 ГФС отказалась сообщить, проходил ли Порошенко таможенный контроль при путешествии на Мальдивы, - "Схемы"

Таким, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, был ответ на запрос программы "Схемы".
"Согласно п. 1-2 ст. 11 Таможенного кодекса Украины, информация, касающаяся государственной таможенного дела, полученная органами доходов и сборов, может использоваться ими исключительно для таможенных целей и не может разглашаться без разрешения субъекта, лиц или органа, предоставившего такую информацию, в частности, передаваться третьим лицам, в том числе другим органам государственной власти, кроме случаев, определенных этим Кодексом и другими законами Украины", - говорится в ответе пресс-службы на вопросы журналистов.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Все процедуры при пересечении Порошенко границы на праздники проходили в соответствии с законом, - Госпогранслужба
В ГФС также отметили, что информация о пересечении границы гражданами "вносится в информационные базы данных и используется с учетом ограничений, предусмотренных для информации с ограниченным доступом".
Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что П.Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.
"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - отмечается в ответе.
Позже журналисты "Схем" заявили, что отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов. Вместе с тем, журналисты отметили, что без ответов остались ряд вопросов, в частности, каким образом осуществлялась оплата за перелет и проживание, в какую общую сумму обошелся отдых, кто был вместе с президентом на борту самолета, а также встречался ли Порошенко с кем-то из официальных лиц других стран, политиками или бизнесменами во время своего пребывания на Мальдивах и проходил ли он паспортный и таможенный контроль во время вылета и прилета.
В Госпогранслужбе журналистам сообщили, что все процедуры при пересечении Порошенко границы на праздники проходили в соответствии с законом.
прогнав позор Украины - уголовника
президента, ее граждане выбрали не ту, которая
последовательно боролась с этой уголовщиной и была заключена
Януковичем в тюрьму, а того, который подыгрывал своре и
не побрезговал войти в правительство этой банды. Слушаем теперь его байки. Проклинаем Путина, обзывая с
безопасного расстояния... Так чему удивляетесь! На что
надеялись? Зато в один тур, как говорил Югик.
Хіба хтось вимагає , від нього , звіту ? Навіть "жопазіція" і та тихенько мовчить ...
наїнадурили. А свій залишився для нащадків. Як не треба вестись на всіляку муйню. Хоча якщо по справедливості і нормальному суді, все ж таки можна довести грабунок народного майна.
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A ведь вопрос действительно интересный.
Как Порошенко, всю жизнь будучи государственным чиновником, т.е. живя на зарплату госслужащего, смог купить фабрику "Карла Маркса", 5 телеканал и Кузню в придачу?
Были ли торги, аукцион и т.д. Или Петя кому-то дал на лапу и ему все это имущество по-тихому переписали?
если даже Саакашвили вас(большинство) не может расшевелить то не знаю кто вас
заставит людьми зваться
Поздравляет... вручает награды... Холопы кланяются и благодарят...
Во-первых - бачили очі що купували, как-будто у него до призидентства денег не было или пол миллиона для гидранта это ппц не подъемная сумма,
а во вторых раз так рассуждать то давайте всем неудобные вопросы задавать начнем:
С января по сентябрь 2017 года страну посетили свыше миллиона граждан Украины
если взять лям Украинцев умножить в среднем на 300 баксов то 300
миллионов долларов!!! пошло не на войну а мимо кассы к туркам, и это вася только Турция!!!
Я молчу о том сколько земляков отдохнуло в более богатых курортах.
Нищая страна, воюет, кругом одни голодранцы, а в цитрус зайдешь - каждую минуту если не квадрокоптер за 500 баксов то 150 долларовый мейзу точно берут.
Не в защиту гидранта сей опус, просто все кругом такие прям правильньіе шо ппц, прям зрада на каждом углу, в зеркало только не смотритесь, а то разочаруетесь - там самая зрадная зрада сидит.
Вот мне просто интересно сколько из местньіх комментаторов каждьій с 2014 года мимо военной кассы протюкал, на пивко там, девок, мобілку новую купить, моцик, гироскутер и т.д., не стыдно после этого на гидранта пальцами тыкать?
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Таких в стране 10-15%. А остальные ходят в АТБ или Сильпо купить 10 яиц, 5 картошин или что-нибудь по акции со скидкой. А поедь в райцентр или село, посмотри, поговори с людьми и у тебя волосы станут дыбом. Ты не поверишь, что так можно вообще жить ... или выживать.
"Время от времени появляются материалы о зажравшихся работниках «Улья», так называют здесь главный дом правительства в Веллингтоне. Скандалы, интриги, расследования - аж дух захватывает! Масштабы коррупции в Новой Зеландии можно оценить по следующей информации. Перечислю для примера личные траты некоторых из работников госкабинетов. Дэмьен О'Коннор - $6,66 (вернул), $75 (личные траты, вернул); Парекура Хоромиа - $82,5 (алкоголь на ужине, вернул через 10 дней), $330 (Часть рождественского ужина, вернул ближе к весне); Мита Риринуи - $15,90 (кофе и жевачка, не вернул!); самый злостный растратчик Джон Картер заказал однажды две свиные головы в ресторане и оставил там $500 кровных денег налогоплательщиков (вернул через месяц). Это не тысячи долларов, это доллары и центы. Новозеландские доллары, которые нынче почти в два раза дешевле привычных многим американских"