 Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины и там не знают о расстрелах в ОРДЛО, - Ирина Геращенко о возможном возвращении РФ в ПАСЕ

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, на своей facebook-странице написала первый вице-спикер украинского парламента, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

"Генсек СЕ Янгланд, которого украинские эксперты назвали самым главным дипломатическим разочарованием 2017 года, в своей речи в ПАСЕ пошел еще дальше, чем обычно, и заявил, что аннексия и оккупация не могут быть основаниями для санкций. Мол, только прямые нарушения 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, такие, как смертная казнь, пытки, принудительный рабский труд. Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины? И Янгланд не знает, что на оккупированных РФ территориях Донбасса возвращен советский уголовный кодекс со смертной казнью, что там гиви-моторолы расстреливали украинских военных, в том числе и под Иловайском, Дебальцево, ДАП, и это была публичная смертная казнь, что украинских заложников пытают, что и является насилием, военных заложников принуждали к рабскому труду по разбору завалов ДАП, что там были унизительные "парады пленных", что в Крыму пытают татар и украинцев, и Чийгоз и Умеров рассказывали об этом в СЕ, что Панова, Сенцова, Афанасьева, Клиха, Карпюка, Кольченко пытали и пытают в российских тюрьмах. Так стыдно, что и европейские коллеги делают вид, что этого не знают", - отмечает Геращенко.

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Она отмечает, что миссия украинской делегации "каждый раз напоминать и о их лояльность к пыткам, если они это поддерживают".

"Это будет очень тяжелая сессия и тяжелый год, мы видим, как многие европейцы стремятся закрыть глаза на очевидные вещи, отстаивать ценность диалога, забывая о ключевых ценностях - праве на жизнь. Но мы, украинская делегация, не собираемся плыть по течению и дать возможность забыть о Крыме и Донбассе, заговорить, задиаложить эти темы. Мы не позволим закрыть глаза на насилие, изнасилования, пытки, издевательства, незаконное содержание, пытки, неуважение к территориальной целостности и суверенитету, вопиющее нарушение прав человека - все, что стало нормой на оккупированных Россией территориях", - подытоживает член украинской делегации в ПАСЕ.

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