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Все про:Вербицкий (35) Жизневский (20) Нигоян (10) Небесная Сотня (132) Богачук Олег (450)

 В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

22 января, в день памяти о первых жертвах Небесной сотни, когда погибли первые участники Революции Достоинства, в центре Киева прошли акции памяти.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

 22 января 2014 года был убит Сергей Нигоян, Юрий Вербицкий и Михаил Жизневский.Также был смертельно ранен Роман Сеник Роман, который умер 25 января в больнице.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Во Львове почтили память Героя Небесной сотни Вербицкого. ФОТОрепортаж

В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства 01
В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства 02
В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства 03
В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства 04
В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства 05
В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства 06
В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства 07
В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства 08

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3045925
 
 
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только после честного и справедливого публичного суда.
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А справа проти вбивць досі не закінчена.
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помню как суки беркут стреляли в пацанов , своими бараньими пулями, им всё было пофиг , но людей было гораздо больше поэтому они не пошли в атаку , а всё началось с митинга когда коба , сказал идти на автобусы
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Ну шо. Пеца? Как там все, тобой назначенные, генпрокуроры? Шо этим танцорам помешало за четыре года? Та и тебе, хряк ты наш велеречивый..
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Порошенко, будучи министром в преступном правительстве Азарова-Януковича, лично тесно сотрудничал с работником того же правительства Портновым.
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портнов гавно , он в 2013 сказал , что введёт войска в киев на разгон майдана с лукаш
https://www.youtube.com/watch?v=TX4KAj69ipY
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это смесь. смешанный логический ряд. и от того немного и от того чуток и все вместе - ой как все плохо, а может и наоборот. Майдановцы по определению не могут стрелять в Майдановцев. а вот антимайдановцы могут. и портнов как был падалью таковой и останется. отмороженное отбитое существо, - в глазах одни бабки бабки бабки. плевать на людей и товарищей, растопчем мы любую святыню во имя бабок бабок и бабок. вот кто скот так скот.
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Почему не сидят убийцы Небесной сотни? Сидят все сидят в Верховной Раде в виде опоблока.
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Историю не перепишешь, а это уже история.
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Говорят, - в одну реку не войдешь дважды. но почему же?! сколько угодно раз. река от истоков и до устья одна и та же река. а, если это и невозможно есть иной вопрос, - если нельзя в ту старую и уже прошедшую ступить дрожащей ногой, то куда мы всякий раз вступаем, если не в неё же, всё в ту, быстротекущую реку жизни? мы вступаем в совершенно новую реку и очищение это божественно целенаправленно, - не сегодня так завтра, ни завтра так после завтра и так всегда. мы не будем ее переписывать нам не надо вчерашний день, мы просто учтем свои ошибки и напишем все с нуля. пирамида рухнет под напором стихии молодой. умрут фараоны оставив незабываемый след в истории, а мы все идем и идем. рабство кануло в лету, так уйдут и они. след оставят свой гадкий, который забудем мы. живем мы будущим которое неизвестно и прелесть вся там впереди, прошлое наше разнообразное учит всех людей Земли.
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"выфсеврети це фейк провокация кремля зрадоботы"
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Смонтировано телеканалом Рустави-2 на Мальдивах. По натырке ФСБ. На деньги Курченко канешна В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 7332
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Наш беларус Жизневский в числе первых погибших. Вечная память всем погибшим за свободу.
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мне жалко погибших,лучше бы они жили себе нормально,Украина не оценила их подвиг и она не достойна такой жертвы
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Саме болюче, що усіляка погань скористалась цими смертями і вилізла до влади. Вічна Вам пам'ять і слава, Герої. Ми все пам'ятаємо.
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4 года прошло! Ни одного не посадили! Боже, какие с*ки!!!
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Парочку шлёпнуть, остальные сами в тюрьму попросятся. Имена-то практически все известны.
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4 года прошло, а никто из убийц Небесной Сотни не наказан. Времени мало было?
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слушать Качу не могу. хоть убей.. плачу как пацаненок.
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яныка скинули те кто его и привёл, кого садить ? все уехали в москву , а кто тут остался уже ничего не влияют ... заказчик был только путлер и янычар, все остальные исполнители, как вы не поймёте ? уроды в украине, который тут, кто причастен к убийствам это добкин и ко, которые начинали свозить антимайдан... азаров, овощ, клюевы, все свалили
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А задать вопрос кучерявому любителю отдыха на Мальдивах за пол миллиона - почему за три года мусора - палачи не наказаны они не желают ??? Украина как- бы "правовое государство" но президент и его холуи -судьи,прокуроры,мусора... об законы и конституцию вытирают ноги !

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В ночь с 19-го на 20-е после растерянного голоса друга из Киева мне подумалось: "Неужели всё?" Смерть Нигояна и Жизневского заставила встать на дыбы!
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Простите, ребята, что ваши жертвы были напрасными...
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нет уважаемый Максимушка,(у меня так зятя зовут, золотой парень, дай Бог ему здоровья) нет. жертвы их не напрасны и вклад их в будущее Украины невозможно сейчас оценить. только потомки с высоты пройденных лет и достижений скажут нам, - напрасны или нет. нам современникам это очень тяжело определить так как их помыслы далеко впереди и мы с тобой лишь торопливо спешим неосознанно за их твердой ходой. что видел Жизневский в свой последний час? а тот армянин который читал Тараса Шевченко как своего певца и поэта - мученика, Саята - Нова гений которого ремесло певца превратил в призвание поэта... о чем хотел нам написать тихий и очень порядочный украинец Юра Вербицкий умирая страшной смертью? и все остальные отдавшие самое дорогое, без всяких пред условий и презренных мыслей о желтом металле. что они сделали? куда привели? отдав свою драгоценную жизнь... но уже сейчас можно сказать о их великом жертвенном поступке, это во имя Неньки - Украины, это во имя Свободы последующих поколений. не может деспот и сатрап указывать путь целому народу. они доказали всему миру - украинец достойный житель планеты и он сам себе выбирает путь.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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