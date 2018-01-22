 "Я не могу находиться в студии, где был виртуальный Портнов", - нардеп Винник ушел из эфира телеканала ZIK, обвинив его в антиукраинской редакционной политике. ВИДЕО

Инцедент с народным депутатом произошел в прямом эфире ZIK во время передачи "Игра в классику", передает Цензор.НЕТ.

Винник отказался участвовать в передаче, поскольку был возмущен участием в программе "Hard с Влащенко" беглого соратника Януковича Андрея Портнова. Он напомнил, что сегодня четвертая годовщина первых убийств активистов на Майдане.

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"Я считаю позором находится в той же студии, где в течении часа по приглашению вашего генерального продюсера на шоу "Hard с Влащенко" Портнов рассказывал, как нам строить нашу страну. Человек, который вместе с Януковичем привел войну, в результате которой у нас более 10 тыс. погибших", - заявил нардеп, перед тем, как покинуть студию.

Стоит отметить, что в день эфира на ZIK беглый соратник Януковича Андрей Портнов написал на своей странице в Фейсбук, что "сегодня четвёртая годовщина со дня, когда активисты Майдана совершили первые убийства своих товарищей".

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