUV4WVVtZGtSMEl3VEdwUmRVaDZVVzEwUjBFd1dYWlJka0U5UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Французький історик Жуль Мішле в політичному памфлеті середини XIX ст. з приводу знищення Російською імперією Польщі зверхньо зауважив, що росіянам «бракує істотної ознаки людяності, - морального чуття, чуття добра і зла. Істина і правда не мають для них сенсу; заговоріть про них - вони мовчать, посміхаються і не знають, що означають ці слова».
 показать весь комментарий
 
Російська поліція це самая ссиклівая поліція у світі.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийская полиция повторно пришла в дом арестованного крымскотатарского активиста Куламетова, – "Крымская солидарность"
 
 
 
 
 
 вверх