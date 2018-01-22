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 Политика Украины
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Все про:Мальдивы (9) отпуск (194) Порошенко_Алексей (18) ГФС (2372)

 ГФС отказалась сообщить, проходил ли Порошенко таможенный контроль при путешествии на Мальдивы, - "Схемы"

Государственная фискальная служба Украины отказала в предоставлении сведений, проходил ли президент Украины таможенный контроль в аэропорту "Киев" в день вылета на отдых на Мальдивские острова и по возвращении в Украину 8 января.

Таким, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, был ответ на запрос программы "Схемы".

 "Согласно п. 1-2 ст. 11 Таможенного кодекса Украины, информация, касающаяся государственной таможенного дела, полученная органами доходов и сборов, может использоваться ими исключительно для таможенных целей и не может разглашаться без разрешения субъекта, лиц или органа, предоставившего такую ​​информацию, в частности, передаваться третьим лицам, в том числе другим органам государственной власти, кроме случаев, определенных этим Кодексом и другими законами Украины", - говорится в ответе пресс-службы на вопросы журналистов.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Все процедуры при пересечении Порошенко границы на праздники проходили в соответствии с законом, - Госпогранслужба

В ГФС также отметили, что информация о пересечении границы гражданами "вносится в информационные базы данных и используется с учетом ограничений, предусмотренных для информации с ограниченным доступом".

Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что П.Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.

"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - отмечается в ответе.

Позже журналисты "Схем" заявили, что отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов. Вместе с тем, журналисты отметили, что без ответов остались ряд вопросов, в частности, каким образом осуществлялась оплата за перелет и проживание, в какую общую сумму обошелся отдых, кто был вместе с президентом на борту самолета, а также встречался ли Порошенко с кем-то из официальных лиц других стран, политиками или бизнесменами во время своего пребывания на Мальдивах и проходил ли он паспортный и таможенный контроль во время вылета и прилета. 

В Госпогранслужбе журналистам сообщили, что все процедуры при пересечении Порошенко границы на праздники проходили в соответствии с законом.

Источник: https://censor.net.ua/n3045929
 
 
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В том то и дело,что это шоу он устроил себе сам.Особенно оно смотрится на фоне Меркель,которая никуда не пряталась и отдохнула за 4000 евро.Она на минуточку канцлер самой богатой страны Европы,а лолита,самой бедной.
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Этот отказ говорит только об одном-пэтя все честно делал и по закону, а кокорин, то такэ
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Никак летал, трехлитровые банки закапывать на черный день...
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Президент слетал на Мальдивы, где порезвился, отдохнул и потратил на себя любимого поллимона доляров. Это в нищей и воюющей стране. Видимо покращення для него конкретно наступило и уже давно. Президент, работающий всю жизнь на государственных должностях, декларирует миллионы и миллиарды, а его никто не трогает. Особенно его не трогает мордатая корчак, которую он и поставил на эту должность для прикрытия себя и своего воровского окружения. Президент имеет более сотни собственных фирм, это тот самый гарант конституции, который прекрасно сочетает бизнес (читай - разворовывание бюджета с подельниками) и гос. должность. Это тот, кто изменил законодательство под себя и сегодня он не подконтролен ни НАБУ, ни ГПУ, ни МВД...Это тот, кто больше всего боится создания антикоррупционного суда и нагло сует в Раду свой законопроект, который и близко не соответствует ожидаемому народом и Западом. Сегодня он всеми фибрами будет держаться за власть и лезть на второй срок, т.к. в противном случае его рано или поздно возьмут за штаны и припомнят все его шалости. Но мы тоже хороши! Два офшорных скандала закончились непродолжительным и привычным бурчанием на кухнях. Скандалы с Ленинской кузней и поставкой по завышенным ценам бронетехники в нашу же армию спущены на тормозах. Его бизнес и бизнес его подельников вроде кананеньков и прочих розенблятов процветает, не проверяется и приносит миллиарды владельцам, в основном за счет бюджета обнищавшей и воюющей страны. А мы... Наверное снова побежим голосовать за это вороватое и лицемерное создание второй раз. А как же! Иначе путеннападет, не раскачивайте лодку, зрада... Пока у людей не поменяется менталитет и не проснутся мозги, нечего нам делать в Европе. Пока позволяем помыкать собой, обчищать карманы под популистские лозунги и патриотичные вопли - так и будем серым совковым стадом, не заслуживающем лучшей доли. А сами эти воровские мрази власть не отдадут. Вот и думаем...
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Страна расплачивается за то, что
прогнав позор Украины - уголовника
президента, ее граждане выбрали не ту, которая
последовательно боролась с этой уголовщиной и была заключена
Януковичем в тюрьму, а того, который подыгрывал своре и
не побрезговал войти в правительство этой банды. Слушаем теперь его байки. Проклинаем Путина, обзывая с
безопасного расстояния... Так чему удивляетесь! На что
надеялись? Зато в один тур, как говорил Югик.
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Википедия. Афери́ст - мошенник, нечестный человек, занимающийся шулерством, махинациями. Определение действий. Порошенко летал на Мальдивы под чужим именем - СМИ. В этот момент на самой дорогой вилле курорта, по данным администрации был зарегистрирован некий Mr. Petro Incognito из Украины. Аренда острова с виллой на курорте Cheval Blanc стоит 46 тысяч за день. С учетом стоимости перелета, Схемы оценили предполагаемый отдых президента на сумму в 500 тысяч долларов.ДФС відмовилася повідомити, чи проходив Порошенко митний контроль під час подорожі на Мальдіви, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9956 ТЕГИ: СБУ, ПАСПОРТ, ПОРОШЕНКО, МАЛЬДИВЫ
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А дійсно, чого наш гідрант не звітує про свої відпустки? Жалітись, бідкатись по світу - перший. А в країні - ВІЙНА. А сам на Мальдіви. Погань.
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А перед ким , власне , звітувати ?
Хіба хтось вимагає , від нього , звіту ? Навіть "жопазіція" і та тихенько мовчить ... ГФС отказалась сообщить, проходил ли Порошенко таможенный контроль при путешествии на Мальдивы, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6064
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От мене цікавить. Ще від тих днів, як у нього в приватній власності опинилась "Ленінська кузня" і фабрика "Карла Маркса". Ну дуже цікаво.
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Тих кого це справді цікавить - їде і запитує і не заспокоюється доти , доки не отримає вичерпних відповідей !
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Куди йти? В суд? Всю країну тоді з ваучерами наї надурили. А свій залишився для нащадків. Як не треба вестись на всіляку муйню. Хоча якщо по справедливості і нормальному суді, все ж таки можна довести грабунок народного майна.
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Ну це справи давно минулих днів і все вже легалізовано.
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От мене цікавить. Ще від тих днів, як у нього в приватній власності опинилась "Ленінська кузня" і фабрика "Карла Маркса". Ну дуже цікаво

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A ведь вопрос действительно интересный.
Как Порошенко, всю жизнь будучи государственным чиновником, т.е. живя на зарплату госслужащего, смог купить фабрику "Карла Маркса", 5 телеканал и Кузню в придачу?
Были ли торги, аукцион и т.д. Или Петя кому-то дал на лапу и ему все это имущество по-тихому переписали?
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Потому,что его в орду тянет с наворованым,а в Европе такие не ко двору.Хочет быть царем ,как хуйло,где холопы молчат или их мусора дубинками усмиряют,а не президентом европейской страны,где скрывать ему нечего.
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Шапкокрад теж багато чого хотів. І маєток собі побудував. Але ж не судилось. Бо ніколи. Ніколи. Тут довго падлюки не приживуться.
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что-то я уже не верю в эти заклинания
если даже Саакашвили вас(большинство) не может расшевелить то не знаю кто вас
заставит людьми зваться
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Точно. Нужно было с Мальдив прямым рейсом прямо в МВФ денег просить.
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Я на Мальдівах не відпочивав, а працював на благо України!

ДФС відмовилася повідомити, чи проходив Порошенко митний контроль під час подорожі на Мальдіви, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8794
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И ему не совестно на людях показываться... Как с гуся вода...
Поздравляет... вручает награды... Холопы кланяются и благодарят...
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Від таких запитань розхитується Бунгало ПетраПорошенка ...
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пеця офшорный пусть на тебя запор нападет от поедания омаров!!! и никакая клизьма и слабительное те не помогут Аминь!!!
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Нічого. Як казали Шкіряк з Зоряном: посмердять в трохи мережах і все.
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опять срачь развели - доколе, в воюющей стране, ко-ко-ко
Во-первых - бачили очі що купували, как-будто у него до призидентства денег не было или пол миллиона для гидранта это ппц не подъемная сумма,
а во вторых раз так рассуждать то давайте всем неудобные вопросы задавать начнем:
С января по сентябрь 2017 года страну посетили свыше миллиона граждан Украины

если взять лям Украинцев умножить в среднем на 300 баксов то 300
миллионов долларов!!! пошло не на войну а мимо кассы к туркам, и это вася только Турция!!!
Я молчу о том сколько земляков отдохнуло в более богатых курортах.
Нищая страна, воюет, кругом одни голодранцы, а в цитрус зайдешь - каждую минуту если не квадрокоптер за 500 баксов то 150 долларовый мейзу точно берут.
Не в защиту гидранта сей опус, просто все кругом такие прям правильньіе шо ппц, прям зрада на каждом углу, в зеркало только не смотритесь, а то разочаруетесь - там самая зрадная зрада сидит.
Вот мне просто интересно сколько из местньіх комментаторов каждьій с 2014 года мимо военной кассы протюкал, на пивко там, девок, мобілку новую купить, моцик, гироскутер и т.д., не стыдно после этого на гидранта пальцами тыкать?
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в цитрус зайдешь - каждую минуту если не квадрокоптер за 500 баксов то 150 долларовый мейзу точно берут.

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Таких в стране 10-15%. А остальные ходят в АТБ или Сильпо купить 10 яиц, 5 картошин или что-нибудь по акции со скидкой. А поедь в райцентр или село, посмотри, поговори с людьми и у тебя волосы станут дыбом. Ты не поверишь, что так можно вообще жить ... или выживать.
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Ну ты нашёл показатель крутости! Мейзу!!!
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И тут возникает интересный вопрос, а кредитку он светил свою или платил с "Визы" сделанной по фейковому паспорту? А за перелет и проживание проплаты пришли тоже с фейковых счетов? Или это подарок от анонимного друга? А понимают ли в АП что это чистой воды мошенничество с выводом денег за границу? Или (в случае подарка) - это взятка, которая в такой сумме может означать только госсударственную измену.
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Не надо играть такими вещами. Мусолить на уровне догадок поведение президента и государственных структур-способ заболтвть эту тему. В стране должны быть ответственные и авторитетные люди, которые могут провести проверку и положить конец сплетням. Либо это правда и должны полететь головы, включая курчавую голову всея Украины, либо это фейк и надо всем заткнуться и не позорить страну.
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А потім ще й обурюються що в Європі вже "відвертають носа" від України.............. ДФС відмовилася повідомити, чи проходив Порошенко митний контроль під час подорожі на Мальдіви, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8492
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то ли дело - эти лохи из Новой Зеландии, не умеют , придурки , жить на широкую ногу:
"Время от времени появляются материалы о зажравшихся работниках «Улья», так называют здесь главный дом правительства в Веллингтоне. Скандалы, интриги, расследования - аж дух захватывает! Масштабы коррупции в Новой Зеландии можно оценить по следующей информации. Перечислю для примера личные траты некоторых из работников госкабинетов. Дэмьен О'Коннор - $6,66 (вернул), $75 (личные траты, вернул); Парекура Хоромиа - $82,5 (алкоголь на ужине, вернул через 10 дней), $330 (Часть рождественского ужина, вернул ближе к весне); Мита Риринуи - $15,90 (кофе и жевачка, не вернул!); самый злостный растратчик Джон Картер заказал однажды две свиные головы в ресторане и оставил там $500 кровных денег налогоплательщиков (вернул через месяц). Это не тысячи долларов, это доллары и центы. Новозеландские доллары, которые нынче почти в два раза дешевле привычных многим американских"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГФС отказалась сообщить, проходил ли Порошенко таможенный контроль при путешествии на Мальдивы, - "Схемы"
 
 
 
 
 
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