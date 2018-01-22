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 Политика Украины, За рубежом
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 Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины и там не знают о расстрелах в ОРДЛО, - Ирина Геращенко о возможном возвращении РФ в ПАСЕ

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса регулярно нарушают 4 статью Европейской конвенции по правам человека — там проводятся публичные казни, заложников пытают и принуждают к рабскому труду.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, на своей facebook-странице написала первый вице-спикер украинского парламента, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

"Генсек СЕ Янгланд, которого украинские эксперты назвали самым главным дипломатическим разочарованием 2017 года, в своей речи в ПАСЕ пошел еще дальше, чем обычно, и заявил, что аннексия и оккупация не могут быть основаниями для санкций. Мол, только прямые нарушения 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, такие, как смертная казнь, пытки, принудительный рабский труд. Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины? И Янгланд не знает, что на оккупированных РФ территориях Донбасса возвращен советский уголовный кодекс со смертной казнью, что там гиви-моторолы расстреливали украинских военных, в том числе и под Иловайском, Дебальцево, ДАП, и это была публичная смертная казнь, что украинских заложников пытают, что и является насилием, военных заложников принуждали к рабскому труду по разбору завалов ДАП, что там были унизительные "парады пленных", что в Крыму пытают татар и украинцев, и Чийгоз и Умеров рассказывали об этом в СЕ, что Панова, Сенцова, Афанасьева, Клиха, Карпюка, Кольченко пытали и пытают в российских тюрьмах. Так стыдно, что и европейские коллеги делают вид, что этого не знают", - отмечает Геращенко. 

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Она отмечает, что миссия украинской делегации "каждый раз напоминать и о их лояльность к пыткам, если они это поддерживают". 

"Это будет очень тяжелая сессия и тяжелый год, мы видим, как многие европейцы стремятся закрыть глаза на очевидные вещи, отстаивать ценность диалога, забывая о ключевых ценностях - праве на жизнь. Но мы, украинская делегация, не собираемся плыть по течению и дать возможность забыть о Крыме и Донбассе, заговорить, задиаложить эти темы. Мы не позволим закрыть глаза на насилие, изнасилования, пытки, издевательства, незаконное содержание, пытки, неуважение к территориальной целостности и суверенитету, вопиющее нарушение прав человека - все, что стало нормой на оккупированных Россией территориях", - подытоживает член украинской делегации в ПАСЕ.

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Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины и там не знают о расстрелах в ОРДЛО, - Ирина Геращенко о возможном возвращении РФ в ПАСЕ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3045928
 
 
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А рейс МН-17 тоже забыли?
Голланды, сколько можно сопли жевать?
Всё-же собрано и по полочкам разложено...
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А боязно им маленьким против Хуйла идти, вот и жуют сопли!
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А разве не твоя обязанность доводить эти новости до депутатов ПАСЕ?
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Там новинский с льовочкиной справляются нормально
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там жена лёвы охуительно тусит ....ещё мать бережной попиздеть ездит с бондаренко ... та ваще там бабло везут пачками прямо в карманы паре , завтра ещё две суки - Косачёв и Толстой- две суки которые дают оружие на войну в нами
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Ягланда надо свозить на экскурсию на яму... в один миг "просветлится"., диплрмат херов..
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ірочка, у нас немає пропаганди..усі гроші йдуть на ботню, яка прославляє міфхвічні рехворми та покращення..ти не знала..? бідненька..
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Видно не все, поскольку наши лолаботы трудятся от зари и до зари! Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины и там не знают о расстрелах в ОРДЛО, - Ирина Геращенко о возможном возвращении РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9887
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Наверное они увидели Порошенко на Мальдивах и подумали что всё хорошо в Украине.
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А шо вы хотели? Почаще посылайте в ПАСЕ Монтян и Кацабу, пусть еще расскажут про репрессии в Украине.
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Аграмунт даже в Сирию ездил что бы посмотреть.
Нарушений прав человека не обнаружил.
Чуть чуть травили сирийцев газом.
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А ти про це з своїм хазяїном мертвейчуком побалакай. Він тобі розкаже. Що ви хочете, якщо гідрант на Мальдіви їздить. Що у нас війна? Так ви цього на четвертому році не визнали, хоча ти другий спікер ВР, гнида.
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да знают они о расстрелах в ОРДЛО Ирина..., знают и о том что Украина увеличивает бешеными темпами торговлю с рашкой (считай с ОРДЛО) каждый месяц... И вообще сотрудничество крепнет - идет транспортное сообщение, торговля, культурный обмен... Не выслан ни один дипломат агрессора.. Что вы от ПАСЕ хотите?
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Вони більше дослухаються до росіян, бо ті їм щедро за це платять.
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100% А ми, нажаль, спочатку просимо гроші англійською мовою для України і санкцій для ахресора, а потім за $500 000 заробоених Ліпецькою фабрикою у агресора на тиждень летимо на Мальдіви! Шо не може собі дозволити жоден Президент ЄС!
І якшо йому похєр укпаїнці, то як європейці до цього поставляться клепку вмикати треба було?
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Лео Кот, не надо дурака из себя корчить.
Все что вы перечисли это требование ПАСЕ.
Транспортное сообщение, торговля и культурный обмен.
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забыли эти либерастные европейские уроды 1945 год и оккупацию кацапов!ну что ж....пускай потом не жалуются что Украина их не предупреждала!
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Мабуть до них доходить дещо інша інформація, про цинічну, ганебну брехню, ганебну зраду прашенки і його шобла, свого власного народу. Сама пані геращенко, з того ж таки шобла і оцінити свою власну роль і заслугу в поінформованості Європи про реальний стан речей у країні, звісно не здатана.
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Вот именно. Именно эта Ирочка, другие вертухаи воровского режима Порошенко сами и довели запад, что он им уже не верит... Надоело западу выслушивать брехню и мантры Лолиты про борьбу с коррупцией, про реформы и покращення... Там на западе уже чётко уяснили что такое офшорный Порошенко и его циничная брехня.
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краще вони, краще захід, ніж як зараз, пуйло призначив свого ставленика Порошенко
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Отже, ви підтримуєте повернення Росії права голосу в ПАРЄ?
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Зате там знають , що Банкова активно співпрацює як з РФ так і з ОРДЛО ...то чому дивуватися ?
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100% А ми, нажаль, спочатку просимо гроші англійською мовою для України і санкцій для ахресора, а потім за $500 000 заробоених Ліпецькою фабрикою у агресора на тиждень летимо на Мальдіви! Шо не може собі дозволити жоден Президент ЄС!
І якшо йому похєр укпаїнці, то як європейці до цього поставляться клепку вмикати треба було?

А в Сирии вообще президент гавнюк.
Так что ПАСЕ похрен на каких то там сирийцев.
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В Европе прекрасно знают,про лолитины проделки и то,что мы торгуем с парашей и связи многие остались.Конечно Европа продажная,но возникает риторический вопрос,кому помогать?
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с ПАСЕ будет всё как и прошлый год (так думается) а вот это уже решено, давай угодаем, сколькь тогда вяликие выиграет медалей:МОК отстранил от Олимпиады ведущего российского шорт-трекиста Виктора Ана
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Там уже не в медалях дело, а в самом факте участия сотен российских спортсменов в ОИ, несмотря на допинговые обвинения. Ты с норвежским флажком для украшения? Если нет, то должен был читать заметки разочарованных норвежских журналистов (VG, Dagbladet), которые после первых заголовков типа "Русских выкинули из ОИ!", вынуждены были признать, что те туда едут. И в большом количестве. Потом заголовки были типа "Нас наипали!".
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Отже, ви підтримуєте повернення Росії права голосу в ПАРЄ?

Они даже согласны что бы их газом потравили, потому что Порошенко на Мальдивы ездил.
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там бабло везут пачками прямо в карманы паре

А?
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После Илловайска, ЭС сказал ,раз вы не можете воевать с боевиками сидите и дуйте в трубочку ,а мы будем потихонько чудить (типа санкции) договорняки и тд. И странно ,что на форуме люди, предлагают идти умирать европейцам.
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Европа осознает, что она является крупнейшим кредитором российской агрессии в Донбассе, Крыму, в Нагорном Карабахе, Абхазии, Осетии, где все военные базы, где российское военное присутствие» - подчеркнул экс - президент Ющенко.

Это такая традиция выпускать экс - ов сказать то , что надо сказать
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Ох уж эта Иришка Геращенко, ну хочется ей вылепить из себя мать Терезу, вот и корчит "святую простоту". Работу Страсбурга обеспечивают лучшие европейские разведки. Они раньше самой Иришки знают, какие она через неделю труселя напялит, а про всё остальное - и по давно. От надоест им украинское бл*ядство - сольют нах*й за "понюшку табака", тогда какие песни запоет Иришка и её работодатели.
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Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины и там не знают о расстрелах в ОРДЛО, - Ирина Геращенко.

Для медведчуківської Геращенко це удаване здивування є абсолютно фальшивим, бо на фоні активізації торгівлі з агресором, повного провалу реформ, повільного розвороту зовнішньої (до сих пір безвіз та дипвідносини з країною-агресором) та внутрішньої (уже в соєвих ЗМІ мусується думка, що треба замирюватись з кацапами) політики в бік московщини, європейські та американські діячі їй ні на грам не вірять.
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Хотели как лучше,
получилось - как всегда,
в ПАСЕ избрали нового
генсекретаря.
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Он и говорит, что "это не наша забота решать эти конфликты (в Крыму и на Донбассе): it is not for us to solve these conflicts.
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Зато как его предшественники носились с "решением" чеченской проблемы по лекалам Кремля!
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он сказал что "в соответствии с нынешним международным порядком не нам (СЕ) решать эти конфликты", при этом аннексию крыма назвал незаконной, что не так-то?
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Почитай внимательно. Вся его речь - отмазка от санкций в отношении РФ, мол ПАСЕ занимается индивидуальными правами человека, а не решением политических конфликтов и т.п. Ом призывает к диалогу с обеими сторонами, т.е. и Украину приплетает к ответственности, и РФ втягивает обратно в ПАСЕ. Эта идея - красная нить речи. Геращенко права на этот раз.
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ну так ПАСЕ действительно занимается только правами человека и все инструменты которые там есть - это ЕСПЧ
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Ну вот! А для испольнения этой функции, или вернее сказать - для жирования в Страсбурге, Ягланду треба денежки от РФ. Он, сука, получает более 200 тыс. евро в год при бесплатном жилье с помощниками по дому. Про машину и прочее я уже молчу. И при этом - осовбожден от уплаты налогов! В Норвегии об этом недавно писали.
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а от Украины и остальных 46 государств денюжки "ему" не нужны? о чем речь вообще? все страны платят взносы
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Знаю по личному опыту, что опубликованное в аналах ПАСЕ (и не только) иногда удаляет одиозные сентенции из спичей начальства.
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ПАСЕ - это не власти, а в массе своей третьесортные политики, мертвой хваткой вцепившиеся в государственный каравай и играющие в политику прав человека. Плясать под дуду Русни им не впервой.
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ПАСЕ - это парламентская ассамблея, то есть кто в парламентах, те и там, Геращенко вон например, третьесортный политик? не знал
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Чем восточнее европеец, тем меньше он знает о том, как функционирует Европа и большее иллюзий имеет. Это и хорошо и плохо. Главное - не зацикливаться. Украине на данной стадии приходится играть дамками там, где другие играют пешками.
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А я по собственному опыту знаю, что против лома нет приема, т.е. если общественная организация ПАСЕ, кормящаяся на членские взносы, теряет крупного взносчика из-за того, что его объявили агрессором (но без объявления войны), то выбирают деньги агрессора. К тому же Ягланд и в Норвегии известен, как самый нерешительный, избегающий конфликтов руководитель в истории страны (был премьер-министром).
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ну ваш опыт моему не противоречит, не так ли?
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На Западе сейчас об Украине ВООБЩЕ НИЧЕГО не пишут. Интерес потерян. Вот и стали люди, для которых "это просто бизнес, ничего личного" выходить на арену и работать по возвращению на российский рынок. В Европе уже просто некуда технологии продавать, нужны новые рынки.
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ну так ПАСЕ действительно занимается только правами человека и все инструменты которые там есть - это ЕСПЧ

Она еще советы дает что надо делать что бы не нарушать права человека.
Пусть рашке посоветует не мобилизовывать 16 летних
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для этого "16-летние" должны оформить и подать иск в ЕСПЧ, ну а так как членство РФ там приостановлено, то получить болт в итоге, а не выплаты
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Парламентская ассамблея Совета Европы разработала проект резолюции под названием: "Функционирование демократических институций в Украине".

Вот , например.
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Резолюцию пусть примут какую то , что ли ...
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так приняли, полно резолюций с призывами, дальше-то что?
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для этого "16-летние" должны оформить и подать иск в ЕСПЧ, ну а так как членство РФ там приостановлено, то получить болт в итоге, а не выплаты

Это обязательно.
Если живы будут, то подадут и получат .
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в том-то и дело что не получат, РФ выперли оттуда сами
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Да вы не волнуйтесь.
Они погибнут и избавят ПАСЕ от своих проблем.
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так проблема не у ПАСЕ, проблема у граждан Украины, права которых ПАСЕ не в состоянии защитить, пусть даже таким примитивным способом как выплаты и компенсации
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ПАСЕ не в состоянии защитить права потому что рашке наплевать на ее резолюции и вместо того что бы лишить ее права голоса вы предлагаете вернуть ее в ПАСЕ.
Может для голосования по резолюции : Советы Украине как защитить права этих конкретных граждан.

Вы батенька голова.
Что бы мы делали без ваших советов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеужели в Страсбург не доходят новости из Украины и там не знают о расстрелах в ОРДЛО, - Ирина Геращенко о возможном возвращении РФ в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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