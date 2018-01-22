 В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

22 января 2014 года был убит Сергей Нигоян, Юрий Вербицкий и Михаил Жизневский.Также был смертельно ранен Роман Сеник Роман, который умер 25 января в больнице.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Во Львове почтили память Героя Небесной сотни Вербицкого. ФОТОрепортаж





















Фото, видео - Олег Богачук