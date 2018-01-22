 ГФС отказалась сообщить, проходил ли Порошенко таможенный контроль при путешествии на Мальдивы, - "Схемы"

Таким, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, был ответ на запрос программы "Схемы".

"Согласно п. 1-2 ст. 11 Таможенного кодекса Украины, информация, касающаяся государственной таможенного дела, полученная органами доходов и сборов, может использоваться ими исключительно для таможенных целей и не может разглашаться без разрешения субъекта, лиц или органа, предоставившего такую ​​информацию, в частности, передаваться третьим лицам, в том числе другим органам государственной власти, кроме случаев, определенных этим Кодексом и другими законами Украины", - говорится в ответе пресс-службы на вопросы журналистов.

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В ГФС также отметили, что информация о пересечении границы гражданами "вносится в информационные базы данных и используется с учетом ограничений, предусмотренных для информации с ограниченным доступом".

Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что П.Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.

"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - отмечается в ответе.

Позже журналисты "Схем" заявили, что отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов. Вместе с тем, журналисты отметили, что без ответов остались ряд вопросов, в частности, каким образом осуществлялась оплата за перелет и проживание, в какую общую сумму обошелся отдых, кто был вместе с президентом на борту самолета, а также встречался ли Порошенко с кем-то из официальных лиц других стран, политиками или бизнесменами во время своего пребывания на Мальдивах и проходил ли он паспортный и таможенный контроль во время вылета и прилета.

В Госпогранслужбе журналистам сообщили, что все процедуры при пересечении Порошенко границы на праздники проходили в соответствии с законом.