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Все про:майдан (3750) Портнов (343) Винник (96)

 "Я не могу находиться в студии, где был виртуальный Портнов", - нардеп Винник ушел из эфира телеканала ZIK, обвинив его в антиукраинской редакционной политике. ВИДЕО

Народный депутат от фракции БПП Иван Винник покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием соратника Януковича Андрея Портнова.

Инцедент с народным депутатом произошел в прямом эфире ZIK во время передачи "Игра в классику", передает Цензор.НЕТ.

Винник отказался участвовать в передаче, поскольку был возмущен участием в программе "Hard с Влащенко"  беглого соратника Януковича Андрея Портнова. Он напомнил, что сегодня четвертая годовщина первых убийств активистов на Майдане.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Я считаю позором находится в той же студии, где в течении часа по приглашению вашего генерального продюсера на шоу "Hard с Влащенко" Портнов рассказывал, как нам строить нашу страну. Человек, который вместе с Януковичем привел войну, в результате которой у нас более 10 тыс. погибших", - заявил нардеп, перед тем, как покинуть студию.

Стоит отметить, что в день эфира на ZIK беглый соратник Януковича Андрей Портнов написал на своей странице в Фейсбук, что "сегодня четвёртая годовщина со дня, когда активисты Майдана совершили первые убийства своих товарищей".

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Я не могу находиться в студии, где был виртуальный Портнов, - нардеп Винник ушел из эфира телеканала ZIK, обвинив его в антиукраинской редакционной политике 01

Источник: https://censor.net.ua/n3045926
 
 
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Так вы же орете про легетимного. Вон гыганутый тоже вспоминает.
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Ты вообще жди кого хочешь. Чего влез, шавка？
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ці сєпари тільки в інеті "херої-патріоти" "Я не можу перебувати в студії, де був віртуальний Портнов", - нардеп Вінник пішов з ефіру телеканалу ZIK, звинувативши його в антиукраїнській редакційній політиці - Цензор.НЕТ 619 , а в реалі - на Лугандон працюють .
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так ваші соєві з хуйлом вже злягаються по повній 4 роки... і крим здала ж*два в обмін на президенство пархатого оффшорника, інкаше б хуйло увело б війська в Україну
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на Зике хорошо себя чувствуют всякие уё*бища

"Я не можу перебувати в студії, де був віртуальний Портнов", - нардеп Винник пішов з ефіру телеканалу ZIK, звинувативши його в антиукраїнській редакційній політиці - Цензор.НЕТ 2650
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"Недавно из-за Медведчука ушла руководитель информационного департамента телеканала и ведущая программы «Zіткнення» Роксана Руно."
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Слушй чёрт, Остап нормальный штемп, а вот ты походу уЁ*бище!
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А що ми хотіли? Незалежне ТБ? Так його відразу треба було після Майдану створювати. Тільки завалили цю ініціативу. А так битва підарасів олігархів по всіх каналах. Який кращий пі олігарх.
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Странный пациент. Патрон с самим хуйлом встречается и ничо
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Хоч кацапи самі вже сказали, що то брехня, мухи-зрадофіли будуть мандіти про це ще мінімум пів року.
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Ты сегодня на всюнощную？
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А вінник ще та діпутатка як і портнов адвокатка. Плядіщі.
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Депутат Иван Винник: волк в овечьей шкуре. Иван Винник: рейдер, должник, взяточник
25.01.2015 https://rnbee.com.ua/2015/01/25/ivan-vinnik-rejder-dolzhnik-vzyatochnik/
"Я не можу перебувати в студії, де був віртуальний Портнов", - нардеп Вінник пішов з ефіру телеканалу ZIK, звинувативши його в антиукраїнській редакційній політиці - Цензор.НЕТ 8083

Иван Винник стал депутатом по 184-му округу в Новой Каховке со второго раза. Вся его кампания сопровождалась скандалами. Они касались как непосредственно избирательного процесса, так и коммерческой деятельности принадлежащих ему бизнесов. Согласно обнародованной на сайте парламента декларации за 2013 год, Иван Винник выглядит едва ли не святым мучеником. Все доходы его и семьи - это 80 тыс. грн. материальной помощи неизвестного происхождения. При этом в этом же году Иван Юльевич умудрился каким-то образом наскрести в 10 раз больше денег на недешевую покупку - BMW 750 2008 года за 800 тыс. грн.
Однако по факту Иван Винник явно богаче церковной мыши. Ведь ему удавалось ублажить избирателей продуктовыми наборами, которыми он засыпал округ как из рога изобилия. А на это нужны немалые деньги. Как утверждают свидетели стремительной политической и предпринимательской карьеры Винника в Херсонской области, источником его богатства стали как кредиты. Это как персональные займы нашему «герою» как физическому лицу, так и кредитная линия на более, чем 300 млн. грн., выданная его предприятию «Завод строительных материалов №1» и другим компаниям Альфа-банком (Украина) еще в 2008 году.
Именно вокруг этого долга в 2013 году (до этого срока кредитор пролонгировал кредитную линию, чтобы заемщик смог спокойно выйти из кризиса) в Новой Каховке разгорелся нешуточный скандал. Дело в том, что годом ранее, в 2012 году, Иван Винник уже пытался стать народным депутатом по мажоритарному округу. Он позиционировал себя как независимого кандидата, однако знающие люди утверждают: не стесняясь, заглядывал в рот местной ячейке партии регионов. Избиратели прослышали о латентных желаниях претендента на депутатское кресло и тихо его «прокатили»......
https://rnbee.com.ua/2015/01/25/ivan-vinnik-rejder-dolzhnik-vzyatochnik/
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щодо закиду на адресу телеканалу з боку віника відносно інтервю з покидьком-портянкою, підтримую віника. пані влащенко видає себе не за ту, ким є насправді. Це якщо вона розумна, коли ж ні, то просто зажерлась і обкакалась.
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антиукраинская позиция у тех,с согласия которых поднимают ком.тарифы,для практически нищих украинских людей,пенсионеров,у них нет совести ни на грамм...это вот такие винники,гончаренки,практически все бпп и нф-вы предатели народа,который проголосовал за вас,дальше культурные слова заканчиваются...
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Свинник такой же пидар как и Портнов. Ебучий безмозглый слесарь.
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напередодні Іловайська -
2 дні під Адміністрацією Президента || Сергій Андрушко (СХЕМИ)

....Близько десятої вечора до Банкової під'їхали позашляховики. З десяток людей оточили одну з машин. Звідти витягли візок у якому сидів мер Харкова Геннадій Кернес...
Біля входу до Адміністрації Президента довго стояв чоловік у світлій сорочці. Згодом він виявився охоронцем посла Росії Михайла Зурабова. Російського посла ми зустріли і наступної ночі..
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А в ВР он может быть? Там никогда не было Портнова?
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Я навіть звук вимкнув щоб не чути гниду
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А телекоксу дочекався? Чи Сракашвілі не вилазить з намету?
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чуй, анцихрист, ти як завше у нічну? парашенка як завше ховається від народу і бреше?
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Уже Портнов учит нас жить. И это свобода слова?
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мда zik скатился...помойка кацапская
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Достойный поступок!Браво Иван!...этот задроченый кремлем "ЗИХ" должен подохнуть как голодная мышь в пустом холодильнике "Я не можу перебувати в студії, де був віртуальний Портнов", - нардеп Вінник пішов з ефіру телеканалу ZIK, звинувативши його в антиукраїнській редакційній політиці - Цензор.НЕТ 3306
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Уважаемые боты Ху№ловские!!! Россия труп!!! Сдохнет в кровавой мясорубке!!! В бессмысленном и беспощадном бунты! В голоде и реках крови маскаской сволоты!
Дискутировать с маскалями и 5-й колонной бесполезно!
У меня обращение к СБУ! ЗИК и в частности Влащенко давно пора проверить и осудить! Или опять "толерастно" будем ждать пожар в нашем доме!
Сдохни Московия! Слава Украине! Слава Киевской Руси!!!
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ИНТЕР, ЗИК, 112 канал, NEWSONE и прочее это все сепарские лавочки! За которые вписываются геропейские демократы(путлера по пояс в крови не замечая!!), всякие лещенки, тимашенки, саакашвили и прочая популистская пропутлеровская шушера!
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А мертвечук не причем?Предлагаю начать с него.
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Не начать!!! А в том числе!!! Мураев, Медведчук, Червоненко, Скорик, Таня Мунтян, и прочие рашистские прихлебатели должны быть наказаны, впрочем как и скрытая 5-я колона Лещенко(со своей женой сепаршей) и прочие, аферисты типа Саакашвили!
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У нас нет ни одного по настоящему нормального канала. В какой не ткни - зашкваренная помойка. Их все к херам сжечь надо вместе с персоналом.
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Вінник це гнида, яку необхідно розчавити.
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тільки разом з його господарями - всіма цими Ахмєтово-Порошенками ...
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Умиляет ,когда эти соево-рыги,майданом прикрываются.Винильник это вообще убожество из убожеств.
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У зрадаботов разрыв шпагата, уже не знают какую хрень и написать!
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Ну, ти знаєш яку "хрєнь" писати - в тебе методичка з заготовками. А всі решта, хто тут пише, розказують про те, що бачуть перед собою. А так як крім тої хрєні, яку ви тут натворили, в цій країні більше нічого нема і не передбачається, то й говорити більше нема про що.
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Хрєнь? На ось тобі дещо:

Як завод Богдан
Порошенк-Гладковського наживається на українських солдатах

http://viche.co.ua/2018/01/20/video-povinni-sid/

Сьогодні 19.01.2018 12.25 Оксана Корчінська в ВР ; «Я скажу про виробника,
якого так часто підтримують в цьому залі. Це санітарні автомобілі «Богдан». Які
ніколи не випускалися в нашій країні, які не проходили випробування, які країна
закуповує за 900 тис. грн..!!! Які замовили конкретні особи МО. У нас зайшло на
фронт 50 автомобілів. Половина зупинилася протягом перших кількох місяців. які
обійшлися 30 тис. Євро бюджету України. Натомість, рік тому «Офіс НАТО»
пропонував нам купити відомий світовий санітарний автомобіль, який є вищого
класу порятунку життя. І пропонували купити його Україні за 22 тис. Євро.!!! На
8 тис. Євро менше, чим те, що втюхав нам з вами з базою китайського виробника,
що зупинився на фронті протягом кількох місяців. Мені щойно звонила 8 медрота.
Так от, «Богдан» не дає гарантій на свої автомобілі і вимагає ще 300 000 грн.
!!! за ремонт автомобілів, що були на фронті буквально кілька місяців. Деякі не
мають проходу даже двох!!. тисяч кілометрів. Тому треба пам'ятати, що зараз іде
війна, а ті хто зловживають на житті наших хлопців повинні сидіти в тюрмі....
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Ой. Ой. Ой. Винник девочку из себя строит. Как в бпп быть ему это не противно. Как в зРаде находиться ему это не противно. Как на ньюсване быть ему это не противно. Докажите что портнов преступник. Тода и вощмущайтесь. А наш суд, самый мамый )(рен его признает приступником. Он штепе до сих пор не могут судью найти. А добровольцам и патриотам сроки сразу дают. Бо барыге они опасны чем всякие портновы. Так что то такэ.
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А кто и зачем убил, разве установлено? Могли ли убить беркутовцы, могли, скорее по двум причинам, или кто-то вне приказа решил пострелять, или стреляли специально из такого оружия, чтобы выдать за провокацию, но если так, отдавший приказ поступил очень глупо, это даже не масло в огонь подлить. Могли ли убить политики, желающие поскорее занять место Януковича и Ко? Да, могли. Известно, что позже начали активно стрелять с обеих сторон - оружие было у обеих сторон, и это естественно, когда в тебя стреляют, ты тоже стреляешь, а прав всегда будет тот, кто победил, потому что, и это всем известно, историю пишут победители. Потом приходят другие победители и переписывают историю, и так из раза в раз.
Факт на данный момент только в том, что два человека стали жертвами в тот день, а вот кто и зачем стрелял по ним, на данный момент так и не установлено.
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Все давно известно и все установлено, просто, баба Маша об этом ничего не знает, потому, что она там не была.
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Проститутка Барыги, поручитель украденного кредита...
И это редкозубое чмо строит из себя невредимку.
Плохи дела у Хитрожопого, если такие ничтожества защищают воровские дела Кагала.
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Давай Потрнову и прочим предателям возможность вещать на всю Украину - это как во времена 2-й Мировой войны давать такую же возможность Геббельсу.
Вы там, "ведущие" в студиях олигархов - скоты без роду и племени. Бабло не пахнет? Уверен, вы как никто можете нам рассказать, что не пахнет, правда?
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Головне, зробити пісну морду і щось булькнути про Майдан. На лохів це має справляти враження.
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Настоящий герой Украины. В президенты!
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Портнов здесь только повод. Винник просто понимал, что Шкрум его сейчас размажет по стенке.
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Винник явный неадекват. Да и делает для Порошенко тоже, что и Портнов для Януковича.
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Юрій Гудименко‏ @hudymenko_yuriy 1 год1 годину томуБільшеГриценко ел говно с таким аппетитом, что телеканал Zik позавидовал и присоединился."Я не можу перебувати в студії, де був віртуальний Портнов", - нардеп Вінник пішов з ефіру телеканалу ZIK, звинувативши його в антиукраїнській редакційній політиці - Цензор.НЕТ 700557 ретвітів48 вподобаньВідповісти 3
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Согласен, портнов величайший подонок, но только не венику об этом судить, веник со своими подельниками за пояс засунул всех бывших. А его демарш это дешевый пиар.
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Ха-ха. "Патриот" Винник побежал накладывать на душевные раны шоколадные компрессы. "Я не можу перебувати в студії, де був віртуальний Портнов", - нардеп Вінник пішов з ефіру телеканалу ZIK, звинувативши його в антиукраїнській редакційній політиці - Цензор.НЕТ 3141 Портнов гнида, но Винник, лучше бы молчал, гаденыш.
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кацапов - вон как рвет на части британского флага!!! это было очень нагло - с их стороны. Но их хуцпа - таки и не сработала, дальше - придавим этот момент!!!!! все будет Украина!!!!
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Дешево и примитивно. В театральное не принимать!
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Нашли крайнего ! Влащенко и Гордон на путлера работают . Всю мразь рыговскую на экран вытаскивают
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БОЙКОТ КАНАЛУ !
Телеканал, який претендує на статус національного поступово перетворюється на канал реваншистів.
Його власник - Димінський Петро Петрович, який 18 серпня 2017 року біля села Ямельня Львівської області близько 15-ї години скоїв ДТП, в наслідок якого загинула 31-річна Наталія Тріла, невдовзі Димінський вилетів з України на приватному літаку до Швейцарії, уникаючи, як він гадає, відповідальності.
Мільйонер за звичкою був впевнений, що йому вдасться уникнути відповідальності раніше перевіреним шляхом "договорняків" з владою та правоохоронними органами, але прорахувався в епохах.
Зрозумівши, що відповідальності за смерть дівчини йому не уникнути в будь-якому разі, він, на мій погляд, пішов в наступ проти української влади, держави, використовуючи власний телеканал.
Сьогодні ефір цього телеканалу перетворився на ретранслятор російської пропаганди, адже було організовано пряме включення з "юристом Януковича" Андрієм Портновим, який з 2014 року переховується в Росії.
Прикра історія зі скандалом щодо зірваного ефіру з Медведчуком - була початком. Як ми бачимо.
Сьогодні нардеп від БПП Ivan Vinnyk покинув студію телеканалу ZIK в знак протесту проти участі соратника колишнього президента Януковича Андрія Портнова напередодні в ефірі програми Hard talk Наталії Влащенко.

На четвертому році війни з Росією за свою Незалежність ми не можемо дозволити фактичної інформаційної інтервенції Росії та фсбшних шісток, тому я закликаю бойкотувати деструктивну редакційну політику цього телеканалу.
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когда там прописался михапсих - сразу стало ясно,что это рыговский канал
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Ситуація, при якій постійні коментатори(і з будки,і протибудки) не знають як перевзутись.Та не мучтесь,ситуація проста,як стілець.В сральник зайшов один засранець,наваляв купу і набздів.Після нього в той же сральник зайшов інший засранець і почав крутити носом: - Я тут срати не буду!Тут вже той засранець насрав!
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соевый гнус тут,денежная тема. зик плохие, расшатывают бунгало? А чья вина шо портнов чкурнул и сыто сябя чувствует? Впрочем как и все рыги...
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Травля ЗИКа в самом разгаре, Винник не вынес диалога и поджав свой БППшный хвост удалился во-свояси)
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Истеричка, а не политик.
Соскучились по одобрямсу.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не могу находиться в студии, где был виртуальный Портнов", - нардеп Винник ушел из эфира телеканала ZIK, обвинив его в антиукраинской редакционной политике. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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