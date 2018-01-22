 "Я не могу находиться в студии, где был виртуальный Портнов", - нардеп Винник ушел из эфира телеканала ZIK, обвинив его в антиукраинской редакционной политике. ВИДЕО

Инцедент с народным депутатом произошел в прямом эфире ZIK во время передачи "Игра в классику", передает Цензор.НЕТ.
Винник отказался участвовать в передаче, поскольку был возмущен участием в программе "Hard с Влащенко" беглого соратника Януковича Андрея Портнова. Он напомнил, что сегодня четвертая годовщина первых убийств активистов на Майдане.
"Я считаю позором находится в той же студии, где в течении часа по приглашению вашего генерального продюсера на шоу "Hard с Влащенко" Портнов рассказывал, как нам строить нашу страну. Человек, который вместе с Януковичем привел войну, в результате которой у нас более 10 тыс. погибших", - заявил нардеп, перед тем, как покинуть студию.
Стоит отметить, что в день эфира на ZIK беглый соратник Януковича Андрей Портнов написал на своей странице в Фейсбук, что "сегодня четвёртая годовщина со дня, когда активисты Майдана совершили первые убийства своих товарищей".
підарасіволігархів по всіх каналах. Який кращий піолігарх.
25.01.2015 https://rnbee.com.ua/2015/01/25/ivan-vinnik-rejder-dolzhnik-vzyatochnik/
Иван Винник стал депутатом по 184-му округу в Новой Каховке со второго раза. Вся его кампания сопровождалась скандалами. Они касались как непосредственно избирательного процесса, так и коммерческой деятельности принадлежащих ему бизнесов. Согласно обнародованной на сайте парламента декларации за 2013 год, Иван Винник выглядит едва ли не святым мучеником. Все доходы его и семьи - это 80 тыс. грн. материальной помощи неизвестного происхождения. При этом в этом же году Иван Юльевич умудрился каким-то образом наскрести в 10 раз больше денег на недешевую покупку - BMW 750 2008 года за 800 тыс. грн.
Однако по факту Иван Винник явно богаче церковной мыши. Ведь ему удавалось ублажить избирателей продуктовыми наборами, которыми он засыпал округ как из рога изобилия. А на это нужны немалые деньги. Как утверждают свидетели стремительной политической и предпринимательской карьеры Винника в Херсонской области, источником его богатства стали как кредиты. Это как персональные займы нашему «герою» как физическому лицу, так и кредитная линия на более, чем 300 млн. грн., выданная его предприятию «Завод строительных материалов №1» и другим компаниям Альфа-банком (Украина) еще в 2008 году.
Именно вокруг этого долга в 2013 году (до этого срока кредитор пролонгировал кредитную линию, чтобы заемщик смог спокойно выйти из кризиса) в Новой Каховке разгорелся нешуточный скандал. Дело в том, что годом ранее, в 2012 году, Иван Винник уже пытался стать народным депутатом по мажоритарному округу. Он позиционировал себя как независимого кандидата, однако знающие люди утверждают: не стесняясь, заглядывал в рот местной ячейке партии регионов. Избиратели прослышали о латентных желаниях претендента на депутатское кресло и тихо его «прокатили»......
https://rnbee.com.ua/2015/01/25/ivan-vinnik-rejder-dolzhnik-vzyatochnik/
2 дні під Адміністрацією Президента || Сергій Андрушко (СХЕМИ)
....Близько десятої вечора до Банкової під'їхали позашляховики. З десяток людей оточили одну з машин. Звідти витягли візок у якому сидів мер Харкова Геннадій Кернес...
Біля входу до Адміністрації Президента довго стояв чоловік у світлій сорочці. Згодом він виявився охоронцем посла Росії Михайла Зурабова. Російського посла ми зустріли і наступної ночі..
Дискутировать с маскалями и 5-й колонной бесполезно!
У меня обращение к СБУ! ЗИК и в частности Влащенко давно пора проверить и осудить! Или опять "толерастно" будем ждать пожар в нашем доме!
Сдохни Московия! Слава Украине! Слава Киевской Руси!!!
Як завод Богдан
Порошенк-Гладковського наживається на українських солдатах
http://viche.co.ua/2018/01/20/video-povinni-sid/
Сьогодні 19.01.2018 12.25 Оксана Корчінська в ВР ; «Я скажу про виробника,
якого так часто підтримують в цьому залі. Це санітарні автомобілі «Богдан». Які
ніколи не випускалися в нашій країні, які не проходили випробування, які країна
закуповує за 900 тис. грн..!!! Які замовили конкретні особи МО. У нас зайшло на
фронт 50 автомобілів. Половина зупинилася протягом перших кількох місяців. які
обійшлися 30 тис. Євро бюджету України. Натомість, рік тому «Офіс НАТО»
пропонував нам купити відомий світовий санітарний автомобіль, який є вищого
класу порятунку життя. І пропонували купити його Україні за 22 тис. Євро.!!! На
8 тис. Євро менше, чим те, що втюхав нам з вами з базою китайського виробника,
що зупинився на фронті протягом кількох місяців. Мені щойно звонила 8 медрота.
Так от, «Богдан» не дає гарантій на свої автомобілі і вимагає ще 300 000 грн.
!!! за ремонт автомобілів, що були на фронті буквально кілька місяців. Деякі не
мають проходу даже двох!!. тисяч кілометрів. Тому треба пам'ятати, що зараз іде
війна, а ті хто зловживають на житті наших хлопців повинні сидіти в тюрмі....
Факт на данный момент только в том, что два человека стали жертвами в тот день, а вот кто и зачем стрелял по ним, на данный момент так и не установлено.
И это редкозубое чмо строит из себя невредимку.
Плохи дела у Хитрожопого, если такие ничтожества защищают воровские дела Кагала.
Вы там, "ведущие" в студиях олигархов - скоты без роду и племени. Бабло не пахнет? Уверен, вы как никто можете нам рассказать, что не пахнет, правда?
Телеканал, який претендує на статус національного поступово перетворюється на канал реваншистів.
Його власник - Димінський Петро Петрович, який 18 серпня 2017 року біля села Ямельня Львівської області близько 15-ї години скоїв ДТП, в наслідок якого загинула 31-річна Наталія Тріла, невдовзі Димінський вилетів з України на приватному літаку до Швейцарії, уникаючи, як він гадає, відповідальності.
Мільйонер за звичкою був впевнений, що йому вдасться уникнути відповідальності раніше перевіреним шляхом "договорняків" з владою та правоохоронними органами, але прорахувався в епохах.
Зрозумівши, що відповідальності за смерть дівчини йому не уникнути в будь-якому разі, він, на мій погляд, пішов в наступ проти української влади, держави, використовуючи власний телеканал.
Сьогодні ефір цього телеканалу перетворився на ретранслятор російської пропаганди, адже було організовано пряме включення з "юристом Януковича" Андрієм Портновим, який з 2014 року переховується в Росії.
Прикра історія зі скандалом щодо зірваного ефіру з Медведчуком - була початком. Як ми бачимо.
Сьогодні нардеп від БПП Ivan Vinnyk покинув студію телеканалу ZIK в знак протесту проти участі соратника колишнього президента Януковича Андрія Портнова напередодні в ефірі програми Hard talk Наталії Влащенко.
На четвертому році війни з Росією за свою Незалежність ми не можемо дозволити фактичної інформаційної інтервенції Росії та фсбшних шісток, тому я закликаю бойкотувати деструктивну редакційну політику цього телеканалу.
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ЗІК - це помийна яма ригів і це знає кожен галичанин !
Соскучились по одобрямсу.