 Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины и там не знают о расстрелах в ОРДЛО, - Ирина Геращенко о возможном возвращении РФ в ПАСЕ

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, на своей facebook-странице написала первый вице-спикер украинского парламента, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.
"Генсек СЕ Янгланд, которого украинские эксперты назвали самым главным дипломатическим разочарованием 2017 года, в своей речи в ПАСЕ пошел еще дальше, чем обычно, и заявил, что аннексия и оккупация не могут быть основаниями для санкций. Мол, только прямые нарушения 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, такие, как смертная казнь, пытки, принудительный рабский труд. Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины? И Янгланд не знает, что на оккупированных РФ территориях Донбасса возвращен советский уголовный кодекс со смертной казнью, что там гиви-моторолы расстреливали украинских военных, в том числе и под Иловайском, Дебальцево, ДАП, и это была публичная смертная казнь, что украинских заложников пытают, что и является насилием, военных заложников принуждали к рабскому труду по разбору завалов ДАП, что там были унизительные "парады пленных", что в Крыму пытают татар и украинцев, и Чийгоз и Умеров рассказывали об этом в СЕ, что Панова, Сенцова, Афанасьева, Клиха, Карпюка, Кольченко пытали и пытают в российских тюрьмах. Так стыдно, что и европейские коллеги делают вид, что этого не знают", - отмечает Геращенко.
Она отмечает, что миссия украинской делегации "каждый раз напоминать и о их лояльность к пыткам, если они это поддерживают".
"Это будет очень тяжелая сессия и тяжелый год, мы видим, как многие европейцы стремятся закрыть глаза на очевидные вещи, отстаивать ценность диалога, забывая о ключевых ценностях - праве на жизнь. Но мы, украинская делегация, не собираемся плыть по течению и дать возможность забыть о Крыме и Донбассе, заговорить, задиаложить эти темы. Мы не позволим закрыть глаза на насилие, изнасилования, пытки, издевательства, незаконное содержание, пытки, неуважение к территориальной целостности и суверенитету, вопиющее нарушение прав человека - все, что стало нормой на оккупированных Россией территориях", - подытоживает член украинской делегации в ПАСЕ.
Голланды, сколько можно сопли жевать?
Всё-же собрано и по полочкам разложено...
Нарушений прав человека не обнаружил.
Чуть чуть травили сирийцев газом.
І якшо йому похєр укпаїнці, то як європейці до цього поставляться клепку вмикати треба було?
Все что вы перечисли это требование ПАСЕ.
Транспортное сообщение, торговля и культурный обмен.
І якшо йому похєр укпаїнці, то як європейці до цього поставляться клепку вмикати треба було?
А в Сирии вообще президент гавнюк.
Так что ПАСЕ похрен на каких то там сирийцев.
Они даже согласны что бы их газом потравили, потому что Порошенко на Мальдивы ездил.
А?
В
Это такая традиция выпускать экс - ов сказать то , что надо сказать
Для медведчуківської Геращенко це удаване здивування є абсолютно фальшивим, бо на фоні активізації торгівлі з агресором, повного провалу реформ, повільного розвороту зовнішньої (до сих пір безвіз та дипвідносини з країною-агресором) та внутрішньої (уже в соєвих ЗМІ мусується думка, що треба замирюватись з кацапами) політики в бік московщини, європейські та американські діячі їй ні на грам не вірять.
получилось - как всегда,
в ПАСЕ избрали нового
генсекретаря.
какое "не могут быть основанием" и прочий бред?
Она еще советы дает что надо делать что бы не нарушать права человека.
Пусть рашке посоветует не мобилизовывать 16 летних
Вот , например.
Это обязательно.
Если живы будут, то подадут и получат .
Они погибнут и избавят ПАСЕ от своих проблем.
Может для голосования по резолюции : Советы Украине как защитить права этих конкретных граждан.
Вы батенька голова.
Что бы мы делали без ваших советов.