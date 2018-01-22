 В центре Киева почтили память первых жертв Революции Достоинства. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
22 января 2014 года был убит Сергей Нигоян, Юрий Вербицкий и Михаил Жизневский.Также был смертельно ранен Роман Сеник Роман, который умер 25 января в больнице.
Фото, видео - Олег Богачук
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
22 января 2014 года был убит Сергей Нигоян, Юрий Вербицкий и Михаил Жизневский.Также был смертельно ранен Роман Сеник Роман, который умер 25 января в больнице.
Фото, видео - Олег Богачук
https://www.youtube.com/watch?v=TX4KAj69ipY
Гройсман заявляет протестующим, что он за Януковича
https://belaruspartisan.by/politic/413347/